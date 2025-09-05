Zemřel režisér Kalendária Petr Obdržálek. Manželovi Saskie Burešové bylo 84 let

S ČT byl úzce spojený nejen jeho pracovní život. Manželkou Obdržálka totiž byla hlasatelka a moderátorka Saskia Burešová, která pořad Kalendárium o zajímavých výročích týdne už více než tři desítky let moderuje.
"Zakladatel a režisér pořadu Kalendárium působil v Československé a České televizi téměř 60 let. Děkujeme za jeho mimořádnou práci," uvedla ČT k úmrtí Obdržálka.
Kromě Kalendária režíroval Obdržálek také některé dětské pořady a televizní filmy, například zábavný pořad s hranými scénkami Malý televizní kabaret nebo dobrodružný seriál Kamarádi Dobré vody a několik televizních pohádek. Byl i jedním z režisérů hudebně-zábavného cyklu Karla Šípa a Jaroslava Uhlíře Klip Klap a režíroval také několik krátkometrážních dokumentů.