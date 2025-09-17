Vyhráli jsme nemravnou sumu. Nový seriál vypráví o tom, co s lidmi dělají peníze

"Milionáři jsou pro všechny, kdo mají rádi humor, silné emoce, velké peníze a skvělé herce v nečekaných rolích," uvedl producent a scenárista Hoffman.
Hrdiny seriálu je parta kolegů z továrny na hudební nástroje, kteří vyhráli v loterii obrovskou sumu peněz. Zprvu se zdá, že jejich životy se konečně obrací k lepšímu. Někteří si splní sny, otevírají si jim nové možnosti a naděje. Jenže postupně se začíná ukazovat, že peníze nezměnily jen prostředí, ve kterém žijí, ale také jejich vztahy a priority.
V hlavních rolích se představí Pavel Liška jako charismatický mistr houslař, který s manželkou Eliškou (Jana Pidrmanová) čeká na vytouženého potomka, Marie Anna Myšičková v roli svobodné matky a skladnice nebo Zlata Adamovská ztvárňující energickou nákupčí. Dále se v seriálu objeví Vladimír Polívka nebo Eva Holubová.
Slovenská režisérka Ferencová vystudovala režii na bratislavské VŠMU. V televizích samostatně či s jinými tvůrci režírovala různé seriály. V celovečerním filmu debutovala v roce 2016 pohádkou Řachanda. Je autorkou romantických komedií jako Přání Ježíškovi, V létě ti řeknu, jak se mám nebo Příliš osobní známost. "Každý někdy přemýšlel, co by dělal, kdyby vyhrál v loterii. Naši hrdinové tu šanci dostanou, ale brzy zjistí, že peníze jsou jen začátek. Přijdou závist, tlak okolí a zkouška charakteru," podotkla k seriálu Milionáři.
Nova už na konci srpna představila nový seriál Bratři a sestry o důsledcích jednoho testu DNA v malém městě. V očekávaném souboji seriálových podzimních novinek o přízeň diváků Bratři a sestry zaostávají za seriálem Polabí, který na konkurenční Primě míchá kriminální zápletku s tradičním vztahovým dramatem.
Televizní skupina TV Nova loni zvýšila čistý zisk o 3,5 procenta na 1,191 miliardy korun. Tržby stouply o 16 procent na 9,1 miliardy korun. Uvedla to ve výroční zprávě zveřejněné v obchodním rejstříku. Programy skupiny loni dosáhly v divácké kategorii od 15 do 54 let podíl na sledovanosti 32,4 procenta, v hlavním vysílacím čase pak téměř 35 procent. Oba tyto ukazatele byly nejvyšší na trhu před Českou televizí a FTV Prima.