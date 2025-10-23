Herec Jiří Lábus ve filmu Milion vyhlásí soutěž o první narozené vnouče

Film uvedou tuzemská kina od 6. listopadu. Za distribuční společnost Falcon o tom informovala Jana Lohrová.
"Milion je komedie o rodině. A rodina je podle mě základem všechno. Dřív se dokonce říkalo, že je základem státu - a já myslím, že na tom něco je. Není náhoda, že všechny ideologie, jako byl třeba fašismus nebo komunismus, vnímaly rodinu jako úhlavního nepřítele a chtěly ji rozložit. Rodina je totiž ta základní jednotka, kde se lidé učí spolu vycházet a spolupracovat, a současně i dokáže čelit tlaku zvenčí," uvedl scenárista a režisér Merkner. "Přál bych si, aby si šli lidi do kina odpočinout. Nadechnout, pobavit se, zasmát se. Dát jim naději, že i když svět šílí, tak má smysl a je v pořádku být normální, slušný a starat se o rodinu," dodal.
Komedie o dědečkovi, který vyhlásí soutěž o první narozené vnouče, prý Lábuse zaujala už při prvním přečtení. "Je to starý vdovec, který moc miloval svou ženu, a tak jí teď nosí květiny na hřbitov. Má sice spoustu dětí, ale ty si žijí své životy. A tak si jednoho dne vymyslí soutěž, aby je dostal zpátky do hry. Soutěž o první narozené vnouče. A já jsem mu tak nějak rozuměl," sdělil ke své roli.
Pro jeho syna Jirku (Tomáš Klus) je dítě ideálním řešením finanční situace v podnikání, jenže není jisté, zda s tím bude souhlasit jeho žena Monika (Gabriela Marcinková). Dcera Alice (Denisa Nesvačilová) je úspěšná zpěvačka, ale nedokáže si vybrat vhodného partnera. Syn Petr (Daniel Krejčík) by si s partnerem (Tomáš Weber) také dítě přál, a k tomu i větší byt. Dcera Jitka (Lucie Polišenská) už sice vychovává pubertální dvojčata, ale ještě by miminko zvládla. Zejména, když se její dům rozpadá, a navíc by si ráda splnila sen jet na koncert kapely Rammstein. A pak je tu dcera Lída (Erika Stárková), rodinný outsider.
Podle herců i režiséra Merknera přispěl Lábus k pohodě během natáčení. "Kde je Lábus, tam je smích. Když nevíte, kde na place je, hledejte hlouček lidí, co se smějou, uprostřed bude Jiří. Je to dar pro každé natáčení," konstatoval Klus, který ve snímku ztvárnil milovníka MMA a sázek, kuchaře a majitele restaurace se sklony k riskování a dluhům.
Producent, scenárista a režisér Merkner je v širokém povědomí znám díky seriálu Vyprávěj. Podílel se jako scenárista na celovečerních filmech Rafťáci, Rok podvraťáků, Bobule, Láska za milión, Vánoční příběh a jako dramaturg na televizních seriálech Redakce, Místo v životě nebo Život je ples.