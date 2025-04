"Vyhořela jsem," popisuje ve zkratce svou cestu z nadnárodní firmy v Praze ke květinovému políčku na jižní Moravě Slávka Horáček z Němčiček u Břeclavi. V malebné obci žije s rodinou už patnáct let, nejprve se tady věnovala farmaření a pořádala svatby. "Květiny měly být jenom podpůrným produktem," vzpomíná průkopnice kveetkomatů.

Jenže pak přišla Havaj. Doslova. V únoru 2019 během cestování po ostrovech na druhém konci světa objevila samoobslužné stánky s ovocem od tamních farmářů.

"Zdálo se mi super, že farmáři nemuseli kvůli prodeji opustit pole a stát za pultem," vysvětluje, kde vznikla inspirace na kveetkomat, tedy samoobslužný stánek s květinami. Zrealizovat nápad jí přitom trvalo jen pár měsíců, už v srpnu 2019 tímto způsobem začala prodávat první kytice, které vypěstovala na svém políčku.

"Všechno šlo ráz na ráz," usmívá se rychlému průběhu. Kamarád pro ni vytvořil kveetkomat ze staré šatní skříně, kterou upravil tak, aby vyhovovala květinám, a dal jí bíločerný nátěr. Kamarádka, která studovala design, zase vymyslela název kveetkomat a postarala se o celou grafiku. "Jediné, co nás trochu zbrzdilo, byl covid. Třeba na fóliovníky z Ameriky, které odolají i extrémním povětrnostním podmínkám, jsme kvůli němu museli čekat rok a půl," vysvětluje Slávka jeden ze zádrhelů.

Snadný přístup ke květinám pro každého

Samoobslužný stánek s květinami stojí v Němčičkách hned u příjezdové cesty. "Chtěla jsem, aby byl snadno dostupný, a zároveň byl v místě, kde není žádné květinářství. Takže si tam třeba i místní děti mohou dojet na kole a pořídit kytku pro maminku," popisuje, jak vybírala lokalitu.

Princip prodeje je přitom jednoduchý. Stačí si vybrat, zaplatit hotově do kasičky 300 korun nebo prostřednictvím QR kódu a uvázanou kytičku si odnést. "Kveetkomat prodává sám, je to můj tichý pomocník, stojí tam ve větru, v dešti, na nikoho není nepříjemný, potřebuje jen jednou za rok natřít a to je všechno," shrnuje Slávka s humorem sobě vlastním jeho kvality a dodává, že se nestalo, aby si květinu někdo odnesl bez placení.

Do květinového stánku však nechodí jenom obyvatelé Němčiček a blízkého okolí, jezdí sem i lidé z Brna. Největší nápor zažívá v letní sezoně a také v Den matek. "To tady stojí fronta i třiceti lidí," říká Slávka s tím, že první rok na takový nápor nebyla vůbec připravená. Dnes už má nachystaný dostatek kytic, aby se dostalo na každého. Velkou výhodu má i v tom, že kveetkomat stojí na jednom konci Němčiček a její květinové políčko na druhém. "Když se hrabu v hlíně, každou chvíli mi na hodinkách pípají notifikace s počtem lidí, kteří stánek navštívili. Díky aplikaci pak zas můžu sledovat, kolik květin ve stánku zrovna, je a podle toho je doplňovat," pochvaluje si Slávka moderní technologie.

Lokálnost na prvním místě

Alternativním způsobem prodeje inspirovala i spoustu ostatních farmářů, stánky tak rostou napříč celou republikou jako houby po dešti. Na Instagramu vytvořila aktuální mapu, kde všude na ně můžete narazit, a to nejen v Česku, ale i na Slovensku. Na profil pravidelně přidává aktuální nabídku kveetkomatu i tipy a rady týkající se zahradničení. "Chci dělat osvětu a učit lidi, co znamená lokálnost. Často se mě totiž v únoru ptají na růže," krčí rameny Slávka.

Pořádat začala také květinové samosběry, a to včetně těch svatebních. "Jezdí sem maminka s dcerou, nevěsta se svojí svědkyní, dokonce i nevěsta s ženichem. Je to pro ně zážitek. A pro mě taky, když vidím, jakou z toho mají radost," usmívá se Slávka. O celé políčko se přitom stará sama. "Občas mi přijde pomoct nějaký brigádník. Nebo manžel s kamarádem, kteří pole zorají a natáhnou hadice," vysvětluje s tím, že práce v přírodě je pro ni hlavně odpočinek, při kterém si skvěle vyčistí hlavu.

Přiznává ale, že ze začátku měla pochybnosti. "Říkala jsem si, jestli to zvládnu, jestli mě to vůbec někam posune, jestli mě to uživí. Ale když do toho člověk dá úplně všechno a dělá to poctivě, tak si pak nemůže vyčítat, když to nevyjde," uzavírá Slávka.