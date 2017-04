Call of Duty se vrací do druhé světové války. Hra chce být revoluční, nebude ignorovat ani holocaust

před 1 hodinou

Call of Duty: WWII - trailer | Video: Sledgehammer Games | 02:08

Videoherní série Call of Duty se vrací ke kořenům. Nový díl, který vyjde začátkem listopadu, nabídne autentický příběh z druhé světové války. Vývojáři slibují, že nebudou ignorovat historické reálie a zobrazí válku se vším všudy včetně nejvěrohodnějšího vylodění v Normandii v historii videoherního průmyslu.

Doporučujeme

Nový díl Call of Duty se bude odehrávat během druhé světové války. Chce nabídnout dospělý příběh, který se nebude vyhýbat holocaustu, antisemitismu a rasismu.

Videoherní vývojáři nepatří mezi velké propagátory historické doslovnosti, druhá světová válka ve virtuálním světě proto často připomínala místo, kde holocaust vlastně neexistuje. Nejde přitom o názorové přesvědčení vývojářů, ale o racionální byznys, poukazuje ve svém článku web Mashable.

Když v roce 1992 vyšla dnes již kultovní hra Wolfenstein 3D, vykreslila nacisty jako nekontroverzní padouchy. Na válčená zvěrstva ve střílečce studia id Software zkrátka nebyl prostor a z Hitlera se stal jen "závěrečný boss" v mechanickém obleku.

Moderní válečné akce, které zpopularizovala série Call of Duty, se tak motaly v začarovaném kruhu vlastní historické interpretace. Vývojáři odmítali do příběhů zakomponovat téma holocaustu, čímž vytvořili alternativní historický svět, ve kterém nacistické hrůzy jako by neexistovaly.

Dnes je už nesmyslné argumentovat tím, že videohry nejsou dospělé. Tituly jako This War of Mine, Spec Ops: The Line nebo Firewatch ukazují, že hry si dokážou poradit i s vážnými tématy.

"Už se nechceme vyhýbat historii, chceme ji respektovat," vysvětluje Brett Robbins, kreativní ředitel Sledgehammer Games, které připravují nový díl Call of Duty. Ten studio představilo v nedávném traileru, který odhalil, že se slavná válečná střílečka vrací ke kořenům - do druhé světové války.

Nové Call of Duty se tak bude kromě vylodění v Normandii zabývat i tak trochu jinými okolnostmi válečného konfliktu - rasismem a antisemitismem. "Je to velká část našeho příběhu, ukázat, že se takové věci děly a že existovaly. Naši hrdinové se s tím musí ve hře nějak vyrovnat," vysvětlil Robbins.

Vývojáři ze studia Sledgehammer Games poukazují na to, že s antisemitismem se hráči setkají přímo v americké armádě. Nejlepší přítel herní postavy je totiž nováček jménem Zussman, který je Židem z jižního Chicaga. "Ne každý v četě je z jeho židovského původu nadšený. Jenže to je prostě realita tehdejší doby," tvrdí Robbins.

A nemá jít o jediné pnutí v Call of Duty, dojde i na rasismus, když se jednotka spojí s černošskými americkými vojáky.

Když se vývojáři nebojí střílet do vlastních řad, je velmi pravděpodobné, že tentokrát nebudou ignorovat holocaust. "Určitě ukážeme válečná zvěrstva," připouští Robbins. "Je to velmi smutná část dějin, ale nemůžeme vyprávět autentický příběh, aniž bychom zmínili tohle."

Robbins odkazuje na jednu epizodu seriálu Bratrstvo neohrožených, ve které američtí vojáci během druhé světové války dorazí do Evropy, aniž by věděli o nacistických zvěrstvech. Díl pak sleduje jednu z čet, která objeví poprvé v životě koncentrační tábor.

Příběhový posun válečných videoher se zdá jako přirozený krok. Otázkou tak zůstává, proč k tomu dochází až nyní. "Videohry rostou," odpovídá Robbins. "Před patnácti roky nikdo nečekal, že budete vyprávět dospělý příběh, řešila se hlavně hratelnost a grafické zpracování."

Dospěli i hráči. Od vývojářů často očekávají víc než jen kvalitní zpracování a dobrý příběh. Chtějí nadstavbu, něco hlubšího a komplexnějšího. Jestli jim to Call of Duty: WWII nabídne, bude jasné 3. listopadu, kdy hra vychází na PC, Xbox One a PlayStation 4.

autor: mp

Související články