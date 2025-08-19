FOK nabídne na open air koncertu ve Valdštejnské zahradě klasiku i filmovou hudbu

"Místa na open air koncert ve Valdštejnské zahradě je možné rezervovat na webu FOK. Do zahrady bude umožněn vstup z ulice Letenská pouze pro návštěvníky koncertu," uvedla Axmannová.
Valdštejnskou zahradu rozezní díla českých skladatelů Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka a Leoše Janáčka i světových autorů, jako je Petr Iljič Čajkovskij, Sergej Prokofjev nebo Johannes Brahms. Program obohatí vystoupení dětí z Baletní přípravky Národního divadla a studentů konzervatoře Taneční centrum Praha. Zazní také skladba dirigenta Kučery, filmovou hudbu zastoupí Karel Svoboda a jeho Noc na Karlštejně či Tři oříšky pro Popelku.
"Děti z Baletní přípravky Národního divadla se objeví v choreografiích na hudbu Louisiny polky Bedřicha Smetany, Uherského tance číslo 5 od Johannesa Brahmse a Sinfonietty Leoše Janáčka. Na hudbu Petra Iljiče Čajkovského se představí čtyři malé labutě a na Slovanské tance Antonína Dvořáka vyběhnou motýlci. Děti věnovaly přípravě celé letní soustředění," sdělila vedoucí Baletní přípravky Národního divadla Jana Jodasová.
Koncerty ve Valdštejnské zahradě jsou několikaletou letní akcí pražských symfoniků. FOK v zahradě vystoupil poprvé 21. května 1949 s dirigentem Václavem Smetáčkem. Koncerty v tomto areálu patřily v 50. a 60. letech k letním povinnostem orchestru. O jednom z nich napsal povídku Prokopnutý buben Bohumil Hrabal. Tradici se podařilo obnovit v roce 2014.
Nová sezona orchestru začne 17. a 18. září v Obecním domě inauguračními koncerty nového šéfdirigenta Tomáše Netopila, informovala mluvčí FOK Tereza Axmannová. Na zahajovacím koncertu 91. sezony v Obecním domě zazní ve Smetanově síni baletní suita skladatele Jana Hanuše, v druhé polovině programu pak Symfonie č. 1 D dur Titán Gustava Mahlera.
Netopil převzal šéfdirigentský post po pětiletém působení Tomáše Braunera, který se v nové sezoně k Pražským symfonikům na začátku ledna vrátí jako dirigent při jejich provedení Requiem Giuseppa Verdiho. Netopil, vítěz mezinárodní dirigentské soutěže George Soltiho z roku 2002, diriguje špičkové orchestry po celém světě.