„Všichni v týhle zemi se mě budou snažit zabít.“ Do kin jde film podle Stephena Kinga

Co je principem hry? Účastníci kruté reality show musí před kamerami, pod dohledem miliónů diváků, přežít třicet dnů, během nichž jsou pronásledováni nejen profesionálními zabijáky, ale také svými spoluobčany, kteří si jejich likvidací můžou přivydělat.
S ubývajícím počtem hráčů stoupá potenciální odměna pro absolutního vítěze. Pro hlavního hrdinu Bena Richardse (Glen Powell) jsou právě peníze z výhry jedinou motivací, proč se do soutěže zapojit - potřebuje je totiž na léčbu těžce nemocné dcery. Cynický producent show Dan Killian (Josh Brolin) je rád, že se do jeho hry zapojil na první pohled normální chlapík, sympaťák se zdravou motivací, kterému bude fandit velká část publika, dokud ho nepotká násilná smrt.
Přestože Ben rozhodně nepatří k favoritům hry, daří se mu pronásledovatelům vyhýbat znepokojivě dlouho. Tak dlouho, že začne ohrožovat nejen plány těch, kdo tuto hru řídí, ale zároveň i celý systém. Likvidace jednoho nepohodlného "běžícího muže" tak už není jen cílem jedné reality show, ale i světa, v němž všichni žijí.
Představitel hlavní role Glen Powell potvrzuje, že náročnější natáčení asi ještě nezažil, zvlášť když řadu akčních scén točil sám. I proto svou roli konzultoval s Tomem Cruisem, s nímž se potkal při natáčení hitu Top Gun: Maverick. "Zbytečně neriskuj. Snaž se, aby vše, co uděláš, bylo ve prospěch filmu. Jaký smysl má skočit z vybuchujícího mostu, když to pak na kameře vypadá blbě? To je asi nejdůležitější rada, kterou mi Tom dal," říká herec.
Předlohou k filmu byl dystopický román Stephena Kinga, který čeští diváci znají nejspíše pod názvem Běh o život. Spisovatel ho publikoval v roce 1982 pod pseudonymem Richard Bachman (česky kniha vyšla poprvé v roce 1992 v nakladatelství Laser). Jako filmová předloha posloužil už v roce 1987, kdy podle něj vznikl snímek Běžící muž s Arnoldem Schwarzeneggerem v hlavní roli.
Po mrazivém thrilleru Dlouhý pochod, který měl v českých kinech premiéru letos v září a režíroval ho Francis Lawrence, je Běžící muž už druhým snímkem natočeným podle Kingovy knihy na podobné téma. A aby Kinga nebylo málo, platforma HBO Max připravuje na konec října novinku pro všechny fanoušky hororů: seriál s názvem TO: Vítejte v Derry - prequelové pokračování slavného příběhu IT (TO).