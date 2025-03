Letošní festival Benátská! oslaví výročí Richarda Tesaříka a Yo Yo Bandu

Festival Benátská!, který se v libereckém Vesci uskuteční 24. až 27. července, oslaví 80. narozeniny Richarda Tesaříka a 50 let jeho kapely Yo Yo Band na scéně. Půl století na světové hudební scéně slaví také zpěvačka Liz Mitchellová a skupina Boney M, která bude letos na Benátské! hlavním zahraničním hostem. Dále vystoupí i tuzemské formace jako Olympic, Ivan Hlas Trio či Laura a její tygři.

Tesařík, který osmdesátiny oslaví 25. prosince, patří spolu s Yo Yo Bandem k průkopníkům reggae a ska v Česku, ale jejich tvorba přesahuje žánrové hranice a zahrnuje také prvky latino hudby, rocku a funku. Na kontě mají hity jako Karviná, Rybitví nebo Kladno. Na Benátské! vystoupí v programu prvního dne 24. července.

"Je padesát let Yo Yo Bandu a mně bude osmdesát, i když tedy až po Benátské. Trošku mě to děsí, abych neoslavoval narozeniny předem, a pak to se mnou nebouchlo o zem, ale těším se na to. Hráli jsme na Benátské! už nejméně osmkrát a vždycky to bylo mňam," uvedl Tesařík.

Jedním z taháků prvního dne bude také Liz Mitchellová, která s třináctičlennou kapelou Boney M připomene disco hity 70. a 80. let jako Daddy Cool, Rivers of Babylon, Rasputin nebo Sunny. Boney M, původně studiový projekt německého producenta Franka Fariana, se mohou pochlubit více než 150 miliony prodaných desek.

První den nebude chybět ani Olympic, jehož současnou sestavu tvoří zakládající člen a frontman Petr Janda, baskytarista Milan Broum, bubeník Martin Vajgl a klávesista Pavel Březina. Posluchači se mohou těšit na známé písně jako Želva, Dej mi víc své lásky, Osmý den, Jasná zpráva, Okno mé lásky a další.

Hvězdou čtvrtečního programu bude i písničkář Ivan Hlas a jeho Trio, které vytváří společně s kytaristou Norbi Kovácsem a violoncellistou Jaroslavem Olinem Nejezchlebou. Tradiční černé brýle, bílé košile, černé kravaty a hudební energii nabídne Laura a její tygři, kapela v čele s Karlem Šůchou, která už více než 35 let hraje mix rocku, funku, jazzu a punku. Kapelou prošly významné osobnosti české hudební scény včetně Ilony Csákové nebo Daniela Nekonečného.

Program festivalu do 27. července vyplní další kapely. V prostorách sportovního areálu Vesec se představí například punková skupina SPS, kapely Jelen, Rybičky 48 nebo Ewa Farna, tradiční rapovou scénu na Benátské zastoupí Marpo, Stein 21, Calin nebo Refew.