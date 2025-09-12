Vladimír Polívka a Eva Podzimková dokončili natáčení romantické komedie Naše léto

Hlavní role ztvárnili Vladimír Polívka a Eva Podzimková. V dalších rolích se představí například Hana Vagnerová, Dana Batulková, Petra Nesvačilová, Václav Neužil, Stanislav Majer, Jaroslav Plesl nebo Ondřej Pavelka. Premiéra filmu v kinech je plánovaná na 25. června 2026.
Snímek vypráví příběh Kráti (Vladimír Polívka), manažera na pokraji vyhoření, který na prosbu svého nemocného otce dočasně převezme vedení chátrajícího dětského tábora. Místo očekávaného klidu ho čekají střety s vedoucími, technické potíže, rozjívené děti - a nečekané znovushledání s dávnou táborovou láskou Anežkou (Eva Podzimková), která se na scéně objeví coby přísná hygienička. Jejím partnerem je navíc Kráťův bývalý rival, nyní vlivný podnikatel Karel (Stanislav Majer), který má s místem, kde se tábor nachází, zcela jiné úmysly…
Film původně vznikal pod názvem Večerka, později Letní lásky. "S natáčením jsme prožili krásný, intenzivní měsíc plný zážitků - takové to naše léto, na které budeme rádi vzpomínat. A došlo nám, že lepší název než Naše léto neexistuje," vysvětluje režisér Dan Pánek.
Průběh celého natáčení pak shrnuje ve třech větách: "Bylo to hryzelsky intenzivní - všichni tam nechali kus sebe. Měl jsem nejlepší štáb, fantastické herce. Speciálně před Vladimírem Polívkou a Evou Podzimkovou klobouk dolů - tohle bude filmový pár!"