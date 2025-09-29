Odkud se bere zlo jménem Pennywise? Chystá se nový seriál na motivy Kingovy knihy

Série se bude věnovat původu děsivého klauna Pennywise, jehož zlo sužuje životy obyvatel Derry už po generace. Hlavní děj se zaměří na rodinu Hanlonových, jež se do městečka přistěhuje, a prostřednictvím jejich pohledu bude postupně odhalovat původ zla, které Pennywise představuje. V celkem devíti epizodách se série zaměří jak na nadpřirozené zlo, tak i na to lidské, v podobě předsudků, násilí a strachu panujícího v komunitě místních.
Premiéra seriálu TO: Vítejte v Derry je plánována na 26. října 2025 exkluzivně na platformě HBO Max.
Více temnoty, více psychologie
Režie se ujal Andy Muschietti, který už režíroval oba filmy IT (2017 a 2019) a společně se svou sestrou Barborou Muschiettiovou se podílí i na scénáři. Ten také prozradil, že spolupracuje s autorem předlohy Stephenem Kingem, který schvaluje casting a scénáře k jednotlivým dílům.
V hlavní roli klauna Pennywise se opět objeví Bill Skarsgård, jenž se nechal slyšet, že tentokrát má postava ještě temnější a psychologicky více propracované vrstvy. Tvůrci slibují, že série bude děsivější a brutálnější než dosavadní adaptace a přinese napínavý průzkum strachu jako zbraně, což je v současnosti velmi aktuální téma.
Seriál nabídne také širší galerii postav a nové tváře v obsazení, včetně Taylour Paigeové, Jovana Adepa, Madeleine Stoweové a dalších.
Scéna má být laděna do studené barevné palety s výraznými červenými akcenty, které umocňují hororovou atmosféru a spojitost s Pennywisem. Kamera zase používá dynamické záběry z nízkého úhlu, které evokují pohled z klaunovy perspektivy.
Když v ulicích fouká a vy nejste v bezpečí
Natáčení probíhalo v kanadské provincii Ontario, konkrétně v městečku Port Hope, jehož ulice byly upravené do stylu 60. let. Okolní lesy, jezera a opuštěné farmy zase filmaři využili jako kulisu pro vznik nočních scén a strašidelných flashbacků.
Hudbu s hororovým a zároveň nostalgickým nádechem má na svědomí Benjamin Wallfisch, který se stejně jako režisér podílel i na obou filmech IT. Jeho hudba mj. obsahuje ambientní zvuky města, jako jsou například dešťové kapky, ozvěny ulic nebo vítr. Zvukový design byl celkově vytvořený tak, aby v divákovi navozoval nepříjemné pocity narušeného bezpečí.
Zatímco tentokrát sledujeme děj v již zmíněných 60. letech, krátce před hlavními událostmi původního příběhu, další dvě plánované série chystají návrat do ještě hlubší historie města. Ta druhá by se měla odehrávat v roce 1935 a třetí v roce 1908.