Zemřela herečka Diane Keatonová. Proslavila se ve filmech Woodyho Allena

Americkou herečku Diane Keatonovou proslavila společná práce a život s hereckými legendami jako byl Woody Allen, Warren Beatty nebo Al Pacino. Za svou více než padesátiletou kariéru získala řadu ocenění, včetně Oscara, ceny BAFTA a dvou Zlatých glóbů. V herecké kariéře pokračovala i po sedmdesátce. V roce 2003 natočila film Lepší pozdě nežli později s Jackem Nicholsonem, v komedii Dámský klub (2018) byl jejím partnerem o deset let mladší Andy Garcia. Ve své poslední filmové roli v roce 2024 si zahrála po boku Kathy Batesové ve filmu Letní tábor. Zemřela ve věku 79 let.
Ve skutečném životě to Keatonová neměla s muži zrovna jednoduché, i kvůli své povaze. "Myslím, že jsem byla vždycky hodně přecitlivělá, zranila mě každá maličkost. Byla jsem neurotická. Možná ale právě proto jsem byla tak dobrá jako herečka," svěřila se v jednom rozhovoru,
Nikdy se nevdala, byla matkou dvou adoptivních dětí. Keatonová ale podle svých slov nikdy ničeho nelitovala, ani ve svém osobním životě. "Myslím, že jsem jedna z mála svobodných žen mého věku, které točily filmy, aniž by se vdaly. Možná jsem výjimka?", žertovala v roce 2019.
S Allenem se Keatonová seznámila v New Yorku, kde se po studiích herectví v rodném Los Angeles (narozena 5. ledna 1946) uplatnila v muzikálech, z nichž si podle ní všichni pamatují jen to, že se odmítala svléknout: "Ale nemějte mě za puritánku, pro Nancy Meyersovou jsem šaty sundala."
V roce 1970 ji Allen obsadil do své broadwayské hry Zahraj to znovu, Same. Měla veliký úspěch, Allen podle hry natočil s Keatonovou i film, začali spolu žít a točit další filmy, například Manhattan, Spáč, Láska a smrt nebo Interiéry.
Vůbec první filmový part nabídl Keatonové F. F. Coppola v legendárním Kmotrovi (1972), kde se seznámila s jinou svou láskou, Alem Pacinem. Po rozchodu s Allenem nějaký čas žila s Warrenem Beattym a objevila se v jeho filmu Rudí (1981) jako bohémská novinářka Louise Bryantová.
A v romantické komedii Lepší pozdě nežli později (2003) si zase zahrála s Keanu Reevesem, ztělesnili věkově nerovný pár a filmovou zápletku údajně po letech přenesli i do soukromí.
Komedie byly vůbec parketou Keatonové - v Baby Boomu (1987) ztělesnila vytíženou manažerku, která je zde dne na den nucena postarat se o malé dítě. V Klubu odložených žen (1996) se zase spolu s Bette Midlerovou a Goldie Hawnovou rozhodla pomstít záletným manželům, kterým prý daly svá nejlepší léta. Mezi oscarovými nominacemi se ocitla i za roli obětavé, ale smrtelně nemocné Bessie z filmu Marvinův pokoj.
Zaujalo ji i režírování a produkce - natočila dokument Nebe, filmy Tajný spolek nebo Hrdinové mého dětství, jednu epizodu televizního seriálu Městečko Twin Peaks. A také hudební videoklipy. Hrála a režírovala i snímek Zavěste, prosím s Meg Ryanovou a Lisou Kudrowovou. V televizním snímku Poslední let (1994) hrála legendární americkou pilotku Amelii Earhartovou.
Keatonová byla proslulá množstvím nefilmových aktivit. Vydala třeba několik fotografických knih, často editovala i cizí snímky. Největší úspěch jí ale přinesl film Francise Forda Coppoly Kmotr. Ten se stal do té doby nejvýdělečnějším snímkem, získal Oscara a dodnes patří mezi nejuznávanější filmy.