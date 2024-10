V Hollywoodu točí film o Springsteenově temném albu. Zpěváka hraje hvězda Medvěda

Začátkem 80. let minulého století byl Bruce Springsteen na vrcholu a po desce The River od něj všichni čekali další velkolepé rockové hity. Místo toho americký zpěvák vydal komorní album temných písní, které natočil sám doma v ložnici. Příběh o vzniku nahrávky zvané Nebraska odvypráví nový hollywoodský hraný film, v němž Springsteena ztvární Jeremy Allen White.

Jeremy Allen White jako Bruce Springsteen při natáčení filmu Deliver Me from Nowhere. | Foto: 20th Century Studios

Jak píše agentura DPA, snímek se bude jmenovat Deliver Me from Nowhere a vzniká na motivy stejnojmenné loňské knihy novináře Warrena Zanese. Do kin zamíří příští rok. Minulý týden štáb začal natáčet a při této příležitosti tvůrci zveřejnili první fotografii. Ukazuje, jak v hlavní roli Bruce Springsteena vypadá třiatřicetiletý Jeremy Allen White známý z televizního seriálu Medvěd.

Na obrázku je lehce rozcuchaný, má předkloněnou hlavu, flanelovou košili a ruce schované v kapsách kožené bundy, jak to hudebník často dělal, popisuje britský deník Guardian.

Režie se ujme čtyřiapadesátiletý Scott Cooper, jenž už má s žánrem hudebních filmů zkušenosti. V roce 2009 natočil Crazy Heart s hercem Jeffem Bridgesem, který pak za postavu zahořklého country zpěváka získal Oscara.

Na novince spolupracuje i sám dnes pětasedmdesátiletý Bruce Springsteen. Jeho mentora a dlouholetého manažera Jona Landaua ztvární Jeremy Strong známý ze seriálu Boj o moc, dalších rolí se ujmou Paul Walter Hauser, Odessa Young nebo Johnny Cannizzaro, doplňuje agentura DPA. Film vyrábí studio 20th Century Studios vlastněné firmou Walt Disney Company.

Na albu Nebraska z roku 1982 zpíval Bruce Springsteen o obyčejných Američanech, snílcích, outsiderech i zločincích, kteří před sebou nemají žádnou budoucnost. Zatímco jeho předešlá hudba zněla velkolepě, optimisticky a energicky, Nebraska měla temný podtón a hloubavou náladu, díky níž si Springsteen vysloužil přirovnání k písničkáři Woodymu Guthriemu nebo spisovateli Johnu Steinbeckovi.

Alba se prodalo přes milion kopií a dodnes patří ke zpěvákovým nejoceňovanějším. Časopis Rolling Stone ho zařadil na seznam nejlepších desek všech dob.

Springsteen písně původně nahrál jako demoverze na čtyřstopý kazetový magnetofon, který mu umožnil si dotočit i tři další základní stopy s elektrickou kytarou nebo foukací harmonikou. Se svou kapelou E Street Band pak skladbám v nahrávacím studiu zkoušel dodat plnohodnotná aranžmá.

Nakonec ale s producentem Landauem usoudili, že jsou písně příliš osobní a že jim hrubá, neopracovaná podoba sluší lépe. Rozhodli se proto vydat nepřikrášleně celou kazetu tak, jak ji Springsteen přinesl. "Je docela zázrak, že se ta kazeta zachovala. Nosil jsem ji s sebou několik týdnů bez krabičky jen tak v kapse," vyprávěl zpěvák v časopisu Rolling Stone.

Podle autora knihy Warrena Zanese skrývá Nebraska klíč k pochopení Springsteena. "Reflektovala zmatek a náladu napříč celou Amerikou, ale zároveň naznačila problémy ve zpěvákově životě a odstartovala jeho duševní zhroucení, o němž otevřeně promluvil až desítky let nato," uvedl Zanes.

Písně, které při té příležitosti rozpracoval ve studiu s kapelou E Street Band, Bruce Springsteen dva roky nato vydal na svém příštím hitovém a už zase rockovém albu Born in the U.S.A.

Film o Bruci Springsteenovi do kin zamíří v roce, kdy pětasedmdesátiletý zpěvák se svou kapelou E Street Band vystoupí také v Praze. Představit se měl už letos, kvůli problémům s hlasivkami však vystoupení odložil na 15. června 2025.

Nejnověji minulý týden videotéka Disney+ uvedla dokumentární film Road Diary: Bruce Springsteen and The E Street Band, který nahlíží právě do zákulisí aktuálního turné.

Ve stejné době Springsteen na předvolebním mítinku v Georgii podpořil demokratickou kandidátku na prezidentku Kamalu Harrisovou. "Ona kandiduje, aby se stala 47. prezidentkou Spojených států. Donald Trump vede kampaň, aby se stal americkým tyranem," prohlásil Springsteen na pódiu.

Rocker z amerického New Jersey vydal první studiové album nazvané Greetings From Asbury Park v roce 1973. Od té doby celosvětově prodal přes 140 milionů nahrávek. Získal 20 cen Grammy, dva Zlaté glóby, Oscara za nejlepší filmovou píseň Streets of Philadelphia nebo divadelní cenu Tony díky broadwayské show o svém životě a tvorbě. Už v roce 1999 byl uveden do Rokenrolové síně slávy.

Video: Bruce Springsteen zpívá Nebrasku