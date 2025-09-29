Film

Odkud se bere zlo jménem Pennywise? Chystá se nový seriál na motivy Kingovy knihy

Petra Smítalová Petra Smítalová
před 34 minutami
Platforma HBO Max připravuje na konec října novinku pro všechny fanoušky hororů. Seriál s názvem TO: Vítejte v Derry je prequelovým pokračováním slavného příběhu Stephena Kinga IT, který diváky zavede hlouběji do temné historie městečka Derry v americkém státě Maine v roce 1962. A slibuje nejen hororový zážitek s důrazem na atmosféru i psychologii postav, ale také rozšíření univerza IT.
Premiéra hororového seriálu TO: Vítejte v Derry je plánována na 26. října 2025 na platformě HBO Max.
Premiéra hororového seriálu TO: Vítejte v Derry je plánována na 26. října 2025 na platformě HBO Max. | Foto: Max

Série se bude věnovat původu děsivého klauna Pennywise, jehož zlo sužuje životy obyvatel Derry už po generace. Hlavní děj se zaměří na rodinu Hanlonových, jež se do městečka přistěhuje, a prostřednictvím jejich pohledu bude postupně odhalovat původ zla, které Pennywise představuje. V celkem devíti epizodách se série zaměří jak na nadpřirozené zlo, tak i na to lidské, v podobě předsudků, násilí a strachu panujícího v komunitě místních.

Premiéra seriálu TO: Vítejte v Derry je plánována na 26. října 2025 exkluzivně na platformě HBO Max.

TO: Vítejte v Derry, seriál
TO: Vítejte v Derry, seriál
TO: Vítejte v Derry, seriál
TO: Vítejte v Derry, seriál
TO: Vítejte v Derry, seriál Zobrazit 6 fotografií

Více temnoty, více psychologie

Režie se ujal Andy Muschietti, který už režíroval oba filmy IT (2017 a 2019) a společně se svou sestrou Barborou Muschiettiovou se podílí i na scénáři. Ten také prozradil, že spolupracuje s autorem předlohy Stephenem Kingem, který schvaluje casting a scénáře k jednotlivým dílům.

V hlavní roli klauna Pennywise se opět objeví Bill Skarsgård, jenž se nechal slyšet, že tentokrát má postava ještě temnější a psychologicky více propracované vrstvy. Tvůrci slibují, že série bude děsivější a brutálnější než dosavadní adaptace a přinese napínavý průzkum strachu jako zbraně, což je v současnosti velmi aktuální téma.

Seriál nabídne také širší galerii postav a nové tváře v obsazení, včetně Taylour Paigeové, Jovana Adepa, Madeleine Stoweové a dalších.

Scéna má být laděna do studené barevné palety s výraznými červenými akcenty, které umocňují hororovou atmosféru a spojitost s Pennywisem. Kamera zase používá dynamické záběry z nízkého úhlu, které evokují pohled z klaunovy perspektivy.

Související

Pětačtyřicet vteřin hrůzy. Sprchová scéna v Psychu navždy změnila kinematografii

Psycho

Když v ulicích fouká a vy nejste v bezpečí

Natáčení probíhalo v kanadské provincii Ontario, konkrétně v městečku Port Hope, jehož ulice byly upravené do stylu 60. let. Okolní lesy, jezera a opuštěné farmy zase filmaři využili jako kulisu pro vznik nočních scén a strašidelných flashbacků.

Hudbu s hororovým a zároveň nostalgickým nádechem má na svědomí Benjamin Wallfisch, který se stejně jako režisér podílel i na obou filmech IT. Jeho hudba mj. obsahuje ambientní zvuky města, jako jsou například dešťové kapky, ozvěny ulic nebo vítr. Zvukový design byl celkově vytvořený tak, aby v divákovi navozoval nepříjemné pocity narušeného bezpečí.

