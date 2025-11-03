Film

Pan Nikdo proti Putinovi. "V Rusku bych už dávno seděl," vypráví autor filmu

ČTK ČTK
před 7 hodinami
Ruský učitel Pavel Talankin, který žije nyní v Česku, si myslí, že kdyby neutekl z Ruska, byl by dávno za mřížemi. Řekl to před pražskou premiérou dánsko-českého filmu Pan Nikdo proti Putinovi. Film vznikl z dokumentárních záběrů, které Talankin natočil v desetitisícovém ruském městě Karabaš a které měly původně sloužit ruské propagandě.
Slavnostní premiéra dánsko-českého dokumentu Pan Nikdo proti Putinovi režiséra Davida Borensteina a spolurežiséra i hlavního aktéra Pavla "Paši" Talankina (na snímku).
Slavnostní premiéra dánsko-českého dokumentu Pan Nikdo proti Putinovi režiséra Davida Borensteina a spolurežiséra i hlavního aktéra Pavla "Paši" Talankina (na snímku). | Foto: ČTK

Film, který má z Dánska nominaci na americkou filmovou cenu Oscar, vstoupí 6. listopadu do českých kin.

Talankin uvedl, že může díky své kameře všechno vypovědět nahlas. Proto také doufá v americké projekce. "Pro mě je to velmi důležité, aby byl film promítán, protože je to možnost, aby o takovém místě, jako je Karabaš, bylo slyšet ve vesmíru," řekl.

Své záběry dával dohromady v Rusku, ale pochopil, že musí utéci, když začaly platit různé represivní zákony vůči občanům. Státní moc začala s represemi a Talankin se dozvěděl, že jeho film nemá v Rusku naději dostat se na veřejnost.

Po útěku se usadil v Česku, získal azyl a cítí se tu zatím bezpečně. "Za to, co v Česku veřejně říkám, bych v Rusku už dávno seděl na dlouhá léta. Proto jsem rád, že co říkám, může být slyšet," uvedl Talankin.

Film zejména popisuje propagandu na ruských školách, která vypukla po ruské invazi na Ukrajinu a kterou měl dokumentovat pro ruské ministerstvo školství. Natočil, jak žáci odříkávají propagandistické texty a učitelé komolí fakta o historii i současnosti.

Podle Talankina příliš mnoho učitelů nemá možnost, jakou dostal s kamerou on. "Ve školách je obvykle velmi mizerné vybavení, nemají videokamery nebo fotoaparáty. U nás (v Karabaši) by to také nejprve nebylo," poznamenal.

Talankin je hlavním autorem filmu Pan Nikdo proti Putinovi spolu s dánským režisérem Davidem Borensteinem. Film vznikl ve spolupráci dánské produkční společnosti Made in Copenhagen a české společnosti PINK.

Pražskou premiéru s diskusí má film dnes večer v prostoru Archa+. Světovou premiéru snímek absolvoval na americkém festivalu Sundance, kde získal Zvláštní cenu poroty v sekci World Cinema Documentary. Ceny film získal i na dalších festivalech po celém světě. V Česku letos snímek uvedl festival filmů o lidských právech Jeden svět. Z Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava si film odvezl cenu publika.

 
