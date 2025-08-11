Magazín

Ze zanedbaného farního dvorku gastronomický ráj. Jak jedna jabloň změnila Bořetice

Ze zanedbaného farního dvorku gastronomický ráj. Jak jedna jabloň změnila Bořetice
Jabloň, která tehdy Veroniku okouzlila na první pohled, se stala poznávacím znamením bořetického Dvorku.
Prostor zanedbaného farního dvorku Veronika s manželem přeměnila na oázu klidu a pohody.
Na Dvorku se originálně mísí staré s moderním, dohromady to přitom všechno krásně hraje.
Zobrazit 15 fotografií
Foto: Archiv Dvorek Bořetice
Šárka Nádeníčková Šárka Nádeníčková
před 8 hodinami
Založit kavárnu zrovna na farním dvorku čtyřiačtyřicetiletá Veronika Morávková neplánovala. Nedařilo se jim ale s manželem najít místo uprostřed Bořetic. A pak se naskytl zastrčený nevyužívaný dvůr, který jim i přes svou zanedbanost učaroval na první pohled. "Tehdejší pan farář nám řekl, že jsme se zbláznili. Ale že jestli si chceme hrát, ať si hrajeme," směje se dnes Veronika.

Posvěcení tedy měli, a tak se mohli pustit do díla. "Tím, že nejsme z oboru, tak byla naše představa na začátku hodně naivní. Chtěli jsme něco malého, kde si naše děti budou hrát na pískovišti a my u toho budeme obsluhovat hosty," přiznává s úsměvem Veronika, která vystudovala obchod a finance na brněnském VUT a pracovala na výstavišti, kde organizovala lékařské kongresy. Její kariéře v gastronomii tak nic nenasvědčovalo.

Pak ale přišla mateřská dovolená. "A na mateřské člověk vymýšlí různé věci," usmívá se dnes už trojnásobná maminka. "Navíc v té době, kdy jsme začínali - v roce 2016 - v Bořeticích ani v okolí nebylo nic, kde byste si mohli vyrazit jen tak posedět," říká. Malebný prostor s krásnou jabloní uprostřed, která se stala symbolem a srdcem celého Dvorku, se k tomu zdál jako stvořený.

Související

Havaj na Moravě. Žena vyměnila korporát za podnikání ze staré skříně

Kveetko Němčičky
11 fotografií

Výpravy za kolotočáři

Veronika na Dvorku původně chtěla maringotku. "Dokonce jsme kvůli tomu vyrazili za kolotočáři, ale pak se ukázalo, že je to nesmysl. Bylo by to moc nepohodlné, tak jsme od toho upustili a nechali jsme si vyrobit kontejner na míru," vysvětluje. První rok stál na Dvorku jenom on, pár stolů pod jabloní a dětské pískoviště. 

Už po půl roce ale bylo jasné, že to stačit nebude. "Hodně nám pomohlo, že se o nás brzo po otevření doslechl Lukáš Hejlík. Navštívil nás a pak se to strašně rychle rozjelo," vzpomíná Veronika. Dvorek se tak začal rozrůstat, přibylo posezení ve stodole i nová kuchyně. "Najednou jsme potřebovali obsluhovat víc lidí, připravovat víc jídla," říká Veronika. Posílil se taky personál. "Už jsme to nemohli dělat jen ve třech lidech, pokud jsme tady nechtěli být pořád. Dnes je nás tady asi dvacet."

Zapojená je celá rodina

Změn doznala taky nabídka. "Rozšířili jsme ji a začali dělat i snídaně," říká Veronika, která koncept postavila na lokálních dodavatelích a kvalitních surovinách. Hosté si tady tak mohou pochutnat na sýrech z Mikulova, uzeninách z Lanžhota, naturálních vínech z okolí nebo sezonních džusech, ze kterých vznikají legendární mimózy. Nechybí ani domácí sirupy a marmelády od Veroničiny maminky. "Do podnikání je zapojena celá rodina," směje se, když nás při rozhovoru vyruší telefonát právě od její maminky a jen o pár minut později dorazí její tatínek s dodávkou nanuků a zákusků.

Vyhledávaný cíl gastroturistů

Dvorek měl původně sloužit místním, těch sem ale zavítá jen pár. Stal se však vyhledávaným cílem gastroturistů. "Někteří hosté přijedou jenom kvůli nám a pak se teprve dívají, co je v okolí," říká Veronika. K věhlasu mu pomohla nejen návštěva Lukáše Hejlíka, ale i ocenění. Dvorek se totiž stal trojnásobným vítězem v gastro projektu Gourmet Jižní Morava. V něm figurovala loni Veronika i v netradiční roli - jako hodnotitelka jiných podniků. "To bylo zvláštní, měla jsem trému, ale strašně mi to dalo, protože jsem si všechny ty podniky objela a měla jsem čas podívat se zblízka, jak fungují," popisuje.