Zatímco tentokrát sledujeme děj v již zmíněných 60. letech, krátce před hlavními událostmi původního příběhu, další dvě plánované série chystají návrat do ještě hlubší historie města. Ta druhá by se měla odehrávat v roce 1935 a třetí v roce 1908.

 
Mohlo by vás zajímat

Filmový fantasy muzikál Čarodějka dovypráví svůj příběh

Filmový fantasy muzikál Čarodějka dovypráví svůj příběh
3:03

Franz získal čtyři ceny na festivalu v Gdyni. Včetně té za nejlepší film

Franz získal čtyři ceny na festivalu v Gdyni. Včetně té za nejlepší film

Tak moc se snaží být jiný, až zapomíná, jaký chce být. Film Franz je trochu v křeči

Tak moc se snaží být jiný, až zapomíná, jaký chce být. Film Franz je trochu v křeči
2:06

Bez záchranné brzdy. Námořník a filmař Cousteau přežil těžkou autonehodu i smrt syna

Bez záchranné brzdy. Námořník a filmař Cousteau přežil těžkou autonehodu i smrt syna
film Film a televize kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah Centrum výběr - tipy z Netflixu, HBO a dalších Andy Muschietti Stephen King Bill Skarsgård Horor (filmový žánr) seriál HBO

Právě se děje

Aktualizováno před 4 minutami
Evropa si válku s Ruskem nemůže dovolit, holedbá se Medveděv. Straší atomovkami

ŽIVĚ
Evropa si válku s Ruskem nemůže dovolit, holedbá se Medveděv. Straší atomovkami

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 10 minutami
„Tohle by mě nenapadlo,“ řekla Kubišová. Stane se první českou zpěvačkou na známce

„Tohle by mě nenapadlo,“ řekla Kubišová. Stane se první českou zpěvačkou na známce

Známka se tiskne na speciální samolepicí papír určený hlavně pro sběratele, který se dá dobře odlepit nad párou.
před 14 minutami
Žádný tranzit amerických letadel a lodí se zbraněmi pro Izrael, nakázal Madrid

Žádný tranzit amerických letadel a lodí se zbraněmi pro Izrael, nakázal Madrid

Ministr potvrdil, že španělská vláda se snaží dohodnout s americkými úřady, aby se americká letadla se zbraněmi základnám ve Španělsku vyhnula.
před 33 minutami
Z lovce se stala kořist. Ukrajinci a Rusové si jdou po krku v novém typu bojů
0:22

Z lovce se stala kořist. Ukrajinci a Rusové si jdou po krku v novém typu bojů

Válečný zpravodaj David Axe popisuje, jak se z operátorů dronů a raketových posádek staly nejdůležitější cíle války.
před 34 minutami
Odkud se bere zlo jménem Pennywise? Chystá se nový seriál na motivy Kingovy knihy

Odkud se bere zlo jménem Pennywise? Chystá se nový seriál na motivy Kingovy knihy

Devítidílná série s názvem TO: Vítejte v Derry je prequelovým pokračováním slavného hororového příběhu IT. Má být děsivější než předchozí adaptace.
před 39 minutami

"Tu znám, ta je jedlá!" Tahle rada z aplikace může vést z lesa rovnou na pohotovost

"Tu znám, ta je jedlá!" Tahle rada z aplikace může vést z lesa rovnou na pohotovost
Prohlédnout si 9 fotografií
Smrtelně jedovatá muchomůrka jízlivá (Amanita virosa).
Pečárka zápašná (Agaricus xantodermus). Jedovatá, patrné rychlé žloutnutí na bázi třeně po poranění. Páchne po fenolu, připomíná nemocniční odér dezinfekce.
před 49 minutami
Na benzince prodával zápasy, pak mistr české ligy trpěl: Práce na stavbě mi neseděla

Na benzince prodával zápasy, pak mistr české ligy trpěl: Práce na stavbě mi neseděla

Bývalý fotbalista Ivan Hodúr, který působil i v Česku a doplatil na skandál s ovlivňováním zápasů, se rozpovídal o svém současném životě.
Další zprávy