Slavný kytarista Eric Clapton vystoupí v Praze. V osmdesáti vyrazí na turné po Evropě

před 3 hodinami
Legendární britský kytarista, zpěvák a hudební skladatel Eric Clapton zahraje 4. května příštího roku v Praze. Vystoupení v O2 areně bude součástí série jeho evropských koncertů, které se budou konat v Polsku, Česku a Maďarsku. Ještě během letošního listopadu pak vyjde remasterovaná edice jeho alba Journeyman z roku 1989, jež bude obsahovat 4 nové bonusové skladby z původních nahrávacích sešlostí.
Eric Clapton během svého koncertu v pražské O2 areně v březnu 2013.
Eric Clapton během svého koncertu v pražské O2 areně v březnu 2013. | Foto: Jiří Koťátko

Právě skladba Pretending z desky Journeyman otevřela zatím poslední Claptonovo pražské vystoupení, které se uskutečnilo před třemi lety. Za pořádající agenturu Live Nation o tom informoval Ondřej Pojzl.

V Praze hrál Clapton celkem třikrát, poprvé v červenci 2006. Vždy se dostalo na jeho největší hity, jako je Layla, Cocaine nebo Crossroads. Na posledním koncertu v roce 2022 zazněla i jeho známá píseň Tears in Heaven, kterou složil po tragické smrti svého čtyřletého syna Conora. Ohlášení turné na příští rok ukončilo měsíce dohadů, zda osmdesátiletý Clapton ještě vyrazí na koncertní šňůru.

Umělec přezdívaný kvůli svému stylu hry Slowhand (pomalá ruka) vydal své album Journeyman: Deluxe Edition s dosud nevydaným singlem Forever, který napsal Jerry Williams, a třemi zatím nevydanými skladbami. "Rád si myslím, že jsem řemeslník. Myslím, že neustále pracuji na zdokonalování svého řemesla," konstatoval Clapton.

Hudebník je mimo jiné členem Rokenrolové síně slávy, držitel 18 cen Grammy včetně ceny za celoživotní dílo nebo Řádu britského impéria. Prestižní hudební magazín Rolling Stone zařadil Erica Claptona v roce 2003 na čtvrté místo v žebříčku 100 nejlepších kytaristů všech dob. Před ním skončili jen Jimi Hendrix, Duane Allman a B. B. King. Claptonův akustický koncert v rámci série hudební stanice MTV Unplugged z roku 1992 se stal jedním z nejsledovanějších televizních koncertů a dodnes patří k nejznámějším počinům tohoto britského interpreta.