Co se týká budoucnosti Dvorku, má Veronika spoustu plánů - od rozšíření nabídky snídaní až po večerní akce při jabloni. "Potřebujeme se pořád rozvíjet dál a udělat si to zase trošku jinak," naznačuje tajuplně. "I když je práce v gastru vysilující, pořád mě baví. I po těch letech. Doufám, že je to na nás vidět," uzavírá s úsměvem.

Prohlédnout si 15 fotografií
 
Mohlo by vás zajímat

Praha prodlouží zapůjčení Slovanské epopeje do Moravského Krumlova o pět let

Praha prodlouží zapůjčení Slovanské epopeje do Moravského Krumlova o pět let

Mrazivý hlas z kokpitu smrti. Poslechněte si průběh druhé nejhorší letecké havárie

Mrazivý hlas z kokpitu smrti. Poslechněte si průběh druhé nejhorší letecké havárie

Tady nebudete na očích. Trump nechal přesunout portréty Obamy a Bushů ke schodišti

Tady nebudete na očích. Trump nechal přesunout portréty Obamy a Bushů ke schodišti

Začalo natáčení české komedie Přání k narozeninám 2. Podívejte se na první záběry

Začalo natáčení české komedie Přání k narozeninám 2. Podívejte se na první záběry
1:56
Magazín.Aktuálně.cz Obsah Obrazem gastronomie Jižní Morava lifestyle Cestování kavárna Rozcestník IG

Právě se děje

Aktualizováno před 4 minutami
"Přivedu je oba do jedné místnosti a myslím, že se to vyřeší," řekl Trump

ŽIVĚ
"Přivedu je oba do jedné místnosti a myslím, že se to vyřeší," řekl Trump

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 10 minutami
Výbuch v koksovně ocelárny U.S. Steel u Pittsburghu zranil desítky lidí

Výbuch v koksovně ocelárny U.S. Steel u Pittsburghu zranil desítky lidí

Výbuch v koksovně ocelárny U.S. Steel nedaleko města Pittsburgh v americkém státě Pennsylvánie si v pondělí vyžádal desítky zraněných.
před 22 minutami
Ukrajina jako tráva, kterou zváleli pářící se sloni. Ficovo přirovnání urazilo Kyjev
2:36

Ukrajina jako tráva, kterou zváleli pářící se sloni. Ficovo přirovnání urazilo Kyjev

Slovenský premiér v souvislosti s nadcházejícím setkáním Donalda Trumpa s Vladimirem Putinem přirovnal Ukrajinu k trávě, která trpí pod dvěma slony.
před 32 minutami

Dva světy na jednom jevišti. Duhový průvod a pravicové odpůrce oddělovali těžkooděnci

Dva světy na jednom jevišti. Duhový průvod a pravicové odpůrce oddělovali těžkooděnci
Prohlédnout si 12 fotografií
Gestikulace a zvýšené hlasy patřily k typickým projevům pravicových odpůrců. Policie byla připravená okamžitě zasáhnout, pokud by napětí přerostlo do fyzických výpadů.
Účastníci Christopher Street Day (CSD) zaplavili 10. srpna 2025 ulice Bautzenu. Do města dorazilo přes tři tisíce lidí z celého Saska i okolních regionů, na menší město východního Německa působivá účast, která změnila centrum na duhové moře.
před 1 hodinou
Vance: Schůzka Putina se Zelenským se připravuje, hlavní sporný bod ale stále trvá
0:42

Vance: Schůzka Putina se Zelenským se připravuje, hlavní sporný bod ale stále trvá

Americký viceprezident J. D. Vance v neděli sdělil, že Spojené státy pracují na přípravách setkání Volodymyra Zelenského s Vladimirem Putinem.
před 1 hodinou
Jak to mohl minout? Rashford předvedl španělským fanouškům neuvěřitelnou minelu

Jak to mohl minout? Rashford předvedl španělským fanouškům neuvěřitelnou minelu

V posledním přípravném utkání Barcelony před startem La Ligy se Marcus Rashford ocitl před prázdnou brankou – a přesto ji minul.
před 1 hodinou
Video zdevastované mešity s věřícími v Gaze je podvrh, stvořila ho umělá inteligence

Video zdevastované mešity s věřícími v Gaze je podvrh, stvořila ho umělá inteligence

Účet na TikToku, který podvrh zveřejnil, navíc už v minulosti zveřejnil jiná "videa z Gazy", která rovněž nesou všechny znaky umělé inteligence.
Další zprávy