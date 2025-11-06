Hudba

Kapela J.A.R. bude mít pauzu na neurčito. Nevyloučila ani úplný konec

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Skupina J.A.R. si po koncertu v pražské Lucerně, který se uskuteční 17. listopadu, naplánovala pauzu na neurčito. Nevylučuje ani úplný konec činnosti. Důvodem je ztráta dvou "nenahraditelných osobností". S rapperem a textařem Otou Klempířem se kapela rozešla poté, co oznámil svoji kandidaturu do Poslanecké sněmovny za Motoristy. Vyrovnat se musela i s dočasnou zdravotní pauzou zpěváka Dana Bárty.
Kapela J.A.R. se na Cenách Anděl 2024 stala skupinou roku. Nyní ohlásila pauzu na neurčito.
Kapela J.A.R. se na Cenách Anděl 2024 stala skupinou roku. Nyní ohlásila pauzu na neurčito. | Foto: Luff Production

"Naše milovaná kapela letos utrpěla dvě komplikované zlomeniny, tak komplikované, že je její osud velmi nejistý," uvedla kapela s tím, že momentálně stojí na křižovatce a neví, jak dál. "Ztratili jsme najednou dvě nenahraditelné osobnosti, bez kterých naše kapela již není tou kapelou, kterou znáte," uvedla.

Po koncertu v Lucerně proto přeruší činnost. "Pravděpodobně se delší čas neuvidíme a ve hře je i varianta, že po nadcházejících třech koncertech v Pardubicích, Chocni a Praze skončíme úplně. Vše bude teď záležet na Danově zdravotním stavu a na tom, jestli se nám podaří najít adekvátní náhradu za Klempu," dodala kapela. Bárta se k ní na pražském koncertu na několik skladeb připojí.

Funková skupina J.A.R. poprvé koncertovala 17. listopadu 1989 na smíchovské diskotéce U Holubů, kde vystoupili klávesista Roman Holý a rappeři Klempíř a Michael "Vrtulník" Viktořík. Později do sestavy přibyl mimo jiné zpěvák Bárta, kterého ale momentálně trápí poškozený sluch a s kapelou vystupovat nemůže.

Za své zatím poslední album Jezus Kristus Neexistus? se uskupení J.A.R. stalo na cenách Anděl skupinou roku 2023. Autorsky se na desce hudbou podílel především kapelník Roman Holý a texty Klempíř. V J.A.R. působil Klempíř od jejího vzniku. Pokračovat s ním označila kapela za nemožné poté, co oznámil svoji kandidaturu do Poslanecké sněmovny za Motoristy. Klempíř je momentálně jedním z hlavních adeptů na post ministra kultury.

 
