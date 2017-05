Angličáky a kaskadéři: Hot Wheels pro Forzu Horizon 3 mění definici pojmů zábava a rychlost

před 32 minutami

Nejlepší závodní hra posledních let získala novou tvář plnou oranžového a modrého plastu. Hot Wheels přidávají desítky nových závodů a kilometry tratí s loopingy a vývrtkami. S datadiskem tvůrci z Playground Games vydali i vynikající aktualizaci pro PC verzi.

Je možné, že značka Hot Wheels pro vás nic neznamená. I v komunistickém Česku mělo slovo angličák jen jednu podobu - britský Matchbox. Miniaturní kovové modely reálných aut zpracované do nejmenších detailů. Autíčka Hot Wheels jsou proti tomu mladší, čistě americká a zaměřená na rychlé ježdění po speciálních tratích. A právě toho využívá nový datadisk pro Forzu Horizon 3.

Rozšíření Hot Wheels je jedním slovem šílené. Šíleně rychlé, šíleně zábavné a jednoduše šílené, tedy nerealistické. Do hry přidává novou mapu - idylické souostroví, které protkávají kilometry plastových tratí desítky metrů vysoko nad skalami a hladinou oceánu. A po nich jezdí, nebo skoro létá rychlostmi přes 300 kilometrů za hodinu, nějakých 500 automobilů z původní Forzy i desítka nových modelů vytvořených přesně podle fantaskních výtvorů designérů Hot Wheels.

Od simulace k zábavě

Forza Horizon 3 je nejlépe hodnocená exkluzivní hra pro Xbox One a šestá nejlepší hra, kterou lze na Xboxu One hrát. Odlehčeně pojaté závody umístěné v Austrálii mají výhodu v tom, že dokážou oslovit automobilové fanatiky i člověka, který vůbec neumí řídit. Zábavné ježdění přitom může mít spoustu podob, od přísné simulace, ve které vám může i dojít benzín, po absolutní arkádu, ve které jde jen o to, kolik smyků a skoků zvládnete udělat.

První rozšíření pro Forzu přidalo ježdění po horách a ve sněhových bouřích a přitlačilo na pilu směrem k simulaci. Novinka jde úplně jiným směrem. Jde v ní o rychlost a kaskadérské kousky. V Hot Wheels můžete proskakovat hořící obruče, skákat mezi mrakodrapy, řádit na U-rampě a potýkat se s odstředivou silou na obřích plastových vývrtkách.

Původní hra měla téměř 500 silnic a cestiček, Blizzard Mountain přidal jen 50 silnic v zamrzlém terénu. Hot Wheels ve své samostatné ostrovní říši nabízejí celkem 140 tratí a cest, drtivá většina z nich má podobu plastových tratí, jaké znají fanoušci Hot Wheels a rodiče malých dětí jako své boty. Změť plastových dílců, smyček a klopenek je extrémně nepřehledná, takže rozhodně oceníte integrovanou navigaci ANNA.

Autoři hry se inspirovali i celými herními sadami Hot Wheels. Největší vliv hrálo historicky nepopulárnější balením s dinosaurem, a tak ve hře najdete i tratě, nad kterými dohlíží obří rozpohybovaný Tyrannosaurus Rex.

Čistá radost ze hry

Z designu tratí v datadisku je cítit, že se vývojáři dobře bavili. Potvrzují to i dialogy (vlastně monology) ve hře. Váš technik i asistentka, která komentuje přípravu nových závodů, mají spoustu narážek na šílenost nápadu postavit závodní tratě z plastu. "Nechápu, jak inženýři z Hot Wheels dokázali postavit tak obří loopingy. Oni mi na to ale řekli, že to není nic divného ve světě, kde Forza dokáže vracet čas zpátky."

Možnost vrátit se v čase zpět, která je pro sérii her Forza typická, je v datadisku Hot Wheels extrémně užitečná - v obřích rychlostech, kdy se okolní svět rozmazává, totiž stačí i milimetrová chyba, abyste vyletěli z dráhy a z prvního se dostali na poslední místo bez šance na úspěch.

Abyste se dostali k vyvrcholení hry v podobě mnohakilometrového Goliášského okruhu, budete muset vyhrávat. Za každý závod, který dojedete do konce, získáte medaili. Za každý vyhraný závod dostanete druhou. A pokud splníte vedlejší úkol, jako je dosažení určitého času na kolo nebo zisk dostatku bodů za provádění kaskadérských kousků, dostanete i třetí. Na odemčení hlavní atrakce přitom potřebujete celkem 100 medailí.

Nejlepší na PC

Forza Horizon 3 vyšla souběžně s Xboxem One také na PC. U spousty hráčů ale Microsoft narazil, ne tím, že je hra vázaná na Windows 10, ale v některých případech nepovedenou optimalizací a technickými problémy. Autoři hry je postupně odstraňovali, s něčím pomáhá i herní režim ve Windows 10 Creators update, ale nejvýraznější zlepšení přináší právě Hot Wheels, respektive update hry spojený s datadiskem.

Aktualizaci dostanou všichni hráči, i když si datadisk nekoupí. S ním hra lépe využívá vícejádrové procesory a díky tomu je plynulejší i při vysokém nastavení grafických detailů a vysoké snímkové frekvenci. Kromě toho nově obsahuje nastavení pro méně výkonné počítače, kdy se sníží množství zobrazovaných detailů, aby běžela plynule. To je dobrá zpráva pro majitele starších herních notebooků nebo slabších multimediálních PC.

Pokud máte naopak výkonný herní hardware, užijete si na PC grafické orgie. Forza Horizon 3 v rozlišení 4K vypadá naprosto fantasticky a v 60 snímcích za sekundu se auta ovládají o něco plynuleji než na Xboxu - alespoň do doby, než přijde projekt Scorpio.

Hot Wheels prodává Microsoft několika způsoby. Majitelé původní hry, která při nákupu v online obchodě na Xboxu nebo Windows 10 funguje na obou platformách, mohou získat Hot Wheels samostatně asi za 600 korun nebo v balíčku s předchozím datadiskem Blizzard Mountain za tisíc korun. Kromě toho Microsoft prodává balení původní hry s Hot Wheels za 2350 korun.

Ano, Forza Horizon 3 s Hot Wheels nebo bez nich je jedna z nejdražších her na trhu. Ale stojí za to.