Film

Nenechte si ujít: Miláček filmových festivalů i inscenace o demonstrujících Češích

Jaroslav Totušek
před 4 hodinami
Akční komedie s Austinem Butlerem a Zoë Kravitzovou, filmová sonda do života rumunské soudní vykonavatelky, nespoutaná pop-punková smršť z Británie, původní autorská inscenace o demonstrující rodině a výstava obrazů reagujících na světlo a pohyb diváka.
Snímek Život v hajzlu (2025).
Snímek Život v hajzlu (2025). | Foto: Falcon

Streamovačky: Život v hajzlu (Apple TV)

Akční komedie Život v hajzlu režiséra Darrena Aronofského sleduje Hanka Thompsona (Austin Butler), bývallý baseballový talent, který už nemůže hrát, ale jinak si život užívá naplno. Má skvělou přítelkyni (Zoë Kravitzová), pracuje v newyorském baru a sleduje svůj oblíbený tým. Jeho klidný život ale naruší soused Russ, když ho požádá, aby se na pár dní postaral o jeho kočku. Hank se ocitá uprostřed nebezpečné hry a gangsterů, kteří ho chtějí dostat, aniž by věděl proč. Aby přežil, musí využít veškerou svou šikovnost a důvtip, zatímco se snaží zjistit příčinu událostí, které se něj valí. 

