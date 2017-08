Nový hit už je i v Česku: Ženy se učí plavat v převleku za mořské panny

před 33 minutami

"Plavání stylem mořské panny je neuvěřitelné. Je to klidná, snová a roztomilá forma cvičení s krásným ocasem," popsala nezvyklý sport britská instruktorka Michelle Forsbreyová. Trendu propadly tisíce žen po celém světě. Jedna z brazilských profesionálních mořských panen dokonce opustila povolání veterinářky, aby se aktivitě mohla věnovat naplno.

Začalo to v roce 2012 na Filipínách. Instruktorka plavání Djuna Rochová tehdy na ostrově Boracay založila Filipínskou akademii plavání mořských panen (The Philippine Mermaid Swimming Academy). O rok později se kurzy dostaly do Manily a poté do celého světa.

Akademie studenty učí, jak plavat v kostýmu mořské panny, který je zakončen ploutví. Nezvyklému trendu propadli lidé ve Spojených státech, Kanadě, exotickém ostrově Anguilla v Karibiku, Brazílii, Singapuru, Velké Británii i v České republice.

Roztomilá forma cvičení s ocasem

Kurzy začínají jednoduše. Účastníci se učí nasazovat ploutev a kostým, který obepíná nohy. Potom se trénují v tom, jak se dostat do vody a z vody. Jakmile si osvojí základní bezpečnostní postupy a naučí se také například prorážení vody hrudníkem, mohou se posunout o stupeň výše. Začnou se učit rozličné dýchací a vyrovnávací techniky, záchranné cviky a další triky mořských panen pod vodou. A v momentě, kdy jsou schopni synchronizovaných podvodních pohybů s dýchacím přístrojem, mohou se pustit do instruktorského kurzu.

Například v Singapuru stojí pět kurzů jedné úrovně 440 singapurských dolarů, tedy více než sedm tisíc korun. V britském Bournemouthu se za kurz podle serveru Mashable platí necelých šest set korun. "Plavání stylem mořské panny je neuvěřitelné. Je to klidná, snová a roztomilá forma cvičení s krásným ocasem," tvrdí instruktorka Michelle Forsbreyová.

Kurzy vede od roku 2015 a většina jejich žáků jsou děti starší šesti let. Dochází však také dospělí, jejími nejstaršími žákyněmi bylo šedesát a na lekcích se objevují i muži.

Kurzy nabízí i Aquapalace Praha

Muži se najdou i mezi instruktory. Například v michiganské škole plavání pro mořské panny učí jistý Merman Philip. A mužského instruktora mají i potenciální mořské panny v Praze. Kurzy totiž nabízí centrum Aquapalace Praha.

První singapurská mořská panna, která si říká Syrena, na svých lekcích učí i o historii a kultuře mořských panen. V netypických kurzech plavání vidí spoustu výhod: "Za prvé, je to skvělý způsob, jak se udržet fit a pracovat na formování hlavních svalů, zatímco se bavíte. Jako mořské panny klademe velký důraz na sesterství a přátelství. Budete mít možnost setkat se s dalšími mořskými pannami a vytvořit si s nimi silné pouto," píše na svých stránkách. Kromě kurzů nabízí také možnost uspořádat tematický firemní večírek inspirovaný pohádkovou postavou.

Vedlejším aktivitám se věnuje i brazilská profesionální mořská panna Carol Catanová. Poté, co po deseti letech opustila profesi veterinářky, se naplno vrhla na kariéru instruktorky tohoto módního plaveckého stylu. O Catanové nedávno psala agentura Reuters.

Ačkoliv poptávka po jejích službách s brazilskou ekonomickou recesí poklesla, nedávno si našla "vedlejšák" v seriálu Forca do Querer pojednávající o ženě, která klame svou rodinu, aby mohla vystupovat jako mořská panna v akváriu.

Akvária, dětské oslavy i nemocnice

Kromě toho, že si vydělává vystupováním na dětských oslavách, navštěvuje také postižené děti v brazilských nemocnicích. Když nenatáčí nebo necestuje po nemocnicích, plave v akváriích zábavních parků. Majitelé si ji najímají hlavně během léta. Na svou práci nedá dopustit a každý den pravidelně trénuje.

K tomu, aby se stala mořskou pannou, ji inspiroval film Žbluňk z roku 1984. Tom Hanks tam hraje malého chlapce, kterého před utopením zachrání mořská panna. Situace se opakuje i o pár let později a poté se jej zachránkyně (Daryl Hannahová) rozhodne vyhledat v New Yorku. Catanovou tehdy nezaujaly ani tak dlouhé blonďaté vlasy herečky, jako její neuvěřitelná ploutev.

Právě ta patří mezi důležitou součást vybavení. Cena za barevný plovací doplněk se pohybuje okolo dvou tisíc korun. A kromě něj existuje velká spousta dalších doplňků, kterými se mohou zájemci ověšet, aby se co nejvíc podobaly krásné pohádkové postavě.

Brazilská instruktorka Thais Picchiová, která byla dříve baletkou, i singapurská Syrene si myslí, že mořské panny vyjadřují nejen krásu či smyslnost, ale také svobodu, sílu a sebevědomí. Možná proto tento trend pobláznil tolik žen po celém světě.