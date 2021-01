Zemřela Eva Jurinová, hlasatelce bylo 67 let

Jurinová zemřela 3. ledna po dlouhé nemoci, její hlas diváci slýchávali například na začátku vysílání TV Nova v 90. letech a později také na lince B pražského metra. Jurinová pracovala v Československé televizi i Českém rozhlasu, moderovala hlavní zprávy v televizi Nova a byla mluvčí motolské fakultní nemocnice.

Poslední rozloučení s Evou Jurinovou se odehrálo ve středu. "S mojí milovanou Evičkou jsme se rozloučili v úzkém rodinném kruhu," uvedl manžel Václav Jurina. Zprávu o smrti Evy Jurinové sdělila webu Seznam Zprávy její rodina.

Rodačka z Ostravy po vystudování žurnalistiky v Praze začínala v 70. letech v ostravském studiu tehdejší Československé televize, od 80. let působila v Praze. Na začátku 90. let uváděla v Československé televizi relaci Deník. Později se přes deník Noviny, rádio Kobra a Český rozhlas dostala na Novu, kde ve druhé polovině 90. let moderovala ve dvojici se Zbyňkem Merunkou hlavní zpravodajský pořad Televizní noviny.

Od roku 2000 Jurinová víc než deset let působila jako mluvčí pražské Fakultní nemocnice v Motole. V roce 2009 na návrh Syndikátu novinářů usilovala o místo radní České televize, poslanci ji ale nezvolili.

Jurinová také vyučovala obor moderování na Vyšší odborné škole herecké a zastupovala firmy a osobnosti v oblasti PR a prezentace. Namluvila hlášení pro linku B pražského metra. V minulém desetiletí byla dva roky starostkou města Sadská na Nymbursku, kde žila.