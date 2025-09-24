Hudba

Rock for People oznamuje první hvězdy. Přijedou Iron Maiden nebo Papa Roach

ČTK
před 20 minutami
Příští rok se festival Rock for People bude v Hradci Králové konat od 10. do 14. června, tedy o den déle než organizátoři původně oznámili. Hlavním lákadlem bude jedna z nejvlivnějších metalových kapel Iron Maiden. Na 31. ročníku vystoupí v neděli 14. června, ve speciálně přidaný den. Za pořadatele o tom informovala Anna Vašátková.
Britská metalová kapela Iron Maiden bude příští rok hlavní hvězdou festivalu Rock for People. Na snímku její koncert v pražské O2 areně v roce 2023.
Britská metalová kapela Iron Maiden bude příští rok hlavní hvězdou festivalu Rock for People. Na snímku její koncert v pražské O2 areně v roce 2023. | Foto: HN / Matej Slávik

"Rock for People 2026 se ponese znovu ve znamení plnění některých z mých snů v čele s Iron Maiden, kteří svojí hudbou formovali několik generací včetně mě," uvedl zakladatel festivalu Rock for People Michal Thomes.

Iron Maiden se pojmenovali Železná panna podle středověkého mučicího nástroje. Skupinu založil na konci roku 1975 baskytarista Steve Harris. První nahrávkou zpěváka Dickinsona s Iron Maiden bylo album The Number of the Beast (1982). V roce 1993 zpěvák kapelu na několik let opustil a věnoval se vlastní tvorbě, na konci 90. let se ale vrátil zpět. V Česku je kapela častým hostem. Naposledy u nás vystoupila letos 31. května v pražských Letňanech.

Druhou oznámenou hvězdou festivalu jsou Bring Me The Horizon, dále se fanoušci mohou těšit na Papa Roach, The Pretty Reckless s výraznou rockovou frontmankou Taylor Momsenovou, Electric Callboy nebo známé Megadeth, které založil Dave Mustaine, mimo jiné i bývalý člen kapely Metallica. Prvním českým oznámeným interpretem na Rock for People je kapela Wohnout.

"Po až neuvěřitelně vydařeném letošním narozeninovém 30. ročníku festivalu v čele s Linkin Park jsem tak trochu tušil, že nebude vůbec jednoduché zachovat stejnou úroveň lineupu pro ročníky příští. Už teď ale mohu s klidným svědomím potvrdit, že následující rok bude opět famózní," řekl Thomes.

Se spuštěním prodeje vstupenek budou k dispozici nově i jednodenní vstupenky. Držitelům celofestivalových vstupenek budou automaticky prodloužené ze třídenního termínu na čtyřdenní 10. až 13. června s možností dokoupení nedělního dne 14. června s Iron Maiden. Další informace se nacházejí na www.rockforpeople.cz.

Letošní festival Rock for People vyvrcholil 15. června v Parku 360 v Hradci Králové přidaným koncertem Guns N' Roses. Vystoupení známé skupiny se uskutečnilo u příležitosti 30. výročí festivalu, který podle pořadatelů letos přivítal 50 000 návštěvníků. Na deseti pódiích vystoupilo přes 1000 umělců.

 
Další zprávy