Magazín

"Hoď mi sem dva utopence!" Jak špekáček v láku dobyl srdce nejen českých štamgastů

Dagmar Tichá Dagmar Tichá
před 5 hodinami
„Utopenec pro mě znamená nádhernou, obyčejnou hospodu s dřevěnými stoly, plzeňským pivem a starými, usměvavými číšníky v bílých košilích a černých kalhotách,“ říká šéfkuchař Martin Svatek. Sklenice plná lahodných špekáčků naložených v kyselém nálevu, proložených cibulí a kořením, to je sen snad každého Čecha. Kde se v hospodách vzala takhle lahůdka a kdo jí zvládl sníst nejvíc najednou?
Foto: commons.wikimedia.org/Rkolarsky

Nejen pro Martina Svatka není utopenec jen jídlem, ale symbolem české hospodské tradice.

Špekáčky našly svůj kyselý ráj

Utopenci vznikly jako obyčejné jídlo pro štamgasty, když měl hostinský Šamánek nadbytek špekáčků. Potřeboval je uchovat a také rychle vydávat, protože neměl teplou kuchyni. Naložil špekáčky do směsi octa, vody, cibule a koření, a tak vznikla lahodná pochoutka, která si okamžitě získala přízeň místních štamgastů. "Velké recepty vznikají z potřeby něco zužitkovat. Utopenci jsou nesmrtelní," potvrzuje Martin Svatek.

Legenda říká, že gastronomický objevitel Šamánek se údajně utopil - a právě odtud má utopenec své jméno. Může to být ale jednoduše i proto, že jde o buřt utopený v láku. Ať tak, či tak, geniální pochoutka byla na světě a jak potvrzuje i Martin Svatek utopenec má nádherný název, který se do hospody přímo hodí.

Tradice utopenců žije samozřejmě i dnes. Nejen v hospodách, ale také díky rekordům a moderním inovacím. Agentura Dobrý den Pelhřimov eviduje hned dva rekordy, které se vážou k utopencům.

Rekordy a špekáčkomat

Kutílkova palírna a pivovar Žlebské Chvalovice uspořádaly v roce 2013 rekordní pokus, během kterého 20 lidí naplnilo sklenici o objemu 360 litrů celkem 2 265 utopenci v čase 3:06:06. Mimo buřtů bylo použito ještě také 100 kilogramů cibule a 150 litrů láku, nechybělo koření a feferonky. Na speciální soutěži v Prosenické Lhotě zase jedlík Miroslav Helebrand snědl za hodinu 19 utopenců, což vážilo něco přes dva kilogramy.

Utopenci Martina Svatka
Autor fotografie: Asociace kuchařů a cukrářů ČR

Utopenci Martina Svatka

"Můj první utopenec a zároveň nejsilnější vzpomínka na něj, je z dob, kdy jsem jako mladý osmnáctiletý kluk začínal chodit do restaurací. Tehdy, na přelomu 80. a 90. let, to byly takové ty trojky, čtyřky bez obsluhy, bez větráků a utopenec byla jediná večeře, protože ty se tehdy dělaly studené. Ten mi zůstal v hlavě, jako první vzpomínka. Starý číšník, v bílé košili a černých kalhotách, který mi ho podával. První, obyčejný utopenec ve čtyřce. To mi utkvělo."

Jak oživit klasiku

"Má kuchyň je o tradicích, o tom, co bylo kdysi a nechávat to vyniknout v nejlepší kvalitě. Ale asi před rokem a půl jsme na pivní slavnosti, kde jsme chtěli udělat více českých věcí, zkoušeli udělat utopence s lákem po asijsku. Dali jsme tam zázvor a trošku sójové omáčky. Určitě bych s tím nešel do tradiční hospody, ale na oživení pivního rautu to bylo zajímavé a slavilo to úspěch. Byly to takoví kimči utopenci," - smích.

Tipy šéfkuchaře

Základní rada je mít tučnější špekáček, aby byl šťavnatější. Lák používám teplý, aby špekáček trošku povolil tuk a lák se do nej více zatáhnul. Do láku patří základ - bobkový list, nové koření a pak co kdo chce. Já preferuji kysané zelí.

Špekáčky nechávám zásadně v celku, pouze je podélně rozříznu na motýla. Vkládám cibuli, zelí a trošku koření. Kolečka nedělám, byť jsou docela praktická, držím se tradiční klasické úpravy.

