Začíná festival Serial Killer. Bude Gerta Schnirch i Metoda Markovič: Straka

Přehlídka seriálů potrvá do 28. září, podrobnější informace jsou k dispozici na webu Serialkiller.tv. Závěrečný večer nabídne ve spolupráci s platformou Oneplay a televizí Nova světovou premiéru druhé série diváckého hitu Metoda Markovič: Straka. První řada získala v roce 2023 od mezinárodní poroty hlavní cenu festivalu Serial Killer.
Zvláštní pozornost festival letos věnuje dánské tvorbě. Sekce Crazy Bitches pak nabídne speciální pohled na současné svérázné ženské hrdinky. Mezinárodní panorama představí každoroční výběr toho nejlepšího z celé Evropy.
Srdcem odborného programu je mezinárodní konference TV Days, která se koná v Bratislavě a Brně. Letos vystoupí na 50 přednášejících.