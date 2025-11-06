Kapela J.A.R. bude mít pauzu na neurčito. Nevyloučila ani úplný konec

"Naše milovaná kapela letos utrpěla dvě komplikované zlomeniny, tak komplikované, že je její osud velmi nejistý," uvedla kapela s tím, že momentálně stojí na křižovatce a neví, jak dál. "Ztratili jsme najednou dvě nenahraditelné osobnosti, bez kterých naše kapela již není tou kapelou, kterou znáte," uvedla.
Po koncertu v Lucerně proto přeruší činnost. "Pravděpodobně se delší čas neuvidíme a ve hře je i varianta, že po nadcházejících třech koncertech v Pardubicích, Chocni a Praze skončíme úplně. Vše bude teď záležet na Danově zdravotním stavu a na tom, jestli se nám podaří najít adekvátní náhradu za Klempu," dodala kapela. Bárta se k ní na pražském koncertu na několik skladeb připojí.
Funková skupina J.A.R. poprvé koncertovala 17. listopadu 1989 na smíchovské diskotéce U Holubů, kde vystoupili klávesista Roman Holý a rappeři Klempíř a Michael "Vrtulník" Viktořík. Později do sestavy přibyl mimo jiné zpěvák Bárta, kterého ale momentálně trápí poškozený sluch a s kapelou vystupovat nemůže.
Za své zatím poslední album Jezus Kristus Neexistus? se uskupení J.A.R. stalo na cenách Anděl skupinou roku 2023. Autorsky se na desce hudbou podílel především kapelník Roman Holý a texty Klempíř. V J.A.R. působil Klempíř od jejího vzniku. Pokračovat s ním označila kapela za nemožné poté, co oznámil svoji kandidaturu do Poslanecké sněmovny za Motoristy. Klempíř je momentálně jedním z hlavních adeptů na post ministra kultury.