Nadace Via organizuje už dvacátým rokem Ceny Via Bona. Oceněním chce každoročně vyzdvihnout inspirativní příběhy dárcovství a dobročinnosti a poděkovat všem, kteří nezištně pomáhají druhým a věnují svůj čas, energii, peníze či zkušenosti pro dobrou věc. Nadace Via vybrala dvacet nejinspirativnějších příběhů české filantropie posledních dvaceti let, o nichž může hlasovat veřejnost. Aktuálně.cz vám představuje pět nominovaných v kategorii Individuální filantropie a pětici nominovaných v kategorii Mladí filantropové. Dalšími kategoriemi jsou Firemní filantropové a Filantropové v regionech. Přečíst si o nich můžete na stránkách cenaviabona.cz.