Česká vášeň k utopencům se z hospod přesunula i k jejich výrobě, a to nejen té domácí. V sortimentu je má leckteré uzenářství a řeznictví. Například firma Váhala je má v prodeji i ve svém "špekáčkomatu" - prvnímu automatu v Česku, který je zaměřený na prodej špekáčků.

Utopenci jsou hned po špekáčcích nejúspěšnějším výrobkem a někteří zákazníci do automatu chodí přímo kvůli nim. Zajímavostí je, že se k automatu sjíždějí zákazníci běžně i v nočních hodinách. Je jasné, že tuhle pochoutku milujeme všichni a chceme si ji dopřát bez ohledu na to, kolik je právě hodin.

Stopa v literatuře

Utopenci mají své místo i v literatuře. Bohumil Hrabal ve své knize Svatby v domě svým charakteristickým stylem popisuje, kterak se museli zužitkovat pro změnu nadbytečné párky a jak vrchní kuchař Bauman poručil, aby celá kuchyň krájela cibuli a pak sám pečlivě párky naložil do láku s kořením. Jeho pokyn, aby se takto upravené párky přidávaly do bramborových salátu, ale nevyšel, neboť vrchní Borek je jednoho dne ochutnal a pak už je jedli všichni.

Utopenci jsou tak malým českým kulinárním tajemstvím, které spojuje historii, tradici a moderní životní styl. Jsou důkazem toho, že nejjednodušší věci mohou být tím největším pokladem - chutí, vzpomínkami a společnou láskou k české gastronomii.

 
Mohlo by vás zajímat

Kvíz: Kulový blesk a další. Poznáte místa z nejznámějších českých filmů?

Kvíz: Kulový blesk a další. Poznáte místa z nejznámějších českých filmů?
Infografika

Tajemství pana Olafa. Opuštěný dům plný plísně, techniky a nevysvětlených příběhů

Tajemství pana Olafa. Opuštěný dům plný plísně, techniky a nevysvětlených příběhů
22 fotografií

Kameny se valily do Prahy. První pražský koncert Rolling Stones byl symbolem změn

Kameny se valily do Prahy. První pražský koncert Rolling Stones byl symbolem změn

Socialista Orwell chtěl Farmou zvířat "demaskovat sovětský mýtus"

Socialista Orwell chtěl Farmou zvířat "demaskovat sovětský mýtus"
Magazín.Aktuálně.cz Obsah špekáčky šéfkuchař rekord Bohumil Hrabal lifestyle utopenci gastronomie

Právě se děje

Řidič náklaďáku

Komentář: Anglický deník: Po 20 letech v Británii se slzou v oku vzpomínám na Husákovy paneláky

Aktualizováno před 1 hodinou
Trump chce v pátek uspořádat summit mezi ním, Putinem a Zelenským, píše Axios

ŽIVĚ
Trump chce v pátek uspořádat summit mezi ním, Putinem a Zelenským, píše Axios

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Nespokojený Salač skončil v Rakousku těsně za top 10, lídra Moto2 zradil letící kámen

Nespokojený Salač skončil v Rakousku těsně za top 10, lídra Moto2 zradil letící kámen

Filip Salač obsadil ve Velké ceně Rakouska silničních motocyklů na Red Bull Ringu jedenáctou pozici.
před 1 hodinou
Tři zlata z "českého sportu" ozdobila závěr Světových her. Extrémnímu teplu navzdory

Tři zlata z "českého sportu" ozdobila závěr Světových her. Extrémnímu teplu navzdory

Český výprava posbírala na Světových hrách neolympijských sportů v Číně devět medailí.
před 1 hodinou
Kvíz: Kulový blesk a další. Poznáte místa z nejznámějších českých filmů?
Infografika

Kvíz: Kulový blesk a další. Poznáte místa z nejznámějších českých filmů?

Poznáte české filmy podle míst, kde se natáčely? Otestujte se v našem kvízu z ikonických lokací.
před 2 hodinami
Nejlepší vyjednavač Trump rozvinul červený koberec pro zabijáka. Zaskočil i Fox News

Nejlepší vyjednavač Trump rozvinul červený koberec pro zabijáka. Zaskočil i Fox News

Rozhovor s novinářem Eduardem Freislerem, který přímo na Aljašce pozoroval dění okolo pátečního setkání Donalda Trumpa a Vladimira Putina.
před 2 hodinami

Tajemství pana Olafa. Opuštěný dům plný plísně, techniky a nevysvětlených příběhů

Tajemství pana Olafa. Opuštěný dům plný plísně, techniky a nevysvětlených příběhů
Prohlédnout si 22 fotografií
Další zprávy