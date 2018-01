David Byrne chystá první desku po čtrnácti letech. American Utopia bude o pochybnostech a hledání

před 4 hodinami

Jedna z hvězd letošního festivalu Metronome, zpěvák a někdejší frontman skupiny Talking Heads David Byrne, oznámil detaily chystaného alba American Utopia, prvního po čtrnácti letech. Singl Everybody's Coming to My House ukazuje Byrnea v jeho typické extatické poloze a nezapře ani elektronický rukopis další legendy, spřáteleného hudebníka Briana Ena. Ten spolu se zpěvákem Samphou a dalšími umělci ve skladbě hostuje. Deska vyjde v březnu.

Jedenáctipísňové album American Utopia natočil hudebík David Byrne po čtrnácti letech od posledního, klidného alba Grown Backwards.

"Písničky z desky nepopisují nějaký imaginární nebo nereální svět. Spíš se snaží popsat ten, ve kterém žijeme," cituje Byrnea magazín Rolling Stone.

"Podezřívám většinu z nás, že s tím světem není spokojená. Díváme se kolem sebe a říkáme si: Aha, tak takhle jsme to chtěli? Nebo se dá udělat ještě něco jiného? Ty písně jsou zkrátka o hledání tázání se, název nemíním nijak ironicky," dodal.

Deska, na níž hudebník spolupracoval s celou řadou producentů a již nahrával v domácím studiu v New Yorku a také v Londýně, vyjde 9. března.

V mezidobí Byrne spojil síly se zpěvačkou St. Vincent na albu Love This Giant (2012) a také na sedm let starém konceptuálním albu Here Lies Love s elektronickým hudebníkem Fatboyem Slimem.

K American Utopia pojede Byrne turné, o němž mluví jako o tom nejambicióznějším, co podnikl od Stop Makings Sense. Film z roku 1984 ukazuje Byrneovu kapelu Talking Heads v koncertním zápalu.

Do Prahy na festival Metronome Byrne zavítá v termínu 22.-23. 6. 2018.