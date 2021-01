Jste očkovaní proti covidu? Dostanete slevu na jídlo, lákají restaurace v Dubaji

Tři dubajské restaurace nabízejí menu se slevou lidem, kteří prokážou, že se nechali naočkovat proti covidu-19. Podniky to oznámily na sociálních sítích. Zhruba desetimilionové Spojené arabské emiráty jsou co do rychlosti očkování na světě druhé hned za Izraelem, v posledních dnech tam ale vakcinace kvůli zpožďování dodávek zpomaluje.

Ve Spojených arabských emirátech se koronavirem od začátku epidemie nakazilo téměř 278 tisíc lidí a přes 790 lidí tam s covidem-19 zemřelo. V Dubaji už ale restaurace, hotely i obchody mohou fungovat a vracet se mohou i zahraniční turisté. "Za první dávku (vakcíny) deset procent, za druhou dvacet procent," uvedly ve své reklamě na slevu tři dubajské restaurace. Dotyční budou muset své tvrzení dokázat zdravotním potvrzením. V Emirátech se očkuje vakcínou firem Pfizer/BioNTech od poloviny prosince. Dostalo ji už téměř 23 procent obyvatel, Izraeli se podařilo naočkovat 38 procent lidí. V Emirátech nyní začalo případů nákazy znovu přibývat a o víkendu tamní úřady oznámily zpomalení očkovací kampaně, protože váznou dodávky očkovací látky. Úřady proto znovu občanům omezily některé zábavní aktivity a požadují přísnější dodržování odstupů. Porušování mohou lidé hlásit úřadům prostřednictvím mobilní aplikace.