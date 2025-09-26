Magazín

Tady dělají tlačenku podle dědova receptu. V rodinném řeznictví na to jdou jinak

Dagmar Tichá Dagmar Tichá
před 6 hodinami
Pokud někdy zavítáte do pražského Braníka, tohle místo byste neměli minout. Malé rodinné řeznictví Zdeňka Absolona je rájem pro milovníky párků, šunek i domácí tlačenky. Už skoro deset let tu Zdeněk s maminkou a bratrem dělají všechno po svém – z kvalitního masa, bez náhražek a vlastníma rukama. A tlačenku? Tu vaří podle dědečkova receptu a ručí za ni každým plátkem.
Rodinné řeznictví funguje v pražském Braníku téměř deset let. Veškerý sortiment včetně tlačenky si vyrábějí sami. Jak říká majitel Zdeněk Absolon, na tom si tu zakládají.
Rodinné řeznictví funguje v pražském Braníku téměř deset let. Veškerý sortiment včetně tlačenky si vyrábějí sami. Jak říká majitel Zdeněk Absolon, na tom si tu zakládají. | Foto: Maso od Absolona, Řeznictví Branická

Zdeňkův táta začínal s koninou, později přešel na vepřové a hovězí. Maso rozvážel do řeznictví po celé Praze - a právě jedno z nich, v Braníku, tehdy pravidelně zásoboval. Dnes na tom samém místě stojí za pultem jeho syn Zdeněk Absolon. Rodinné řeznictví tu se svou maminkou Michaelou a bratrem Ladislavem vede už skoro deset let.

"Původně jsme neměli všechno své vlastní, třeba párky a buřty jsme brali odjinud, ale dnes už máme všechno svoje a všechno si vyrábíme - máma, brácha a já. Máme otevřeno jen tři v týdnu. Zbylé dny vyrábíme," vypráví Zdeněk Absolon.

V branickém řeznictví nevěří na kompromisy. Zdeněk nemohl najít nic, s čím by byl spokojený. "Bude to znít sebestředně, ale je to tak. Každý má spoustu řečí, ale když se podívám na složení…" Hned po otevření začali vyrábět dušené šunky a právě tlačenku. A nejen tak ledajakou.

Originál v každém plátku

Tlačenka i celá zabijačka historicky vznikly, aby se upotřebilo vše - i části prasete, které rychle podléhají zkáze a nejsou tak kvalitní; například krev, plíce, slezina. "Do jitrnic se dávala třeba právě slezina, do tlačenky typicky vepřová hlava."

Zdeněk Absolon (vpravo) s tlačenkou a kolegou steakařem Jiřím Provazníkem.
Zdeněk Absolon (vpravo) s tlačenkou a kolegou steakařem Jiřím Provazníkem. | Foto: Maso Absolon, Řeznictví Branická

Tlačenka z Řeznictví Branická ale z vepřových hlav není. Má to důvod: "Hlava se musí dlouho vařit a tím se z ní uvolňují zuby. Nejednou jsem i já zub v tlačence našel. Nikoliv tedy té naší. Není na tom nic špatného, ale když si člověk pochutnává na tlačence, nechcete tam najít zub."

A tak mají Absolonovi svůj vlastní recept, navíc ještě se speciální ingrediencí.

"Naše tlačenka je z vykostěných vepřových kolen, srdíček a vepřových jater, což není zvykem. Dělával to ale takhle můj děda, vyučený kuchař. Játra ji dělají jemnější, dodávají jí specifickou chuť."

Tlačenka, která drží pohromadě

Vývar na tlačenku musí být opravdu poctivý. "Z vepřových kůží, kolen a nožiček - musí toho být opravdu hodně, aby se vytvořil přírodní kolagen. Tak tlačenka drží pohromadě. Z jednoho prasete uděláte tak dvě kvalitní šištičky tlačenky, víc ne, nedrželo by to, protože by kolagenu bylo málo," vysvětluje Zdeněk Absolon.

