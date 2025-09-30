Film

James Dean: Rebel, který stihl změnit Hollywood za 16 měsíců

Dan Poláček Petra Smítalová Dan Poláček, Petra Smítalová
před 42 minutami
Před sedmdesáti lety vyhasl v troskách Porsche život Jamese Deana. Měl image rebela, ale za ní se skrýval citlivý umělec formovaný tragédií. Jeho revoluční herectví a tři výrazné filmy navždy změnily americkou továrnu na sny. Přestože se pohledný rodák z americké Indiany s životem rozloučil už ve svých 24 letech, jeho příběh dodnes fascinuje.
Americký herec James Dean na propagační fotografii k filmu Rebel bez příčiny, Warner Bros., 1955. Kolorováno
Americký herec James Dean na propagační fotografii k filmu Rebel bez příčiny, Warner Bros., 1955. Kolorováno | Foto: Aktuálně.cz / Unknown author / Warner Bros. publicity still for for the film Rebel Without a Cause / Wikipedia / Public domain / Kolorizace čb. snímku: Dan Poláček

Mýtus jménem James Dean

James Dean jako Jim Stark na propagačním snímku k filmu Rebel bez příčiny (1955). Role zmateného teenagera, který se bouří proti hodnotám svých rodičů, z Deana udělala symbol mladistvé vzpoury a ikonu, jejíž odkaz přetrvává i desítky let po jeho smrti. 

Před sedmdesáti lety se pro něj u křižovatky dnešní kalifornské silnice 46 a silnice 41 u Cholame zastavil čas. Dne 30. září 1955 se jeho stříbrné Porsche 550 Spyder proměnilo v pomačkaný kus kovu a zrodila se legenda, která dodnes fascinuje svět. Za ikonickým obrazem rebela v džínové bundě s cigaretou v koutku pootevřených úst se však skrývá složitější příběh o citlivém, nejistém a výjimečně talentovaném umělci, jehož život byl stejně intenzivní a protichůdný jako role, které hrál.

Co stálo za jeho raketovým vzestupem, který z něj během pouhých šestnácti měsíců udělal hvězdu první velikosti? Proč jeho odkaz, postavený na třech hlavních filmových rolích, rezonuje i po desetiletích s takovou silou? 

V době, kdy se Amerika učila mluvit o neklidu dospívání, vdechl Dean postavám Cala Traska, Jima Starka a Jetta Rinka syrovou zranitelnost, kterou publikum do té doby na plátně nevidělo. Jeho civilní herectví, vycházející z vnitřního prožitku, se stalo pozvánkou do intimního světa člověka, který se do poslední chvíle snažil být pravdivý sám k sobě.

Tragický konec nezastínil jeho dílo, ale stvořil archetyp "věčně mladého" hrdiny. Deanův obraz - kluk s rozevlátým límcem, vyzývavým pohledem a tichem, v němž je slyšet celé drama - se stal univerzálním jazykem, jímž dodnes mluví generace hledající své místo. 

film Film a televize kultura Magazín.Aktuálně.cz Infografika James Dean smrt nehoda automobily výročí herec Hollywood Přehled zpráv

