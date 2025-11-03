„Většinu lidí nezajímá umění, ale všechny zajímají prachy," říká režisér dokumentu

Snímek podle režiséra Strejcovského poodhaluje situaci na trhu s výtvarným uměním i divákům, kteří se v této branži příliš nepohybují. "Stačí, když lidé přistoupí k tomu filmu otevřeně a přijmou to, že nemusí nutně všechno rozklíčovat, a nechají si ukázat, co všechno je tady možné," řekl Strejcovský. "Jsem si stoprocentně jistý, že je to film i pro lidi, kteří do toho vůbec nevidí. To, že jim některé věci nebudou jasné, neznamená, že jim snímek neotevře oči a neukáže, co je reálně u nás možné prodat. Většinu lidí nezajímá umění, ale všechny zajímají prachy," dodal.
Ve filmu Má to cenu?! se střetávají ambice sběratelů, galeristů a umělců. Do svého soukromí alespoň zčásti nechal nahlédnout kontroverzní sběratel umění Robert Runták, který na podnikání v umění vydělal díky obchodování s věcmi zabavenými v exekucích. Dále zde například vystupuje galeristka Olga Trčková nebo intermediální umělec Jiří David.
Režisér a scenárista Strejcovský se ve svém místy absurdně působícím snímku relativizujícím umění snaží odpovědět na otázku, co určuje hodnotu uměleckého díla. Také nastoluje etickou otázku, zda lze pomocí umění legalizovat nepoctivě nebo nemorálně nabyté jmění.
Čtyřiatřicetiletý režisér Strejcovský je absolventem Katedry dokumentární tvorby pražské FAMU. Vedle režie dokumentárních filmů, často s hranými prvky, jakými byly portrét Igora Chauna Igorovo velké dojetí či road movie se Slovanskou epopejí Komplex Epopeje, také příležitostně hraje ve filmech debutujících autorů i zkušených tvůrců tuzemského filmu.
S kolegy absolventy katedry dokumentu založil v roce 2016 produkční společnost GPO Platform, která se primárně zaměřuje na výrobu autorských dokumentárních filmů. S tou také natočil dokument o praktikách na trhu s uměním Má to cenu!?, který distribuční společnost Aerofilms uvede do českých kin 20. listopadu.