Po sedmi letech v Praze vystoupí Alicia Keys, představí novou desku

Po sedmi letech se do Česka vrátí americká zpěvačka a muzikantka Alicia Keys. Patnáctinásobná držitelka ceny Grammy, která míchá prvky R&B, hip hopu i soulu s jazzem, v březnu vydá sedmé studiové album a 25. června jej naživo představí v pražské O2 areně.

Vstupenky v cenách 1790 až 2390 korun budou v prodeji od 27. ledna dopoledne. V úterý odpoledne o tom informoval Petr Novák z pořadatelské agentury Live Nation.

"Kromě materiálu z nového alba představí Alicia Keys na koncertech i své klasické hity od No One přes If I Ain't Got You až po Girl on Fire, a to v rámci speciální multimediální pódiové prezentace," avizuje Novák.

Osmatřicetiletá Američanka irsko-italsko-jamajského původu začala skládat ve dvanácti, tři roky nato již měla nahrávací smlouvu.

Debutové album Songs in A Minor vydala v roce 2001 a zaznamenala s ním mimořádný úspěch - prodalo se ho přes 16 milionů kopií a získalo pět nominací na Grammy. Od té doby Alicia Keys natočila dalších pět desek. Ta letošní, nazvaná jednoduše Alicia, bude v pořadí sedmá.

"Je stále nejsilnější v osobních, lyrických skladbách, kde je dostatek prostoru k vokálním kreacím, srovnatelným s nezapomenutelnými nejlepšími léty Arethy Franklin. Vzhledem ke zpěvaččinu klasickému vzdělání se skoro nabízí přirovnání k operním koloraturám," napsal hudební kritik Josef Vlček v Hospodářských novinách.

Zpěvačka mimo jiné s Jackem Whitem vytvořila píseň k bondovce Quantum of Solace z roku 2008, vystoupila v pořadu moderátorky Oprah Winfreyové nebo raperovi Jay-Z nazpívala refrén hitu Empire State of Mind.

Skladba Underdog z nového alba nazvaného Alicia. | Video: RCA Records

Pěla na finále amerického fotbalu Super Bowl i evropské fotbalové Ligy mistrů. Účinkovala ve snímku Sejmi eso po boku slavných herců Ryana Reynoldse či Bena Afflecka. Časopis Time ji v letech 2005 a znovu před třemi roky zařadil na seznam sta nejvlivnějších světových osobností.

V Česku zatím Alicia Keys vystoupila dvakrát, roku 2008 v dnešní Tesla areně na pražském Výstavišti a pět let nato již v prostornější O2 areně, kam se nyní vrátí.

Její evropské turné začne 5. června v irském Dublinu, Praha je jedenáctou zastávkou. Šňůra vyvrcholí 20. července v polském Krakově.