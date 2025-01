Venezuela už čtvrt roku zadržuje Čecha. Na kauzu v Praze upozornila pianistka

Venezuelská klavíristka Gabriela Montero věnovala svůj čtvrteční pražský koncert Janu Darmovzalovi, Čechovi zadrženému a vězněnému venezuelským režimem. Na vystoupení v Obecním domě byli přítomni jeho rodiče, kteří se už měsíce snaží dostat syna domů. Pianistku doprovodil Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK.

Venezuelské úřady loni v září zadržely Darmovzala, dva Španěly a tři občany Spojených států. Viní je z údajné snahy o destabilizaci politické situace v zemi. Tu vede autoritářský prezident Nicolás Maduro. České velvyslanectví v kolumbijské Bogotě v souvislosti se zadržením českého občana zaslalo nótu na venezuelské ministerstvo zahraničí. Česko ve Venezuele nemá velvyslanectví.

Nyní na případ upozornila pianistka Gabriela Montero. "Než skončí toto setkání, cítím morální povinnost s vámi promluvit o situaci v mé rodné Venezuele a sdělit vám smutnou zprávu, že tamní režim drží ve vězení vašeho občana," uvedla na čtvrtečním setkání před koncertem s FOK. "Jan Darmovzal přijel do Venezuely obdivovat přírodní krásy a už se nevrátil. Chtěla bych dnešní provedení Prokofjevova Třetího klavírního koncertu věnovat Janovi. Při svém improvizačním přídavku budu myslet na jeho rodiče," dodala.

Čtyřiapadesátiletá hudebnice na koncertech dlouhodobě improvizuje na témata, která navrhne publikum. Stalo se tak i tento čtvrtek v Praze, kde jako motiv k improvizaci náhodně vybraný návštěvník zazpíval Ach, synku, synku, oblíbenou píseň Tomáše Garrigua Masaryka. Ostatní se přidali, až zpíval celý sál.

Gabriela Montero na kauzu zadrženého Čecha upozornila znovu tento pátek na svém Facebooku. "Vyzývám venezuelský režim, aby propustil Jana Darmovzala, nevinného českého občana, který se neprovinil ničím jiným než dobrodružnou turistikou. Vyzývám venezuelské hudebníky, aby se ke mně připojili v tomto volání po spravedlnosti. Hudba samotná nic nemění," uvedla hudebnice, která z exilu dlouhodobě upozorňuje na porušování lidských práv Madurovým režimem.

Podle serveru Neovlivni.cz je zadržený Darmovzal aktivním záložníkem 43. výsadkového pluku v Chrudimi. Dle webu působil pět let v Singapuru, kde dálkově vystudoval právo na Londýnské univerzitě. Po návratu do Česka pracoval pro českou státní správu a následně působil v armádě. Údajně by se měl nyní nacházet v podzemním vězení La Tumba (Hrobka) v Caracasu, kam venezuelský režim umisťuje politické vězně.

Gabriela Montero jako devítiletá získala stipendium od venezuelské vlády ke studiu v USA. V roce 1995 obdržela třetí cenu na Chopinově mezinárodní klavírní soutěži. Při inauguraci bývalého amerického prezidenta Baracka Obamy v lednu 2009 zahrála na klavír kompozici Air and Simple Gifts od Johna Williamse. Držitelka ceny Grammy za nejlepší klasické album opět vystoupí 15. března v pražském Rudolfinu. Její recitál bude provázet téma migrace z autoritářských režimů.