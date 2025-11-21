Výstava o Popelce na saském zámku Moritzburg má novinku. Vystaví královniny řasy

Výstava o Popelce je umístěna v rozlehlém barokním zámku nedaleko Drážďan. Návštěvníci si ji budou moci prohlédnout až do 1. března příštího roku. K vidění je tradičně řada originálních rekvizit a kostýmů z natáčení pohádky režiséra Václava Vorlíčka. Filmoví nadšenci se mohou podle organizátorů dozvědět také mnoho zajímavostí ze zákulisí. Pro české návštěvníky jsou i letos všude připraveny popisky v češtině. Vstupenky stojí 12 eur (291 Kč) pro dospělé a 4,5 eura (109 Kč) pro děti, tedy stejně jako loni.
Výstava o filmu Tři oříšky pro Popelku je v zimě v Moritzburgu k vidění už od roku 2009, loni v lednu přivítal zámek jejího 1,5miliontého návštěvníka. Přesto se organizátoři každý rok snaží představit něco nového. Letos se na výstavě rekvizit objeví poprvé nalepovací řasy, které měla při natáčení královna. Zámku je věnovala dcera německo-švýcarské herečky Leschové, která roli princovy matky ztvárnila. Leschová letos v březnu ve věku 89 let zemřela.
V jídelně loveckého zámku, kterou zdobí velká sbírka paroží, si budou moci návštěvníci letos také zatancovat. Organizátoři výstavy odstranili z místnosti veškerý nábytek a na vzniklé ploše bude možné několikrát za hodinu tančit za zvuků filmové hudby Karla Svobody. Aby byl dojem, že se člověk ocitl na pohádkovém plese, co nejlepší, budou si moci zájemci vypůjčit i kostýmy Popelky či prince, které ztvárnili Libuše Šafránková a Pavel Trávníček.
Originální Popelčiny plesové šaty mohou návštěvníci obdivovat jen ve vitríně, stejně jako další kostýmy z pohádky, které zapůjčila filmová studia v Babelsbergu. K vidění je například také originální sedlo, kterým Popelka sedlala koně Juráška.
Pohádkový film režiséra Vorlíčka vznikl v koprodukci Československa a Německé demokratické republiky (NDR). Na Moritzburgu se natáčel na přelomu let 1972 a 1973. Na české straně jako kulisa posloužil mimo jiné vodní hrad Švihov na Klatovsku. Neodmyslitelně je pohádka spjata s Vánocemi nejen v Česku, na Slovensku a v Německu, ale například i v Norsku. V Německu se bude v závěru roku vysílat pohádka celkem devatenáctkrát. Poprvé ji mohli zájemci vidět už minulou neděli. O třech vánočních svátcích se bude vysílat celkem osmkrát.