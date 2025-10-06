Slavný kytarista Eric Clapton vystoupí v Praze. V osmdesáti vyrazí na turné po Evropě

Právě skladba Pretending z desky Journeyman otevřela zatím poslední Claptonovo pražské vystoupení, které se uskutečnilo před třemi lety. Za pořádající agenturu Live Nation o tom informoval Ondřej Pojzl.
V Praze hrál Clapton celkem třikrát, poprvé v červenci 2006. Vždy se dostalo na jeho největší hity, jako je Layla, Cocaine nebo Crossroads. Na posledním koncertu v roce 2022 zazněla i jeho známá píseň Tears in Heaven, kterou složil po tragické smrti svého čtyřletého syna Conora. Ohlášení turné na příští rok ukončilo měsíce dohadů, zda osmdesátiletý Clapton ještě vyrazí na koncertní šňůru.
Umělec přezdívaný kvůli svému stylu hry Slowhand (pomalá ruka) vydal své album Journeyman: Deluxe Edition s dosud nevydaným singlem Forever, který napsal Jerry Williams, a třemi zatím nevydanými skladbami. "Rád si myslím, že jsem řemeslník. Myslím, že neustále pracuji na zdokonalování svého řemesla," konstatoval Clapton.
Hudebník je mimo jiné členem Rokenrolové síně slávy, držitel 18 cen Grammy včetně ceny za celoživotní dílo nebo Řádu britského impéria. Prestižní hudební magazín Rolling Stone zařadil Erica Claptona v roce 2003 na čtvrté místo v žebříčku 100 nejlepších kytaristů všech dob. Před ním skončili jen Jimi Hendrix, Duane Allman a B. B. King. Claptonův akustický koncert v rámci série hudební stanice MTV Unplugged z roku 1992 se stal jedním z nejsledovanějších televizních koncertů a dodnes patří k nejznámějším počinům tohoto britského interpreta.
Clapton od roku 1963 hrál v mnoha skupinách, z nichž především The Yardbirds, John Mayall & the Bluesbreakers a Cream psali historii rocku, blues a rhythm and blues. Jako sólový umělec vydal 22 studiových alb, z nichž to poslední vyšlo loni pod názvem Meanwhile. Deska kromě šesti novinek obsahuje osm písniček, které vydával od roku 2020, včetně těch, na kterých hostují Van Morrison nebo Jeff Beck.