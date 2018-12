Bob Dylan zahraje třikrát za sebou v Lucerně, jeho texty právě vyšly v češtině

Slavný americký hudebník a písničkář Bob Dylan se po roce vrátí do České republiky. Po letošním koncertu v Brně vystoupí 7. až 9. dubna příštího roku na třech koncertech v pražské Lucerně.

Každý večer bude jiný, protože Bob Dylan během turné pravidelně mění skladby. V Praze uvede nejen zásadní písně své dosavadní kariéry, ale také ukázky z desky Triplicate, kterou vydal letos. Za pořádající agenturu Live Nation dnes o koncertech informoval Jaromír Koc. Svým způsobem tak půjde o variaci na trojici večerů z roku 1995, které Dylan tehdy odehrál v pražském Kongresovém centru.

V Brně vystoupil Dylan letos 15. dubna. V doprovodu pětičlenné kapely zahrál průřez celoživotní tvorbou. Starší skladby ale zazněly v jiném aranžmá, než jaké fanoušci znají z desek.

"Kdo má Dylana pořád zafixovaného jako autora protestsongů z 60. let, patrně ho současná podoba koncertů zaskočí. Písničkář momentálně nehraje na kytaru ani harmoniku, sedí za klavírem. Během zhruba hodiny a tři čtvrtě z rané tvorby uvede minimum písní, navíc přearanžovaných k nepoznání," napsalo v recenzi Aktuálně.cz.

Součástí brněnského koncertu byla například skladba Don't Think Twice, It's All Right, datovaná rokem 1963, nebo titulní píseň alba Highway 61 Revisited z roku 1965. Zatím poslední autorské Dylanovo album The Tempest z roku 2012 dostalo prostor ve skladbách jako Duquesne Whistle, Pay in Blood nebo Early Roman Kings. Dylan už českému publiku zahrál opakovaně v Praze, jednou vystoupil také v Ostravě.

Za svoji kariéru Dylan vydal 38 studiových alb, na pódiích se setkal například s Joni Mitchellovou či Joan Baezovou. Poslední tři tituly Shadows In The Night, Fallen Angels a Triplicate věnoval skladbám jiných autorů - od Franka Sinatry až po Johnnyho Mercera.

Uznávaný umělec má za sebou více než pětapadesátiletou kariéru, napsal přes 500 písní, z nichž mnohé se dočkaly nespočtu coververzí. Sám prodělal několik stylových proměn, začínal jako folkový písničkář, poté se k nelibosti části příznivců postavil do čela elektrifikované rockové kapely.

Dylan je rovněž uznávaným literátem, jako první rockový hudebník v historii získal Pulitzerovu cenu, účinkoval v několika filmech a na cestách maluje. Je také prvním písničkářem, který dostal Nobelovu cenu za literaturu. Švédská akademie ho vyznamenala za originální přínos k tradici amerického písničkářství.

Nakladatelství Argo před několika dny vydalo třísvazkový dvojjazyčný komplet Dylanových textů od prvního alba z roku 1961 až po zatím poslední autorskou desku The Tempest z roku 2012.

Všechny texty přeložila Gita Zbavitelová, komplet byl vydán v dvojjazyčné zrcadlové edici - Dylanův originál je na jedné straně, na té protější stojí český překlad.