Magazín

Historie a vášeň v půllitru. V Praze se pivo mění v zážitek a spojuje lidi i příběhy

Historie a vášeň v půllitru. V Praze se pivo mění v zážitek a spojuje lidi i příběhy
Výčep v Pilsner Urquell: The Original Beer Experience.
Hlavním tapsterem a pivním someliérem je Petr Lepiarský: „Často slyším, že Pilsner změnil recepturu, nebo že je to jen europivo. Kdo to tvrdí, nemá o pivu pravé povědomí. Receptura zůstává stejná od roku 1842 a pivo, které tu čepujeme, je originál."
Hladinka, šnyt, mlíko. Umění čepování piva vás tu rádi naučí.
Vítejte ve světě plzeňského piva! Zobrazit 26 fotografií
Foto: Honza Mudra
Dagmar Tichá Dagmar Tichá
před 19 minutami
Pivo jako cesta do historie, tradice i osobních příběhů. V centru Prahy najdete místo, kde se snoubí jedinečná tradice plzeňského ležáku s vášní pro dokonalé čepování a lidským přístupem. Šéfka projektu Lidija Kovarik a hlavní tapster Petr Lepiarský tu vytvářejí prostor, který návštěvníky nejen baví, ale také inspiruje a vzdělává – stojí za návštěvu, a to nejen kvůli plným půllitrům.

V srdci Prahy vzniklo místo, které propojuje historii, řemeslo a osobní přístup k pivu. Projekt Pilsner Urquell: The Original Beer Experience není jen o prohlídce či degustaci - je o lidech, kteří za ním stojí a svou vášní dokážou nadchnout každého návštěvníka.

Výčepní: napůl psycholog, napůl mistr

Hlavním tapsterem a pivním someliérem je Petr Lepiarský, který k výčepní práci přistupuje nejen jako k řemeslu, ale také jako k umění komunikace.

"Výčepní by měl být napůl psycholog. Někdy u nás lidé najdou víc než jen pivo, občas může degustace připomínat párovou terapii," usmívá se. Dodává, že pro Čechy i cizince je atmosféra klíčová - Češi bývají zprvu uzavřenější, ale jakmile se otevřou, rádi se dozvědí nové informace.

Škola čepování, degustace i párování piva s lahůdkami nejen z české kuchyně - to vše v atmosféře historických interiérů.
Škola čepování, degustace i párování piva s lahůdkami nejen z české kuchyně - to vše v atmosféře historických interiérů. | Foto: Lukáš Bíba

Petr neúnavně bourá mýty o Pilsneru. "Často slyším, že Pilsner změnil recepturu, nebo že je to jen europivo. Kdo to tvrdí, nemá o pivu pravé povědomí. Receptura zůstává stejná od roku 1842 a pivo, které tu čepujeme, je originál. Je to jako u slavné osobnosti - čím víc je známá, tím víc se o ní šíří fámy. S Pilsnerem je to podobné," vysvětluje.

Ležák, co změnil pivní svět

Nejzajímavější je pro něj vyprávět o tom, jak Pilsner změnil světovou pivní kulturu.

"Málokdo ví, že díky Plzni vznikl celý typ ležáku, který se dnes vaří po celém světě. Je to čtvrté nejdůležitější pivo v historii lidstva," říká a těší se, když vidí překvapené tváře návštěvníků.

Škola čepování je oblíbená část programu, zejména u Čechů, kteří mají pro pivo cit. "Cizinci se to také naučí, ale trvá jim to déle. Češi umí načepovat pěknou hladinku často na první dobrou."

Degustace zahrnuje pět piv z různých koutů světa, ke kterým Petr páruje jídlo z české kuchyně. "Párování není jen o show, je to skutečná zkušenost, která otevře oči. Škvarková pomazánka, olomoucké tvarůžky, krek s modrým sýrem, kachna nebo štrúdl - ta jídla krásně doplňují chuť piv. Modrý sýr s kyselým pivem je třeba spojení, které všechny překvapí a zanechá dojem."

Správně načepovaná hladinka, šnyt a mlíko. Pro zkušeného tapstera žádný problém.
Správně načepovaná hladinka, šnyt a mlíko. Pro zkušeného tapstera žádný problém. | Foto: Honza Mudra

Petr je také trošku perfekcionista. "Neodejdu domů, dokud nejsou všechny půllitry perfektně umyté," směje se.

Ambasadoři piva s certifikací z Plzně

V čele projektu stojí Lidija Kovarik, která přinesla do Prahy podnikatelského ducha i osobní vášeň. "Pivo je součástí české kultury, vést takový projekt je pro mě obrovská čest. Snažím se říkat ano všem novým výzvám a učit se z každé zkušenosti," říká.

Pod její taktovkou prošla rekonstrukcí ikonická Beer Hall, úpravy se dočkala i nabídka jídel. "Turisté i místní rádi ochutnávají náš nový český tradiční oběd, který zahrnuje guláš s bramboráčky a lívanečky s borůvkovým žahourem."

V čele projektu stojí Lidija Kovarik.
V čele projektu stojí Lidija Kovarik. | Foto: Honza Mudra

Nejvíc hrdá je Lidija na výčepní - jedenáct tapsterů, kteří prošli školením v Plzni a patří mezi čtyři sta certifikovaných na světě. "Není to jen obsluha, jsou to skuteční ambasadoři značky, kteří návštěvníkům předávají nejen informace, ale i radost z piva. Právě díky nim zažívají hosté chvíle, na které dlouho nezapomenou."

