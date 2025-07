Kdo zastaví, zemře. Do kin půjde thriller natočený podle románu Stephena Kinga

Dlouhý pochod byl prvním dokončeným románem mistra hororů Stephena Kinga, ovšem byl vydán až v roce 1979 pod pseudonymem Richard Bachman. Děj se odehrává v dystopické budoucnosti. Mnoho filmařů se v průběhu let pokusilo knihu adaptovat, ale dokázal to až režisér Francis Lawrence, který se podobného materiálu chopil v sérii Hunger Games.

Lawrence v jednom z rozhovorů zmínil, že Dlouhý pochod je jeho nejoblíbenější Kingovou knihou, poprvé ji četl už před mnoha lety. Podařilo se mu natočit autentický a, jak sám poznamenal, děsivě aktuální film.

"King knihu napsal dávno, když byl velmi mladý, příběh se týkal války ve Vietnamu a mladých mužů, kteří byli ochotni jít do boje a zemřít. Tuto podstatu jsme se nesnažili z filmu vymazat, spíš zdůraznit ten pocit toho, co začalo možná ztrátou amerického snu. Budeš schopný vydělat dost peněz? Můžeš si dovolit zaplatit nájem? Koupit dům? Mít děti? To se zdá být velmi srozumitelné a velmi aktuální, některé myšlenky jsou skutečně nadčasové," řekl v rozhovoru pro magazín Den of Geek režisér Francis Lawrence.

Ve filmu se sto mladých chlapců dobrovolně rozhodlo postavit na start a vydat se společně na Dlouhý pochod - novou soutěž pro čím dál otrlejší a náročnější diváky i soutěžící. Pravidla jsou jednoduchá: nikdo se nesmí odchýlit z vytyčené trasy a nikdo se nesmí zastavit ani zpomalit chůzi pod určitou rychlost, jinak dostane napomenutí. Tři napomenutí znamenají definitivní konec v soutěži. Nezáleží na tom, kdo jde nejrychleji nebo dojde nejdál, Dlouhý pochod přežije jen jeden z nich… Na trailer se můžete podívat ZDE.

Autorem scénáře je JT Mollner. V hlavních rolích se představí Cooper Hoffman, David Jonsson, Garrett Wareing, Charlie Plummer, Ben Wang, Roman Griffin Davis a Judy Greer. Postavu ústředního padoucha si zahrál Mark Hamill, kterého diváci mohou znát jako Luka Skywalkera z Hvězdných válek. Snímek se v českých kinech objeví od 11. září tohoto roku.