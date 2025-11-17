Kapela J.A.R. zahraje v pondělí v pražské Lucerně. Možná vystoupí naposledy

Důvodem je ztráta dvou členů. S rapperem a textařem Otou Klempířem se formace rozešla poté, co oznámil svoji kandidaturu do Poslanecké sněmovny za Motoristy a momentálně je jedním z hlavních adeptů na post ministra kultury. Zároveň se kapela musela vyrovnat i s dočasnou zdravotní pauzou zpěváka Dana Bárty.
"Pravděpodobně se delší čas neuvidíme a ve hře je i varianta, že po nadcházejících třech koncertech v Pardubicích, Chocni a Praze skončíme úplně. Vše bude teď záležet na Danově zdravotním stavu a na tom, jestli se nám podaří najít adekvátní náhradu za Klempu," sdělila kapela.
Bárta se k ní na dnešním koncertu na několik skladeb připojí. Večerní show nabídne průřez celou kariérou kapely i nové aranže oblíbených skladeb obohacené o hlasy hostů - Vojtěcha Dyka, Vladimíra 518, Oriona, Matěje Rupperta, Terezy Černochové, Ondřeje Rumla a Pana Lynxe.
Funková skupina J.A.R. na svém prvním koncertu U Holubů vystoupila v sestavě klávesista Roman Holý a rappeři Klempíř a Michael "Vrtulník" Viktořík. Později přibyl mimo jiné zpěvák Bárta, kterého ale momentálně trápí poškozený sluch.
Členové J.A.R. propojují funk, rap, jazz a rock s ironickými českými texty a výraznou pódiovou energií. Mezi jejich výrazné nahrávky patří alba Mein Kampfunk, Homo Fonkianz, Armáda špásu a Eskalace dobra.
Za své zatím poslední album Jezus Kristus Neexistus? se uskupení J.A.R. stalo na cenách Anděl skupinou roku 2023. Autorsky se na desce hudbou podílel především kapelník Roman Holý a texty Klempíř. V J.A.R. působil Klempíř od jejího vzniku. Pokračovat s ním označila kapela za nemožné poté, co oznámil svoji kandidaturu do Poslanecké sněmovny za Motoristy.