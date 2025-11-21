Film

Výstava o Popelce na saském zámku Moritzburg má novinku. Vystaví královniny řasy

ČTK ČTK
před 5 hodinami
Na zámku Moritzburg se v pátek otevřela tradiční výstava věnovaná pohádce Tři oříšky pro Popelku, která se tam v 70. letech minulého století natáčela. Letošní novinkou v expozici jsou nalepovací řasy královny, kterou ztvárnila letos zesnulá herečka Karin Leschová. Poprvé si budou moci v jednom ze sálů barokního zámku návštěvníci zatančit na hudbu z filmu. Loni výstavu navštívilo cca 137 000 lidí.
Na zámku Moritzburg se letos znovu otevřela tradiční výstava věnovaná pohádce Tři oříšky pro Popelku. K vidění jsou filmové kostýmy i řada rekvizit.
Na zámku Moritzburg se letos znovu otevřela tradiční výstava věnovaná pohádce Tři oříšky pro Popelku. K vidění jsou filmové kostýmy i řada rekvizit. | Foto: Profimedia.cz

Výstava o Popelce je umístěna v rozlehlém barokním zámku nedaleko Drážďan. Návštěvníci si ji budou moci prohlédnout až do 1. března příštího roku. K vidění je tradičně řada originálních rekvizit a kostýmů z natáčení pohádky režiséra Václava Vorlíčka. Filmoví nadšenci se mohou podle organizátorů dozvědět také mnoho zajímavostí ze zákulisí. Pro české návštěvníky jsou i letos všude připraveny popisky v češtině. Vstupenky stojí 12 eur (291 Kč) pro dospělé a 4,5 eura (109 Kč) pro děti, tedy stejně jako loni.

Výstava o filmu Tři oříšky pro Popelku je v zimě v Moritzburgu k vidění už od roku 2009, loni v lednu přivítal zámek jejího 1,5miliontého návštěvníka. Přesto se organizátoři každý rok snaží představit něco nového. Letos se na výstavě rekvizit objeví poprvé nalepovací řasy, které měla při natáčení královna. Zámku je věnovala dcera německo-švýcarské herečky Leschové, která roli princovy matky ztvárnila. Leschová letos v březnu ve věku 89 let zemřela.

Související

Zemřela královna z pohádky Tři oříšky pro Popelku

Leschova

V jídelně loveckého zámku, kterou zdobí velká sbírka paroží, si budou moci návštěvníci letos také zatancovat. Organizátoři výstavy odstranili z místnosti veškerý nábytek a na vzniklé ploše bude možné několikrát za hodinu tančit za zvuků filmové hudby Karla Svobody. Aby byl dojem, že se člověk ocitl na pohádkovém plese, co nejlepší, budou si moci zájemci vypůjčit i kostýmy Popelky či prince, které ztvárnili Libuše Šafránková a Pavel Trávníček.

Originální Popelčiny plesové šaty mohou návštěvníci obdivovat jen ve vitríně, stejně jako další kostýmy z pohádky, které zapůjčila filmová studia v Babelsbergu. K vidění je například také originální sedlo, kterým Popelka sedlala koně Juráška.

Související

Zámek Moritzburg, který proslavila česká Popelka berou lidé útokem

Moritzburg - Popelka - podzim
24 fotografií

Pohádkový film režiséra Vorlíčka vznikl v koprodukci Československa a Německé demokratické republiky (NDR). Na Moritzburgu se natáčel na přelomu let 1972 a 1973. Na české straně jako kulisa posloužil mimo jiné vodní hrad Švihov na Klatovsku. Neodmyslitelně je pohádka spjata s Vánocemi nejen v Česku, na Slovensku a v Německu, ale například i v Norsku. V Německu se bude v závěru roku vysílat pohádka celkem devatenáctkrát. Poprvé ji mohli zájemci vidět už minulou neděli. O třech vánočních svátcích se bude vysílat celkem osmkrát.

 
Mohlo by vás zajímat

Začínal tancem, hrál v bondovce i Chlastu. Dánský herec Mads Mikkelsen slaví 60 let

Začínal tancem, hrál v bondovce i Chlastu. Dánský herec Mads Mikkelsen slaví 60 let

Nenechte si ujít: Černá komedie Švábi nebo výstava o vyčerpání ze současné doby

Nenechte si ujít: Černá komedie Švábi nebo výstava o vyčerpání ze současné doby
Přehled

Hlavně žádné kontroverze. Nový dokument o Eddiem Murphym září, ale neosvětluje

Hlavně žádné kontroverze. Nový dokument o Eddiem Murphym září, ale neosvětluje

Celý život nohama na zemi. Česká televize přinese portrét herce Satoranského

Celý život nohama na zemi. Česká televize přinese portrét herce Satoranského
film Film a televize kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah Václav Vorlíček tři oříšky pro popelku Pohádka (filmový žánr) výstava

Právě se děje

před 21 minutami
"Z celých čtvrtí se stane mrazák." Letošní zima hraje do karet Putinovi, tuší expert

"Z celých čtvrtí se stane mrazák." Letošní zima hraje do karet Putinovi, tuší expert

Zda se Ukrajina během následujících měsíců dostane až k bodu zlomu, záleží podle analytika na třech faktorech.
Aktualizováno před 42 minutami
Trump hrozí zastavením dodávek zbraní, pokud Ukrajina nepřijme jeho sporný plán

ŽIVĚ
Trump hrozí zastavením dodávek zbraní, pokud Ukrajina nepřijme jeho sporný plán

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Nebezpečné, bez respektu. Reprezentační bek zná trest za kopnutí do soupeře

Nebezpečné, bez respektu. Reprezentační bek zná trest za kopnutí do soupeře

Loňský mistr světa z Prahy vynechá nedělní duel ve Vítkovicích a úterní šlágr proti Spartě.
před 1 hodinou
Expert zpražil Evropu: Nikoho nezajímá, co si o "Trumpově míru" na Ukrajině myslíme

Expert zpražil Evropu: Nikoho nezajímá, co si o "Trumpově míru" na Ukrajině myslíme

S politickým geografem Jakubem Landovským o tom, kdo na Trumpově mírovém plánu vydělá a jestli se konec krvavé války přiblížil.
před 1 hodinou
Čechomor s Dusilovou vydává nový singl Klevety. S albem Proměny slaví čtvrt století

Čechomor s Dusilovou vydává nový singl Klevety. S albem Proměny slaví čtvrt století

Premiéru bude mít společná píseň v pátek 21. listopadu v přímém přenosu z udělování cen Český slavík.
před 2 hodinami

Na Chebsku se opět chvěje země, některé otřesy přesáhly dva stupně

Na pomezí Chebska a Sokolovska mohli lidé opět pocítit slabé zemětřesení. Ve čtvrtek a v pátek znovu některé otřesy přesáhly sílu 2,5 stupně. Ve čtvrtek večer pocítili lidé otřes a v pátek okolo…
Přečíst zprávu
Aktualizováno před 2 hodinami
Jak Havel zápasil s pocitem selhání. Je tu komiks o budoucím prezidentovi v roce 1977

Jak Havel zápasil s pocitem selhání. Je tu komiks o budoucím prezidentovi v roce 1977

Michael Žantovský a ilustrátorka Štěpánka Jíslová vypráví příběh o politické perzekuci Václava Havla i o jeho boji s pochybnostmi o sobě samém.
Další zprávy