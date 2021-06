Do Prahy přijede tanečník Polunin, v klipu tančí v dunách na píseň Depeche Mode

Po dvojím odkladu kvůli pandemii koronaviru by měl populární tanečník Sergej Polunin vystoupit 25. října v pražském Foru Karlín. Představí čtyřicetiminutové sólo Up, Close & Personal, inspirované slavným tanečníkem a choreografem Václavem Nižinským. Poté má následovat diskuse s diváky o budoucnosti tanečního světa, Poluninově herecké kariéře a podpoře talentů.

Sergej Polunin v dunách tančí na skladbu In Your Room od Depeche Mode. Klip natočil Anton Corbijn. | Video: Anton Corbijn

Polunin poprvé zatančil před čtyřmi roky v Národním divadle, kde také představil film líčící svůj vzestup a pád Dancer. Předloni s projektem Satori pětkrát po sobě vyprodal Forum Karlín uzpůsobené na menší kapacitu sálu. Vstupenky si tehdy i přes vysokou cenu kolem 5000 korun zakoupilo přes 5000 diváků.

Aktuální lístky jsou ještě dražší, podle vzdálenosti od jeviště stojí 4950 nebo 9950 korun, vstupenky na místa v prvních řadách každé ze čtyř sekcí rozmístěných kolem centrálního pódia pořadatelé prodávají za 29 950 korun.

Sergej Polunin se narodil v listopadu 1989 na Ukrajině. Od čtyř do osmi let trénoval balet na tamní akademii, následující čtyři roky navštěvoval Státní choreografický institut v Kyjevě. Od 13 let žil ve Velké Británii, jako devatenáctiletý se stal nejmladším sólistou Královského baletu v Londýně. Ve 23 letech byl jmenován uměleckým šéfem souboru.

O necelé tři roky později jej ale opustil a média psala o jeho divokém životním stylu plném večírků, alkoholu a kokainu. Polunin uvedl, že s tancem končí, protože se chce věnovat herectví. Klasický tanec miluje, ale prostředí, ve kterém se pohybují i ti nejslavnější, ho téměř odradilo od další kariéry a zachránil ho jen únik do světa filmu, řekl.

Nakonec se Polunin přesunul do Ruska a dál tančí. Divočejší část jeho života shrnul film Dancer režiséra Stevena Cantora.

"Devětadvacetiletý Polunin je mimořádný tanečník, srovnávaný s Rudolfem Nurejevem či Michailem Baryšnikovem, nicméně zájem o vystoupení zdaleka netkví jen v interpretových uměleckých schopnostech," napsala o něm pro Aktuálně.cz taneční kritička Jana Návratová, podle níž na sebe Polunin poutá pozornost také kontroverzním chováním a výroky, především na sociálních sítích.

Choreografii k písni Take Me To Church od písničkáře Hoziera natočil David LaChapelle. | Video: David LaChapelle Studio

"Životní osudy tohoto mladého muže si nezadají s romantickými hrdiny, jsou plné vrcholů i pádů a především vypjaté emocionality. Ta je na jevišti magická, avšak mimo něj problematická," doplnila taneční kritička Helena Kazárová v recenzi Poluninova vystoupení ve Foru Karlín.

Rozhodnutí pokračovat v tanci prý Polunin učinil během natáčení klipu s videem amerického fotografa a výtvarníka Davida LaChapella k písni Take Me to Church. Ten ho proslavil u širšího publika, na internetu má dodnes skoro 29 milionů zhlédnutí. Původně se mělo jednat o rozlučku s tancem.

Film Dancer z roku 2016 by měl mít pokračování, které odvypráví, co se v tanečníkově životě dělo poslední roky a jak se vracel k baletu. Jeho součástí je i klip ke skladbě Depeche Mode nazvané In Your Room z roku 1993, který režíroval nizozemský fotograf Anton Corbijn. Ten je známý prací se skupinami jako Roxette, Depeche Mode, U2 nebo Nirvana, režíroval také životopisný film o Ianu Curtisovi Control.

Klip se natáčel v rozlehlých písečných dunách Terchellingu v Nizozemsku. Podle tvůrců má evokovat Poluninovy vnitřní boje mezi osobním životem a baletním světem, ze kterého odešel, ačkoliv byl na vrcholu sil. Choreografie dle tvůrců přináší vizi bouřlivé postavy vymítající své démony na drsném a nemilosrdném pozadí.

"Tanec, příroda a hudba mají odlišné struktury, ale velmi hluboký význam. Mám radost, že jsem se s Antonem setkal a že navrhl tančit na píseň Depeche Mode, na hudbu, kterou miluji a kterou jsem poslouchal mnoho let," řekl Polunin k choreografii, kterou připravil Ross Freddy Ray. Klip má dosud na YouTube necelých 300 tisíc zhlédnutí.