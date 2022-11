Baskytarista Miller vyprodal Janáčkovo divadlo, zahrál i hit od Beatles

Potleskem vestoje vyprovodilo vyprodané Janáčkovo divadlo tento pátek Marcuse Millera, jednoho z nejuznávanějších jazzových baskytaristů posledních dekád. Třiašedesátiletý Američan v Brně koncertoval poprvé, přijel na pozvání Jazzfestu. Mistr takzvané slapové techniky hry na basu je momentálně na podzimním turné, dál pokračuje do Katovic, Hamburku, Osla nebo Nice.

Miller se představil jako lídr kvinteta tvořeného hráči na trubku, saxofon, klávesy a bicí. Uvedl mimo jiné skladby ze svého dosud posledního studiového alba Laid Black, které roku 2018 spojilo jazz s žánry jako funkem, hip hopem či R&B.

Zazněly i kompozice, jež Miller v 80. letech minulého století vytvořil pro slavného jazzového trumpetistu Milese Davise, například Mr. Pastorius. Koncert gradoval skladbou Tutu ze stejnojmenného Davisova alba. V přídavcích následovala instrumentální verze Come Together od Beatles. Kapela přidávala dvakrát, hrála zhruba dvě hodiny. Publikum ji nechtělo pustit z pódia.

Na scéně se Miller pohybuje od 70. let. Nahrával nebo koncertoval s mnoha hvězdami, například Michaelem Jacksonem, Frankem Sinatrou či Arethou Franklinovou. Je držitelem ceny Grammy. Vydal 13 alb, píše také hudbu k filmům.

Podzimní část letošního Jazzfestu už představila několik hvězd, jež překračují žánrové hranice. Přijela americká skupina Snarky Puppy, virtuos na mandolínu Chris Thile, zpěvačka Lizz Wrightová nebo zpěvák a všestranný hudebník Jacob Collier. Posledním festivalovým dozvukem bude 26. listopadu koncert z experimentálního cyklu Tension s českými a rakouskými interprety.

Pro příští rok už pořadatelé ohlásili několik jmen. Vrátí se kanadská zpěvačka a klavíristka Diana Krallová. Ta při své festivalové premiéře roku 2017 ukázala, že umí vytvořit spontánní atmosféru jazzového večera i ve sportovní hale Rondo. "Těšíme se, že 19. května v Bobycentru bude zážitek z koncertu této charismatické Kanaďanky ještě intenzivnější," říká umělecký ředitel festivalu Vilém Spilka.

Poprvé do Brna dorazí smyčcový Kronos Quartet, který roku 2023 oslaví kulatiny. Na scéně se pohybuje 50 let. Věnuje se hlavně soudobé vážné hudbě. Umí ale také swingovat, upozorňuje Spilka. Že má hudba Kronos Quartetu s jazzem společného víc, než by se mohlo na první pohled zdát, návštěvníci uslyší 9. května v Sono Centru.

Skladba Tutu, jak ji Marcus Miller hrál s trumpetistou Christianem Scottem v Lyonu. Záznam z roku 2009. Foto: ČTK | Video: Zycopolis TV

Dalšími osobnostmi 22. ročníku akce budou kytarista John Scofield, klavírista Tigran Hamasyan nebo kontrabasista Dave Holland. Ten patří v 76 letech k žánrovým matadorům. Pro svoji brněnskou premiéru 7. března zvolil triovou sestavu.

Kytarista Scofield se na přehlídku vrací opakovaně, naposledy pobavil vyprodané Sono Centrum svými předělávkami největších country hitů. Ve čtvrtek 9. března zazní repertoár z projektu Yankee Go Home, v němž zpracoval hudbu Neila Younga, Stevieho Wondera nebo Stinga.

Hamasyan má arménské kořeny, dlouhodobě ale působí ve Spojených státech. V Brně zahraje 24. března skladby z takzvaného Velkého amerického zpěvníku, tedy zlatého jazzového fondu, ovšem v osobitém podání. Kompletní program nadcházejícího ročníku pořadatelé zveřejní na přelomu ledna a února.