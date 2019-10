Sarah Connorová je nelidská, Schwarzenegger zlidštěl. Do kin přichází nový Terminátor

Linda Hamiltonová se před více než 30 lety stala vzorem pro filmové akční hrdinky. Teď se třiašedesátiletá Američanka ke svému největšímu úspěchu vrací. S hercem Arnoldem Schwarzeneggerem a režisérem Jamesem Cameronem, tentokrát už jen v roli koproducenta, natočila film Terminátor: Temný osud. Od čtvrtka ho budou promítat česká kina.

"Když jsme začali točit, prošla jsem si trochu existenciální krizí. Ukázala jsem se na place a nějak to nešlo," vzpomíná Hamiltonová, za jakých okolností snímek vznikal v průběhu loňského června až listopadu. Štáb pracoval v Maďarsku, Velké Británii, Španělsku a Mexiku.

"Nikdy jsem se necítila osamělejší, než když jsme začali. A to asi nebylo tím, co se dělo na place a kolem mě, to bylo tím, co se dělo ve mně," míní herečka.

Terminátor: Temný osud se odehrává více než dvě dekády po událostech z Terminátora 2: Dne zúčtování. V něm Linda Hamiltonová hrála Sarah Connorovou, které se podařilo uchránit svého dospívajícího syna před futuristickým robotem. Zachránila tak i budoucnost, v níž se John Connor má stát vůdcem lidského povstání proti strojům vládnoucím světu.

V současném pokračování se Connorová musí spojit se zdokonaleným člověkem a zachránit dělnici z mexické továrny, na kterou má spadeno další smrtící terminátor přicházející z budoucnosti.

Linda Hamiltonová se na návrat do role Sarah Connorové připravovala přes rok. Potřebovala si zlepšit fyzičku, "dostat se do hlavy Sarah, pochopit její zklamání, smutek, pocit viny, všechny tyhle těžké věcí", jak říká.

Herečka, jež byla v letech 1997 až 1999 provdaná za režiséra prvních dvou Terminátorů a koproducenta toho současného Jamese Camerona, svůj tehdejší výkon dnes zlehčuje. Nemyslí si, že se stala předlohou pozdějších akčních hrdinek.

"Prostě jsem dostala roli a všechno ostatní byla souhra náhod. Ne že bych neodvedla dobrou práci, ale svět na to také musel být připravený. Nerada si připisuju větší úspěch. Nepovažuju se za ikonu, nemyslím, že jsem za sebou zanechala nějaký odkaz," ohlíží se dnes.

2:31 Terminátora: Temný osud, kterého natočil režisér Tim Miller, začnou česká kina promítat ve čtvrtek. | Video: CinemArt

Stejně tak Hamiltonová přistupuje k nynější premiéře Terminátora: Temného osudu. Nejvíc už se prý těší na to, až skončí veškeré propagační akce spojené s filmem a bude se moci vrátit zpět ke svému "neviditelnému životu" v New Orleans.

"Jakmile film přijde do kin, vypařím se. Chvíli budu neviditelná," plánuje. "Nechci, aby si na mě ukazovali sousedi. Radši se s nimi budu bavit o našich psech a kočkách nebo o tom, komu se zase narodilo dítě. Našla jsem si pro sebe fakt opravdový, autentický život a nechci, aby se změnil, až se k němu vrátím," dodává.

V novém filmu terminátora už poněkolikáté hraje původně rakouský kulturista a pozdější kalifornský guvernér, letos dvaasedmdesátiletý Arnold Schwarzenegger. Poprvé ho ztvárnil roku 1984. "V každém filmu je trochu jiný, je tam jistý vývoj," řekl Schwarzenegger agentuře AFP.

"První terminátor všechno ničil. Druhý byl naopak ochránce. A ten současný si vypěstoval zodpovědnost," popisuje Schwarzenegger, jehož postava v novém filmu pracuje jako prodejce textilu. Zacházet se zbraněmi však nezapomněl.

Nový Terminátor, kterého natočil autor komiksového Deadpoola Tim Miller, podle agentury AFP obsahuje všechny ingredience populárního druhého dílu z roku 1991: úžasné honičky, přestřelky i akční scény plné nejmodernějších triků.

Terminátor: Temný osud přímo navazuje na Terminátora 2: Den zúčtování z roku 1991, čímž se liší od nedávných pokusů tuto ságu znovu nastartovat.

Lindu Hamiltonovou, která se do série mnoho let odmítala vrátit právě kvůli absenci Jamese Camerona, prý přesvědčil scénář. "Sarah Connorová už pro samé zoufalství a bezcílnost není lidská. Arnoldova postava se naopak stala lidštější. Tenhle zvrat se mi líbil," popisuje herečka, podle níž také nový film vypráví hlavně o tom, co dělá lidi lidmi.

Ani jeden z hlavních představitelů nevylučuje, že se na plátně ještě setkají - nový Terminátor je koncipován jako začátek další trilogie. "Bude ale záležet na tom, jak se mu bude dařit. Byl to hodně drahý film," dodává Linda Hamiltonová, hvězda snímku s odhadovaným rozpočtem 185 milionů dolarů, což je v přepočtu 4,2 miliardy korun.