Má malou výrobnu, jen pro své řeznictví. Výroba tlačenky jim zabere jeden den. "Každou várku si děláme malou zabijačku. Všechno, co v tlačence chceme mít, dáme do kotle, dlouho dusíme, dochucujeme, krájíme, uděláme vývar a když je v kotli všechno hotové, začneme plnit tlačenková střeva."

Jitrnice si tu můžeme vychutnat každý rok od svatého Václava až do Josefa. Minulý rok tu začali dělat i další specialitku – uzené jitrnice.
Jitrnice si tu můžeme vychutnat každý rok od svatého Václava až do Josefa. Minulý rok tu začali dělat i další specialitku – uzené jitrnice. | Foto: Maso Absolon, Řeznictví Branická

Velké výrobny postupují jinak. Krájí všechny suroviny dopředu, následně plní střeva a ty pak vaří. "Pak se stává, že má tlačenka hodně uvolněný tuk, může jím být celá obalená. Je to tím, že při vaření jde tuk nahoru."

Kvalita od pohledu

Poctivou tlačenku poznáte jednoduše - stačí se dobře podívat. To je podle Absolona základ.

"Podíval bych se na strukturu. Chtěl bych ji vidět v řezu. Když jsou kousky nepravidelné - větší, menší, silnější, tenčí - vím, že je to malovýroba. Velké výrobny všechno proženou řezačkou a výsledek na řezu evokuje spíš salám. U malovýroby vidíte tu nepravidelnost," vyzdvihuje Zdeněk originalitu, a dodává: "Na tom si zakládáme, je to důkaz kvality, protože to dělají jedny ruce. Je to stejné, jako když říkám našim zákazníkům, že každý párek je u nás originál. Jednou je malinko slanější, jindy je jiná zrnitost, protože jsou třeba jatýrka na menší kostičky a jazyk na větší." Tlačenka musí být také dobře provařená a pevně držet.

Pražáci jsou šunkoví a párkoví

Zákazníky v Braníku nejčastěji tvoří maminky s dětmi. "Pražáci jsou šunkoví a párkoví," směje se Absolon. "Šunky a párky, to u nás frčí, to libovější. Ale teď nám třeba začíná sezóna jitrnic."

Vzkaz pro zákazníky? Nikam nespěchejte! Řekněte nám, co chcete vařit, a my vám poradíme, co na to koupit a jak maso připravit, abyste si ho vychutnali co nejlépe.
Vzkaz pro zákazníky? Nikam nespěchejte! Řekněte nám, co chcete vařit, a my vám poradíme, co na to koupit a jak maso připravit, abyste si ho vychutnali co nejlépe. | Foto: Maso Absolon, Řeznictví Branická

Jitrnice si tu můžeme vychutnat každý rok od svatého Václava až do Josefa. Minulý rok tu začali dělat i další specialitku - uzené jitrnice. "Je to jiné, uzením to tučné odteče a zbude něco jako paštika. Jsou velmi oblíbené."

Do housky i do salátu

Ať už se sem vydáte za jitrnicemi, šunkou nebo tlačenkou podle receptu Zdeňkova dědy, počítejte s tím, že návštěva tady není jen nákupem. Je to zážitek. 

Související

"Hoď mi sem dva utopence!" Jak špekáček v láku dobyl srdce nejen českých štamgastů

utopenci jídlo

Nadšenci do svého řemesla vám poradí, dají ochutnat, rádi vysvětlí i méně zkušenému třeba nač se hodí které maso. Zkrátka si tu budete připadat jako v ráji plném omamných a lákavých vůní a třeba vyzkoušíte i něco, nač byste dříve ani nepomysleli.

A jak si na tlačence pochutná sám mistr řezník Absolon? Tlačenkový salát není žádná novinka, ale Zdeněk si ho lehce upravil. "Nakrájím na kostičky tlačenku, ocet dávám vinný a jarní cibulku, ne normální cibuli. Sůl, pepř. Nebo si dám plátek do housky s hořčicí."

Video: Jak to chodí v Řeznictví Branická? 

