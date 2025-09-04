Film

„Ve správné komedii, je vždycky i trochu smutku," říkal režisér Jiří Menzel

před 1 hodinou
Laskavá a nezaměnitelná poetika jeho filmů přinesla Jiřímu Menzelovi světový úspěch už na začátku režisérské kariéry. V roce 1967 získal za Ostře sledované vlaky, natočené podle románu Bohumila Hrabala, Oscara pro cizojazyčný film. Podle Hrabalových knih točil Menzel i později. Zemřel před pěti lety, 5. září 2020 ve věku 82 let.
Filmový a divadelní režisér Jiří Menzel v roce 2016.
Filmový a divadelní režisér Jiří Menzel v roce 2016. | Foto: Matej Slávik

Dílo filmaře, který se uplatnil též jako osobitý herec ve snímcích svých i cizích, patří k tomu nejlepšímu, co tuzemská kinematografie nabízí.

Jako průkopníka české filmové nové vlny oceňovala Menzela po jeho úmrtí i zahraniční média. Podle agentury DPA se jeho filmy vždy vyznačovaly skrytým humorem. A kolegové, přátelé i odborníci vzpomínali na jeho velkou úctu k práci i k divákovi. Podle Zdeňka Svěráka Menzel vždy při začátku natáčení doslova onemocněl filmem, tak zodpovědně přistupoval k tvorbě. Byla čest s ním pracovat, uvedl Svěrák.

Za snímek Ostře sledované vlaky, který vznikl v roce 1966 podle stejnojmenné novely Bohumila Hrabala, Jiří Menzel získal Oscara.
Za snímek Ostře sledované vlaky, který vznikl v roce 1966 podle stejnojmenné novely Bohumila Hrabala, Jiří Menzel získal Oscara. | Foto: Aktuálně.cz

Osobitý tvůrce se už v dětství zamiloval do filmů Reného Claira, Charlieho Chaplina či Jeana Renoira. Menzel se narodil 23. února 1938 v rodině publicisty, spisovatele a dramaturga animovaných filmů Josefa Menzela. Na pražské Filmové a televizní fakultě (FAMU) studoval v letech 1958 až 1962 u Otakara Vávry v silném ročníku, který je dnes považován za osu české filmové nové vlny - mimo jiné s Věrou Chytilovou nebo Evaldem Schormem.

Když hrají i zmoklé sklenice na stole

Publikum i odborníky zaujal Menzel hned svou první režií, kterou byla adaptace Hrabalovy povídky Smrt pana Baltazara ve filmu Perličky na dně (1965). Atmosféra jeho Rozmarného léta podle Vladislava Vančury (1967) dokonale souzní s předlohou. Květnatý archaický jazyk, kvůli kterému byla předloha pokládána na nezfilmovatelnou, Menzel citlivě vyvážil záběry, v nichž se takřka nic neděje, ale "hraje" v nich hladina řeky, déšť či zmoklé sklenice na stole. Nalezl zde křehkou rovnováhu mezi humorem a poezií. "Ve správné komedii, je vždycky i trochu smutku," říkával.

Skřivánci na niti podle Hrabalových povídek z roku 1969 skončili nakonec v trezoru pro svou kritiku komunistické zvůle a k divákům se dostali až po změně režimu. Jednadvacet let po svém vzniku získali na Berlinale Zlatého medvěda. Menzelovy další hrabalovské filmy, malebné Postřižiny či Slavnosti sněženek, stejně jako komediální snímky ze 70. a 80. let, často podle scénáře Zdeňka Svěráka (Na samotě u lesa, Báječní muži s klikou či na Oscara nominovaná komedie Vesničko má středisková), patří k tomu nejlepšímu, co v té době vznikalo.

Před kamerou pak Menzel uplatnil civilní projev, postavený na klaunství a komediantství. Hrál například ve filmech Kdyby tisíc klarinetů, Rozmarné léto, Pension pro svobodné pány či Hra o jablko.

Film Rozmarné léto natočil Jiří Menzel v roce 1968 podle stejnojmenné knihy Vladislava Vančury.
Film Rozmarné léto natočil Jiří Menzel v roce 1968 podle stejnojmenné knihy Vladislava Vančury. | Foto: Filmové studio Barrandov / Jiří Janoušek

Svůj poslední film natočil Menzel v roce 2013 - byla to "prostopášná komedie o vášni k životu, hudbě a k ženám" Donšajni. Nebyla tak úspěšná jako jeho předchozí hrabalovský titul Obsluhoval jsem anglického krále (2006), který měl ohlas i v zahraničí. Předcházelo mu ovšem osm let sporů o práva na natočení tohoto slavného románu, korunovaných proslulou scénou s "Menzelovým proutkem". Tím rozhořčený režisér veřejně sešvihal producenta Jiřího Sirotka na filmovém festivalu v Karlových Varech v roce 1998.

Mandragora, Brouk v hlavě i režie oper

V delší pauze mezi filmováním se Menzel věnoval hlavně divadelní režii v ČR i v cizině. Divadlo mu bylo vždy blízké, i kvůli hravému režijnímu rukopisu. V pražském Činoherním klubu například inscenoval Machiavelliho Mandragoru, která se tam hrála 11 let. Velmi úspěšný byl i Feydeaův Brouk v hlavě v Divadle na Vinohradech. Realizoval i několik oper či inscenace na Letních shakespearovských slavnostech.

Za dlouholetý umělecký přínos českému filmu dostal Menzel v roce 1996 Českého lva a v roce 2003 na Filmovém festivalu v Karlových Varech cenu za celoživotní dílo. Jeho rukopisu dobře rozuměli i v zahraničí, kde byl velmi žádaný. Dvakrát byl vyznamenán francouzským Řádem umění a literatury. Obdržel také Cenu Vladislava Vančury i medaili Za zásluhy.

Na Mezinárodním festivalu v Berlíně v roce 2018 udělili Menzelovi cenu Kamera Berlinale určenou osobnostem, k nimž má tato přehlídka zvláštní vztah. Na festivalu měl též premiéru film Tlumočník režiséra Martina Šulíka, road movie, v níž Menzel ztvárnil titulní postavu. V září 2018 dostal na filmovém festivalu v izraelské Haifě cenu za celoživotní dílo. A v září 2019 se stal čestným občanem hlavního města Prahy.

Dlouhá léta zarputilý starý mládenec se v roce 2004 oženil s Olgou Kelymanovou, absolventkou produkce na DAMU. O čtyři roky později se v manželství narodila Anna Karolína (jejím biologickým otcem je režisér Jaroslav Brabec), a za šest let přišla na svět Eva Maria.

V posledních letech života se Menzel potýkal s vážnými zdravotními problémy. V listopadu 2018 prodělal náročnou operaci hlavy (podle manželky Olgy šlo o komplikace po těžké meningitidě). Zemřel 5. září 2020.

V Praze 6 Jiřímu Menzelovi v září 2022 odhalili pamětní desku, pražské chorvatské velvyslanectví mu letos udělilo státní vyznamenání za celoživotní dílo, přínos světové kinematografii a vztah k Chorvatsku a Chorvatům.

 
