Recenze: Místy zní jako česká Adele. Debbi vydala soulovou desku s Borisem Carloffem

Josef Martínek

Po osmi letech od předešlé řadovky Break se zpěvačka Debbi vrací s novým albem, tentokrát v duchu soulu. Černošská hudba jejímu charakteristicky nakřáplému hlasu z podstaty velmi sedí, společné album s producentem Borisem Carloffem přesto svému názvu Deep Emotions (Hluboké emoce) dostálo jen částečně.

Třetí studiovka Break s moderním popovým zvukem z roku 2017 přinesla Debbi Cenu Anděl v kategorii Sólová interpretka roku, neurodila se z ní ale žádná píseň, která by napodobila úspěch jejích raných hitů Touch The Sun, La, La či duetů Ležím v tvé blízkosti a Štěstí s Lipem. Následovalo po ní období hledání, v jednu chvíli to dokonce vypadalo, že zpěvačka, která si vždy zakládala na angličtině a českým textům se bránila, přece jen nakonec přejde k mateřštině. Jenže z česky zpívaného EP nakonec po jedné vydané písničce V dobrým i zlým sešlo.

Námluvy s černou hudbou

Místo toho se Deborah Kahl vrátila tam, kam ji to vždy přirozeně trochu táhlo - k černošské hudbě. Ostatně historka o tom, jak si ji producent Martin Ledvina v roce 2009 vyhlídl poté, co v SuperStar zazpívala písničku od Macy Gray (a shodou okolností ten večer vypadla), je všeobecně známá.

Zatímco předešlá tři alba jí produkovali zmíněný Ledvina či Dušan Neuwerth, tentokrát vsadila rodačka z německého Dortmundu na Borise Carloffa, jehož profesní životopis zahrnuje spolupráce jak se zástupci klubové scény, tak i s velkými popovými a rockovými jmény, například kapelou Kryštof či Davidem Kollerem.

Carloff je zároveň autorem všech osmi zařazených skladeb a napsal i většinu textů. A Debbi si tvůrčí proces s ním nemůže vynachválit. "Natáčení s Borisem byla mimořádná zkušenost. Lišila se od všech mých předchozích nahrávání. Šlo o intenzivní spolupráci při vzniku písní, kde jsem měla možnost se aktivně podílet na jejich tvorbě a výsledné podobě. Boris točil většinu nástrojů sám, zároveň je výhradním autorem a aranžérem. Přála jsem si, abychom byli uváděni společně jako tým," zdůvodnila, proč album nezvykle vychází pod hlavičkou Debbi & Boris Carloff, nikoliv pouze pod jejím jménem.

Hluboké emoce jen někde

Hned úvodní píseň Think High potvrzuje, že soulově zabarvená hudba jejímu vokálu skutečně nesmírně sedí. Předvádí v ní cit pro rytmus a u nás jedinečný pěvecký výraz, srovnatelný se zahraničními umělkyněmi. Následuje již loni vydaný singl You Wanted All, nejchytlavější položka nahrávky, kterou ženou kupředu svižné dechy. Písnička We Were There svou nostalgickou atmosférou a jemnými vokály gospelového sboru v pozadí trochu připomíná repertoár britské divy Adele, aranžérsky i tematicky evokuje například její hit When We Were Young. Hlas Debbi zde má velice vřelou barvu a vytváří uvěřitelnou, až hmatatelnou emoci.

Bohužel, navzdory titulu Deep Emotions, se ne ve všech skladbách podařilo takového posluchačského zážitku dosáhnout. Ač soulový žánr už svým názvem (duše) napovídá, že má vytvářet silné vjemy, Carloffova modernější produkce zůstává místy překvapivě chladná a odosobněná. Takové pojetí je trochu v rozporu s kořeny tohoto žánru, zrozeného v padesátých a šedesátých letech minulého století, kdy se stal součástí boje za občanská práva afroamerické komunity.

Například v titulní písni Deep Emotions se trochu jiný přístup osvědčil - song se syntetickým podkladem nikterak netlačí na pilu, jeho aranžmá postupně graduje a Debbiin hlas v něm krásně rozkvétá. Pravda, o soul tady už moc nejde, jedná se spíše o příjemně vystavěný a netuctový pop.

Ve Stand Your Ground nebo Feeling Blue z druhé poloviny tracklistu se ale zdá, jako by desce už autorsky trochu docházel dech. Jde o slabší, spíše výplňové položky, kterým se ani po opakovaném poslechu nedaří zahryznout do paměti. Nejméně se povedla asi dříve zařazená More Than Friends, která svou poťouchlou popěvkovostí připomíná spíše zpěvaččiny teenagerské začátky.

Naštěstí závěrečné Hidden Parts se ještě podaří lehce uvadající řetěz pozvednout. Vášnivé smyčce jako by nás znovu zaváděly do světa již jednou zmíněné Adele, písničce se navíc přesvědčivě daří posluchače vtáhnout do své atmosféry, je v ní napětí a dokáže strhnout a nepustit.

Debbi jako nová Rottrová? Bude to mít těžké

Debbi a Boris Carloff si rozhodně zaslouží uznání, že se do takového projektu vůbec pustili - a navíc s autorskými písněmi a snahou uchopit žánr současněji a po svém. Soulová muzika u nás nemá příliš bohatou tradici, v šedesátých letech se ji českému publiku pokusila přiblížit například Marie Rottrová s ostravskou kapelou Flamingo: a označení "Lady Soul" jí zůstalo dodnes, ač ho ona sama slyší nerada.

Debbi nemá s tímto stylem tak výhodnou startovní čáru jako kdysi Rottrová, protože hudba prakticky ze všech koutů světa je v dnešní době díky rozmachu streamovacích platforem velmi snadno dostupná, což dramaticky zvyšuje konkurenci. Zatímco ostravská legenda zpívala písně v tomto stylu česky, její mladší kolegyně vsadila na angličtinu. Původnímu žánru se tím možná dostává o trochu blíž, ale tuzemskému publiku, které stále jednoznačně preferuje texty v rodné řeči, se nejspíš z tohoto důvodu její repertoár nedostane tolik pod kůži. Obsahově se přitom většinou drží vztahové tematiky, například v závěrečném kusu Hidden Parts ale zabrousí i do zkoumání temnějších stránek lidské existence.

Těžko se také ubránit dojmu, že nahrávka, která čítá pouhých osm položek a celkově její stopáž nepřesáhne půl hodiny, by si zasloužila ještě alespoň dvě či tři skladby přidat. Takto totiž budí spíše dojem krátkého ípíčka než plnohodnotné dlouhohrající desky, zvlášť když kvalita zařazených písní kolísá.

Celkově však novince Deep Emotions, která kromě streamovacích platforem vychází také na vinylu, zatímco na CD ji naopak neseženete, určitě stojí za to věnovat svou pozornost. Platí to jak pro posluchače soulu, tak popu, případně i dalších žánrů. Její skladby sice většinou nechytnou takzvaně na první dobrou, každým dalším poslechem ale odkrývají své další přednosti. Jejich odhalování vyžaduje určitou trpělivost, kterou možná v dnešním světě přeplněném různými podněty nebude pro mnohé konzumenty snadné najít.

Debbi si zkrátka vybrala těžší cestu. Toto album jí jako zpěvačce dělá velmi dobrou reklamu, ukazuje, že její hlas, interpretační přesvědčivost a také zcela samozřejmý cit pro hudbu ovlivněnou soulem jsou u nás rozhodně něčím výjimečným. Jestli si ale získá přízeň posluchačů, zůstává vzhledem k výše popsaným úskalím těžké odhadovat.