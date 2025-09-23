Film

Začíná festival Serial Killer. Bude Gerta Schnirch i Metoda Markovič: Straka

před 2 hodinami
Projekce dvoudílné minisérie Gerta Schnirch, který vznikl podle románu Kateřiny Tučkové, v úterý v Brně zahájí festival seriálů s názvem Serial Killer. Dějištěm úvodního večera je tentokrát Divadlo Reduta. V hlavní soutěži budou o přízeň mezinárodní poroty i festivalových diváků usilovat tři české novinky, a to Ratolesti, Monyová a Štěstíčku naproti.
Dvoudílná televizní minisérie Gerta Schnirch vznikla podle románu Kateřiny Tučkové v režii Tomáše Mašína.
Dvoudílná televizní minisérie Gerta Schnirch vznikla podle románu Kateřiny Tučkové v režii Tomáše Mašína. | Foto: Česká televize

Přehlídka seriálů potrvá do 28. září, podrobnější informace jsou k dispozici na webu Serialkiller.tv. Závěrečný večer nabídne ve spolupráci s platformou Oneplay a televizí Nova světovou premiéru druhé série diváckého hitu Metoda Markovič: Straka. První řada získala v roce 2023 od mezinárodní poroty hlavní cenu festivalu Serial Killer.

Zvláštní pozornost festival letos věnuje dánské tvorbě. Sekce Crazy Bitches pak nabídne speciální pohled na současné svérázné ženské hrdinky. Mezinárodní panorama představí každoroční výběr toho nejlepšího z celé Evropy.

Srdcem odborného programu je mezinárodní konference TV Days, která se koná v Bratislavě a Brně. Letos vystoupí na 50 přednášejících.

 