 
Mohlo by vás zajímat

Margita na novém albu zpívá se svou zemřelou manželkou Zagorovou

Margita na novém albu zpívá se svou zemřelou manželkou Zagorovou

Duševní obtíže u dětí narůstají. Dokument Místo pro duši ukazuje, co jim pomáhá

Duševní obtíže u dětí narůstají. Dokument Místo pro duši ukazuje, co jim pomáhá

Nejlepší fotky světa. Od modlící se jeptišky po šimpanze, který zná tajemství

Nejlepší fotky světa. Od modlící se jeptišky po šimpanze, který zná tajemství
56 fotografií

Nenechte si ujít: Humorný návrat polské šlechty v seriálu nebo Lukáš Krpálek v kině

Nenechte si ujít: Humorný návrat polské šlechty v seriálu nebo Lukáš Krpálek v kině
Přehled
Magazín.Aktuálně.cz Obsah lifestyle řeznictví řezník výroba maso vepřové maso hovězí maso konina řemeslo poctivost kvalita potravin kvalita surovina tlačenka párek šunka Praha Praha 4 zabijačka vepř prase plíce játra slezina hlava kotel vaření

Právě se děje

před 1 minutou
Přece jen drama: ANO na tom nebylo hůř. Ale to pro Babiše není ta nejhorší zpráva

Přece jen drama: ANO na tom nebylo hůř. Ale to pro Babiše není ta nejhorší zpráva

Zdá se, že mobilizace vládních stran začíná podle aktuálních dat STEM fungovat. Čeká nás pozoruhodný týden, který může přinést nejedno překvapení.
před 5 minutami

Metrem jezdil s pistolí, ale nakonec vraždil po lesích. Prý ho navedla Hepnarová

Metrem jezdil s pistolí, ale nakonec vraždil po lesích. Prý ho navedla Hepnarová
Prohlédnout si 25 fotografií
Kalivoda v březnu 2004 vyhrál 320 tisíc korun ve vědomostní soutěži "Chcete být milionářem?". Za část vyhraných peněz si pořídil dvě zbraně Glock 34 a zásoby munice.
O tři dny později, 16. října 2005, zastřelil v lese obce Malíkovice v okrese Kladno kladenského podnikatele Jaroslava Lendóciho, který byl na procházce se psem.
Aktualizováno před 23 minutami
Zelenskyj: Pokud Rusko neukončí válku, měli by si v Kremlu začít hledat kryty

ŽIVĚ
Zelenskyj: Pokud Rusko neukončí válku, měli by si v Kremlu začít hledat kryty

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 31 minutami

Ukrajinci zajali prvního ruského vojenského osla. Měla je ve službě i česká armáda?

Ukrajinci zajali prvního ruského vojenského osla. Měla je ve službě i česká armáda?
Prohlédnout si 5 fotografií
Osli se na ukrajinské frontě začali objevovat ve stále větším množství. Transportují munici, vodu, palivo, potraviny a vše další, co ruští vojáci v první linii potřebují.
Osli se na ukrajinské frontě začali objevovat ve stále větším množství. Transportují munici, vodu, palivo, potraviny a vše další, co ruští vojáci v první linii potřebují.
před 46 minutami
Los Emil se pohybuje na hranici Česka a Německa, míří na severozápad

Los Emil se pohybuje na hranici Česka a Německa, míří na severozápad

"Úmyslně nechceme specifikovat jeho přesnou polohu, aby jej lidé nepronásledovali a nestresovali," řekl mluvčí šumavského národního parku.
před 48 minutami
Fenomén Siniaková nahání rekordy. Je to pro ni sakra málo, překvapila Američanka

Fenomén Siniaková nahání rekordy. Je to pro ni sakra málo, překvapila Američanka

Deblový fenomén z Česka se chystá bořit další tenisové milníky.
před 1 hodinou
Margita na novém albu zpívá se svou zemřelou manželkou Zagorovou

Margita na novém albu zpívá se svou zemřelou manželkou Zagorovou

Její hlas se vrací v duetu, který vznikl z původní nahrávky písně Anděl strážný otextované Radůzou.
Další zprávy