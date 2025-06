Linkin Park rozjeli famózní show. Jejich nová frontmanka poprvé zazpívala v Česku

Kris Zákora

Festival Rock for People v sobotu večer nabídl českým hudebním fanouškům skvělou chuťovku pro oko i ucho. Kapela Linkin Park u nás vystoupila poprvé od smrti svého původního frontmana Chestera Benningtona.

Koncem roku 2024 představila kapela téměř po sedmi letech nečinnosti svoji novou frontmanku Emily Armstrongovou. Ta se v sobotu večer "seznámila" i s českým publikem, a to ve velkém stylu. Nahradit původního frontmana Chestera, který spáchal v roce 2017 sebevraždu, byl téměř nadlidský úkol, a tak se kapela rozhodla začít úplně "od nuly". Doslova. Jejich nové album From Zero s novou zpěvačkou bylo kritiky převážně hodnoceno jako velkolepý restart.

Emily Armstrongová se ke stylu Linkin Park nepopiratelně hodí, a jakmile se ve své pozici takzvaně zabydlí, budeme se mít na co těšit. V sobotu večer totiž stále působila poněkud nejistě. Jako by se soustředila na každé slovo, které má odzpívat, a roli frontmana za ni mezitím převzal původní kytarista a zpěvák Mike Shinoda.

I přes tento lehký rozjezdový nedostatek byl ale koncert velkým zážitkem. Fanoušci se v podání Armstrongové dočkali nesmrtelných hitů jako Numb, In the End a What I’ve Done, ale i písní z nového alba jako Heavy is the Crown nebo Two Faced.

Jedním z nejsilnějších okamžiků koncertu pak byla nenápadná, ale o to působivější pieta za Chestera Benningtona. Kapela totiž zvolila daleko decentnější způsob, jak připomenout divákům bývalého frontmana než ohraný sestřih starých záběrů a fotek za doprovodu emotivní reprodukované hudby. Chesterův hlas se několikrát nenápadně ozval mezi jednotlivými skladbami v modifikacích původních nahrávek. Dojem byl umocněn efektem po obrazovkách postupně se šířících prasklin, které naznačovaly, že i když kapela jede dál, tuhle jizvu si v sobě ponese navždy.

Před Linkin Park v sobotu na festivalu vystoupila také britská kapela Biffy Clyro, metalcoroví velikáni Motionless in White a David Koller po boku Pražské filharmonie. V neděli celý festival zakončí rocková kapela Guns N´ Roses.