V roce 2020 ho deník The New York Times jmenoval největším hercem 21. století. "Zvládne hry od Shakespeara i Augusta Wilsona, dokáže ztvárnit antagonisty stejně jako akční hrdiny. Je to filmový titán, ale umí i odvést subtilní, řemeslnou práci," napsal list. Americký herec Denzel Washington tuto sobotu slaví sedmdesátiny. Připomínáme jeho nejznámější role.