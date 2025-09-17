Film

Vyhráli jsme nemravnou sumu. Nový seriál vypráví o tom, co s lidmi dělají peníze

před 1 hodinou
Osmidílná komediální série Milionáři, kterou od 26. září začne vysílat Nova, ukazuje, jak obyčejným lidem změní život nečekaně nabyté peníze. Za projektem stojí producent Tomáš Hoffman, který se podílel na divácky úspěšných filmech jako Ženy v běhu nebo Muži v naději. Spolu se scenáristou Štěpánem Kopřivou a režisérkou Martou Ferencovou vytvořili mozaiku vzájemně se proplétajících osudů.
Zlata Adamovská v seriálu Milionáři hraje energickou nákupčí Annu a Vladimír Polívka milovníka rychlých aut.
Zlata Adamovská v seriálu Milionáři hraje energickou nákupčí Annu a Vladimír Polívka milovníka rychlých aut.

"Milionáři jsou pro všechny, kdo mají rádi humor, silné emoce, velké peníze a skvělé herce v nečekaných rolích," uvedl producent a scenárista Hoffman.

Hrdiny seriálu je parta kolegů z továrny na hudební nástroje, kteří vyhráli v loterii obrovskou sumu peněz. Zprvu se zdá, že jejich životy se konečně obrací k lepšímu. Někteří si splní sny, otevírají si jim nové možnosti a naděje. Jenže postupně se začíná ukazovat, že peníze nezměnily jen prostředí, ve kterém žijí, ale také jejich vztahy a priority.

V hlavních rolích se představí Pavel Liška jako charismatický mistr houslař, který s manželkou Eliškou (Jana Pidrmanová) čeká na vytouženého potomka, Marie Anna Myšičková v roli svobodné matky a skladnice nebo Zlata Adamovská ztvárňující energickou nákupčí. Dále se v seriálu objeví Vladimír Polívka nebo Eva Holubová.

Slovenská režisérka Ferencová vystudovala režii na bratislavské VŠMU. V televizích samostatně či s jinými tvůrci režírovala různé seriály. V celovečerním filmu debutovala v roce 2016 pohádkou Řachanda. Je autorkou romantických komedií jako Přání Ježíškovi, V létě ti řeknu, jak se mám nebo Příliš osobní známost. "Každý někdy přemýšlel, co by dělal, kdyby vyhrál v loterii. Naši hrdinové tu šanci dostanou, ale brzy zjistí, že peníze jsou jen začátek. Přijdou závist, tlak okolí a zkouška charakteru," podotkla k seriálu Milionáři.

