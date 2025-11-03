Kellnerova vila od Pleskota je na prodej. Její cena je možná nižší, než byste čekali

Vila vznikla v roce 1995, kdy si tehdy ještě málo známý podnikatel Petr Kellner, pozdější zakladatel investiční skupiny PPF, vybral Vrané nad Vltavou jako místo pro rodinný život.
Podle architekta Pleskota ho tehdy přitahovala především příroda, klid a blízkost Prahy, nikoliv ambice postavit si honosné sídlo.
"Naším cílem bylo nepodlehnout obyčejnosti, a zároveň nezabřednout do snobské nabubřelosti a drahé lacinosti," uvedli Pleskot s Lampou v článku pro Archiweb. A jejich přístup se stal vzorem pro celou generaci architektů, kteří se snažili definovat moderní české bydlení po roce 1989.
Beton, dřevo a výhled na Vltavu
Stavba o užitné ploše 477 metrů čtverečních stojí na pozemku o rozloze 1 644 metrů. Její kompozici tvoří dvě hlavní části: podélná hmota ze surového betonu, která se táhne podél ulice a zajišťuje pocit stability a soukromí a příčné dřevěné křídlo s lepenými trámy, které propojuje dům se zahradou a výhledem na Vltavu.
Architekti navrhli dům tak, aby se co nejvíce otevřel směrem k přírodě. Dominantním prvkem je také popínavá zeleň na fasádách, která vytváří přirozený přechod mezi betonem a okolní krajinou. V suterénu se nachází bazén, a dům doplňují rozlehlé terasy s výhledem na řeku.
Za svou architektonickou kvalitu vila kdysi získala čestné uznání poroty Grand Prix Obce architektů v kategorii Novostavba.
Nabídka, která vzbudila pozornost
Současnou majitelkou nemovitosti, která vyjde na necelých 50 milionů korun, je Renáta Kellnerová - vdova po zesnulém podnikateli a aktuálně nejbohatší Češka. Překvapením je, že se rozhodla dům nabídnout běžnou cestou - přes portál Sreality.cz. Nikoliv diskrétním prodejem v uzavřeném realitním okruhu, jak je u podobných rezidencí obvyklé.
V inzerátu realitní kanceláře Win & Win Reality je dům označen jako "před rekonstrukcí", případně jako "mimořádně nehospodárný". Nový majitel tak bude muset počítat s investicemi do interiéru, elektroinstalace a dalších rozvodů.
Ikona, která přesahuje běžné bydlení
Vila ve Vraném nad Vltavou je mnohými považována za architektonické dědictví 90. let, kdy se v Česku formovala nová představa o moderním, otevřeném a kultivovaném bydlení.
"Tato nemovitost přesahuje běžné koncepty bydlení a stává se symbolem moderní architektury," uvádí realitní inzerát. Ať už se v ní usadí kdokoliv, stane se součástí příběhu, který začal u muže, jenž zásadně ovlivnil český byznys i společnost.