Historie a vášeň v půllitru. V Praze se pivo mění v zážitek a spojuje lidi i příběhy

V srdci Prahy vzniklo místo, které propojuje historii, řemeslo a osobní přístup k pivu. Projekt Pilsner Urquell: The Original Beer Experience není jen o prohlídce či degustaci - je o lidech, kteří za ním stojí a svou vášní dokážou nadchnout každého návštěvníka.
Výčepní: napůl psycholog, napůl mistr
Hlavním tapsterem a pivním someliérem je Petr Lepiarský, který k výčepní práci přistupuje nejen jako k řemeslu, ale také jako k umění komunikace.
"Výčepní by měl být napůl psycholog. Někdy u nás lidé najdou víc než jen pivo, občas může degustace připomínat párovou terapii," usmívá se. Dodává, že pro Čechy i cizince je atmosféra klíčová - Češi bývají zprvu uzavřenější, ale jakmile se otevřou, rádi se dozvědí nové informace.
Petr neúnavně bourá mýty o Pilsneru. "Často slyším, že Pilsner změnil recepturu, nebo že je to jen europivo. Kdo to tvrdí, nemá o pivu pravé povědomí. Receptura zůstává stejná od roku 1842 a pivo, které tu čepujeme, je originál. Je to jako u slavné osobnosti - čím víc je známá, tím víc se o ní šíří fámy. S Pilsnerem je to podobné," vysvětluje.
Ležák, co změnil pivní svět
Nejzajímavější je pro něj vyprávět o tom, jak Pilsner změnil světovou pivní kulturu.
"Málokdo ví, že díky Plzni vznikl celý typ ležáku, který se dnes vaří po celém světě. Je to čtvrté nejdůležitější pivo v historii lidstva," říká a těší se, když vidí překvapené tváře návštěvníků.
Škola čepování je oblíbená část programu, zejména u Čechů, kteří mají pro pivo cit. "Cizinci se to také naučí, ale trvá jim to déle. Češi umí načepovat pěknou hladinku často na první dobrou."
Degustace zahrnuje pět piv z různých koutů světa, ke kterým Petr páruje jídlo z české kuchyně. "Párování není jen o show, je to skutečná zkušenost, která otevře oči. Škvarková pomazánka, olomoucké tvarůžky, krek s modrým sýrem, kachna nebo štrúdl - ta jídla krásně doplňují chuť piv. Modrý sýr s kyselým pivem je třeba spojení, které všechny překvapí a zanechá dojem."
Petr je také trošku perfekcionista. "Neodejdu domů, dokud nejsou všechny půllitry perfektně umyté," směje se.
Ambasadoři piva s certifikací z Plzně
V čele projektu stojí Lidija Kovarik, která přinesla do Prahy podnikatelského ducha i osobní vášeň. "Pivo je součástí české kultury, vést takový projekt je pro mě obrovská čest. Snažím se říkat ano všem novým výzvám a učit se z každé zkušenosti," říká.
Pod její taktovkou prošla rekonstrukcí ikonická Beer Hall, úpravy se dočkala i nabídka jídel. "Turisté i místní rádi ochutnávají náš nový český tradiční oběd, který zahrnuje guláš s bramboráčky a lívanečky s borůvkovým žahourem."
Nejvíc hrdá je Lidija na výčepní - jedenáct tapsterů, kteří prošli školením v Plzni a patří mezi čtyři sta certifikovaných na světě. "Není to jen obsluha, jsou to skuteční ambasadoři značky, kteří návštěvníkům předávají nejen informace, ale i radost z piva. Právě díky nim zažívají hosté chvíle, na které dlouho nezapomenou."
Návštěvníci, kteří se vrací
Petr s úsměvem vzpomíná na americkou návštěvnici Nicky, která se po absolvování školy čepování vrátila a přivedla s sebou další přátele. "Chtěla, aby i oni zažili to, co ona. Udělat z návštěvy něco, na co nezapomenou, to je naše největší odměna."
A právě v tom také spočívá síla tohoto místa. Není to jen atrakce, ale prostor, kde pivo spojuje lidi, historii a osobní příběhy.
Jak říká Petr: "Milovat Pilsner není jen o pivu samotném, ale o tom, jak změnil svět a pivní kulturu. Když vidím, jak se lidé při vyprávění o něm opravdu zaujmou, vím, že moje práce má smysl."
Pilsner Urquell: The Original Beer Experience
Návštěvníci se v netradičním muzeu mohou ponořit do multimediální expozice věnované ikonickému plzeňskému ležáku, naučit se správně čepovat pivo ve speciální škole a ochutnat výběr piv během řízené degustace. Součástí zážitku je také restaurace s pivem přímo z tanku a tradičním menu.
Prohlídky jsou k dispozici v jedenácti jazycích, včetně češtiny, angličtiny nebo třeba portugalštiny.
Zájem je i o drobnosti na památku - oblíbené jsou gravírované půllitry, personalizované lahve nebo tematické suvenýry. Výčep "U Zvonů" láká na výhled na Václavské náměstí a možnost ochutnat všechna jídla z hlavního menu. Pro větší skupiny se konají také slepé degustace nebo firemní akce až pro pět set lidí.
Pilsner Urquell Experience naleznete na ulici 28. října 377/13 v Praze.