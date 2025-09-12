Film

Vladimír Polívka a Eva Podzimková dokončili natáčení romantické komedie Naše léto

před 7 hodinami
V malebném prostředí zážitkového areálu Hryzely padla poslední klapka nového českého filmu Naše léto. Romantická komedie režiséra a scenáristy Dana Pánka přináší humorný a zároveň dojemný příběh o návratu na místo prvních lásek, druhých šancí a nezapomenutelné letní atmosféry.
Eva Podzimková a Vladimír Polívka si v nové romantické komedii Naše léto zahráli pár.
Eva Podzimková a Vladimír Polívka si v nové romantické komedii Naše léto zahráli pár. | Foto: Jana Lábrová

Hlavní role ztvárnili Vladimír Polívka a Eva Podzimková. V dalších rolích se představí například Hana Vagnerová, Dana Batulková, Petra Nesvačilová, Václav Neužil, Stanislav Majer, Jaroslav Plesl nebo Ondřej Pavelka. Premiéra filmu v kinech je plánovaná na 25. června 2026.

Snímek vypráví příběh Kráti (Vladimír Polívka), manažera na pokraji vyhoření, který na prosbu svého nemocného otce dočasně převezme vedení chátrajícího dětského tábora. Místo očekávaného klidu ho čekají střety s vedoucími, technické potíže, rozjívené děti - a nečekané znovushledání s dávnou táborovou láskou Anežkou (Eva Podzimková), která se na scéně objeví coby přísná hygienička. Jejím partnerem je navíc Kráťův bývalý rival, nyní vlivný podnikatel Karel (Stanislav Majer), který má s místem, kde se tábor nachází, zcela jiné úmysly…