Návštěvníci, kteří se vrací

Petr s úsměvem vzpomíná na americkou návštěvnici Nicky, která se po absolvování školy čepování vrátila a přivedla s sebou další přátele. "Chtěla, aby i oni zažili to, co ona. Udělat z návštěvy něco, na co nezapomenou, to je naše největší odměna."

A právě v tom také spočívá síla tohoto místa. Není to jen atrakce, ale prostor, kde pivo spojuje lidi, historii a osobní příběhy.

Jak říká Petr: "Milovat Pilsner není jen o pivu samotném, ale o tom, jak změnil svět a pivní kulturu. Když vidím, jak se lidé při vyprávění o něm opravdu zaujmou, vím, že moje práce má smysl."

Pilsner Urquell: The Original Beer Experience

Návštěvníci se v netradičním muzeu mohou ponořit do multimediální expozice věnované ikonickému plzeňskému ležáku, naučit se správně čepovat pivo ve speciální škole a ochutnat výběr piv během řízené degustace. Součástí zážitku je také restaurace s pivem přímo z tanku a tradičním menu.

Prohlídky jsou k dispozici v jedenácti jazycích, včetně češtiny, angličtiny nebo třeba portugalštiny.

Zájem je i o drobnosti na památku - oblíbené jsou gravírované půllitry, personalizované lahve nebo tematické suvenýry. Výčep "U Zvonů" láká na výhled na Václavské náměstí a možnost ochutnat všechna jídla z hlavního menu. Pro větší skupiny se konají také slepé degustace nebo firemní akce až pro pět set lidí.

Pilsner Urquell Experience naleznete na ulici 28. října 377/13 v Praze.

Prohlédnout si 26 fotografií
 
Mohlo by vás zajímat

Zelí z jadeitu poprvé v Evropě. Národní muzeum vystavuje poklady císařského dvora

Zelí z jadeitu poprvé v Evropě. Národní muzeum vystavuje poklady císařského dvora

"Kdo je ten muž na fotce?" Tajemství ikonického snímku z 11. září dodnes budí otázky

"Kdo je ten muž na fotce?" Tajemství ikonického snímku z 11. září dodnes budí otázky

Britské muzeum V&A představí veřejnosti archiv zpěváka Davida Bowieho

Britské muzeum V&A představí veřejnosti archiv zpěváka Davida Bowieho

Nebezpečný asteroid těsně mine Zemi v pátek 13. Vědci k němu chtějí vyslat sondu

Nebezpečný asteroid těsně mine Zemi v pátek 13. Vědci k němu chtějí vyslat sondu
Magazín.Aktuálně.cz Obsah Obrazem lifestyle pivo Pilsner Urquell degustace škola půllitr zážitek jídlo restaurace hospoda výčep

Právě se děje

Aktualizováno před 2 minutami
"Mohl to být omyl," řekl Trump o ruských dronech v Polsku. "Ale nebyl," tvrdí Varšava

ŽIVĚ
"Mohl to být omyl," řekl Trump o ruských dronech v Polsku. "Ale nebyl," tvrdí Varšava

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 19 minutami

Historie a vášeň v půllitru. V Praze se pivo mění v zážitek a spojuje lidi i příběhy

Historie a vášeň v půllitru. V Praze se pivo mění v zážitek a spojuje lidi i příběhy
Prohlédnout si 26 fotografií
Výčep v Pilsner Urquell: The Original Beer Experience.
Hlavním tapsterem a pivním someliérem je Petr Lepiarský: „Často slyším, že Pilsner změnil recepturu, nebo že je to jen europivo. Kdo to tvrdí, nemá o pivu pravé povědomí. Receptura zůstává stejná od roku 1842 a pivo, které tu čepujeme, je originál."
před 27 minutami
Boj proti "skrytým vlivovým operacím". Jak se český TikTok chystá na volby

Boj proti "skrytým vlivovým operacím". Jak se český TikTok chystá na volby

Platforma na tiskové konferenci představila několik pilířů boje proti dezinformacím před českými volbami.
před 35 minutami

V Trenčíně ho nechtěli, v Interu zažil šikanu. Prekop jde do boje s hejty fanoušků

Jeho přestup rozdělil slávistický tábor fanoušků vedví. Kalamitní situaci ve Slavii má spasit Erik Prekop - útočník z Baníku Ostrava.
před 35 minutami
Kriminalita mladistvých v Česku vzrostla za čtyři roky o třetinu, upozornil Rakušan

Kriminalita mladistvých v Česku vzrostla za čtyři roky o třetinu, upozornil Rakušan

Kriminalita mezi dětmi a mladistvými v Česku stoupla mezi lety 2021 a 2024 o 33 procent, sebevražda je druhou nejčastější příčinou smrti mladých.
před 1 hodinou
Praha bude mít "superšpitál". Může to odstartovat reformu celé nemocniční sítě

Praha bude mít "superšpitál". Může to odstartovat reformu celé nemocniční sítě

Nemocnice Motol a Homolka se spojí. "Část stávajících lékařů by se mohla převelet do nedostatkových míst, jako jsou Karlovy Vary," míní experti.
před 1 hodinou
Zelí z jadeitu poprvé v Evropě. Národní muzeum vystavuje poklady císařského dvora

Zelí z jadeitu poprvé v Evropě. Národní muzeum vystavuje poklady císařského dvora

Na výstavě 100 pokladů, 100 příběhů lze vidět artefakty nesmírné umělecké ceny ze sbírek čínských císařů.
Další zprávy