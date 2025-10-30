Magazín

Pavel měl pravdu. Sochy z Velikonočního ostrova opravdu "kráčely", potvrdili vědci

Šárka Nádeníčková Šárka Nádeníčková
před 3 hodinami
Jedna z největších archeologických záhad padla. Nová americká studie potvrzuje, že český inženýr Pavel Pavel byl před čtyřiceti lety na správné stopě. Několik tun vážící sochy moai z Velikonočního ostrova opravdu "chodily". A to díky obyčejné fyzice a neuvěřitelné důmyslnosti domorodců.
Po staletí budily otázky i úžas. Teď to vypadá, že vědci konečně našli odpovědi, jak se gigantické sochy moai z Velikonočního ostrova pohybovaly.
Po staletí budily otázky i úžas. Teď to vypadá, že vědci konečně našli odpovědi, jak se gigantické sochy moai z Velikonočního ostrova pohybovaly. | Foto: Shutterstock

Po staletí si vědci lámali hlavu nad tím, jak mohli dávní obyvatelé Velikonočního ostrova obrovské, až několik tun vážící kamenné sochy moai přemístit bez moderní techniky. Nový výzkum amerických antropologů Carla Lipa z Binghamtonské univerzity a Terryho Hunta z Arizonské univerzity však přináší odpověď, která zní až překvapivě jednoduše. Ostrované jimi pohybovali ve svislé poloze kývavým pohybem.

Přesně to už přitom před 45 lety tvrdil český inženýr Pavel Pavel, který svým experimentem vstoupil do dějin archeologie.

Světový úspěch soukromého badatele ze Strakonic

"Své řešení záhady transportu soch moai jsem začal před 45 lety v době, kdy byl jejich snímek vzácností. Každý fotil spíš přírodu a tamní tanečnice než kamenné podstavce," říká dnes s úsměvem Pavel Pavel.

Za pomoci diapozitivů doktora Břetislava Staše se mu nakonec s kamarády ve Strakonicích povedlo vytvořit 4,5 metru vysoký betonový model, přidali lana a kývali sochou do stran. "Byla z toho úžasná show," říká nyní nadšeně. Nic víc to ale v roce 1982 nepřineslo, jako soukromý badatel ze socialistického Československa si mohl o Velikonočním ostrově nechat jenom zdát.

Související

Na kole kolem světa. Otec a syn urazili 15 tisíc kilometrů, teď je čeká 22 Everestů

Nullarbor plain jižní Austrálie

Pak ale poslal dopis s fotkami ze svého pokusu norskému dobrodruhovi Thoru Heyerdahlovi, který se na Velikonoční ostrov, v domorodém jazyce Rapa Nui, zrovna chystal na expedici - a ten ho pozval, aby vyrazil s ním. Pavel si tak konečně mohl svou metodu otestovat na skutečné soše moai, kterou mu archeologové uvolnili.

Psal se rok 1986, když se do světa rozletěla zpráva, že se českému konstruktérovi Pavlu Pavlovi podařilo kamenným gigantem z Velikonočního ostrova skutečně pohnout. Jeho nápad byl geniálně prostý: sochu postavit a rozkývat. S pomocí lan, malé skupiny lidí a trochy fyziky se obr začal kolébat - a kráčet. "Přesně tak, jak to tvrdily ústní tradice původních obyvatel," dodává s úsměvem Pavel.

Navzdory skeptickým hlasům se ukázalo, že jeho "chodící" teorie byla správná. "Dobrých deset patnáct let jsem přitom musel od archeologů poslouchat, že se tímto způsobem socha ošoupe, zničí," vypráví. Věda mu však nakonec dala za pravdu.

Trojrozměrné modely soch 

Vědci Carl Lipo a Terry Hunt vytvořili trojrozměrné modely soch a následně vyrobili fyzickou repliku o hmotnosti 4,35 tuny. Osmnáct lidí dokázalo s pomocí lan tento model posunout o sto metrů za pouhých čtyřicet minut - bez použití dřevěných válců, vozíků nebo jiných složitých nástrojů.

Související

Hora k sobě nikoho nepouští, chrání ji bohové. Kailás dosud nikdo nezdolal

Posvátná hora Mount Kailash v Tibetu

"Zjistili jsme, že sochy byly přemisťovány za účasti velmi malého počtu lidí úžasně důmyslným způsobem," řekl spoluautor studie Carl Lipo, profesor antropologie na Binghamtonské univerzitě v New Yorku. Vědci navíc analyzovali téměř tisíc známých moai a všimli si, že nedokončené sochy mají nízké těžiště a lehký předklon 6 až 15 stupňů. Právě tyto proporce jim umožňovaly stabilní pohyb kývavým způsobem, který připomínal chůzi.

Aby byl pohyb co nejefektivnější, probíhal po takzvaných moai cestách, které domorodci stavěli. Šlo o až 4,5 metru široké stezky pokrývající velkou část ostrova, které měly lehce prohloubený střed a udržovaly tak sochy během pohybu v rovnováze. "Cesty a sochy byly navrženy jako propojený systém," vysvětlují autoři studie.

"Američané můj objev posunuli o kousek dál, přeju jim to a závidím možnosti, jaké mají. Těší mě, že jsem to celé kdysi odstartoval," uzavírá Pavel.

Mohlo by vás zajímat

VIDEO: Socha Ježíše z hlubin u pobřeží italské riviéry (23. 8. 2025)

Video: AP.com
 
Mohlo by vás zajímat

"Milá mami, máme se dobře." Rodina objevila na pláži dopisy z první světové války

"Milá mami, máme se dobře." Rodina objevila na pláži dopisy z první světové války

Ivan Trojan potřetí docentem. Jiří Strach točí další řadu úspěšné krimi série

Ivan Trojan potřetí docentem. Jiří Strach točí další řadu úspěšné krimi série

V Gíze otevřou největší muzeum světa. V počtu exponátů předčí i pařížský Louvre

V Gíze otevřou největší muzeum světa. V počtu exponátů předčí i pařížský Louvre

Po letech znovu s Českou filharmonií. Pianista Jevgenij Kissin zahraje Prokofjeva

Po letech znovu s Českou filharmonií. Pianista Jevgenij Kissin zahraje Prokofjeva
Magazín.Aktuálně.cz Obsah lifestyle socha Velikonoční ostrov Cestování archeologie výzkum fyzika

Právě se děje

před 8 minutami
Křehká jaderná rovnováha visí na vlásku. Trump hrozí prvním testem od studené války
0:23

Křehká jaderná rovnováha visí na vlásku. Trump hrozí prvním testem od studené války

Trumpovo rozhodnutí znovu otevírá otázku světového závodu ve zbrojení i měnící se role Ruska a Číny v globální jaderné rovnováze.
Aktualizováno před 33 minutami
Rusko nabízí, že přeruší boje u Pokrovsku, aby tam mohli přijet novináři

ŽIVĚ
Rusko nabízí, že přeruší boje u Pokrovsku, aby tam mohli přijet novináři

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Princ Harry neplánuje americké občanství. V podcastu vtipkoval o svém přízvuku

Princ Harry neplánuje americké občanství. V podcastu vtipkoval o svém přízvuku

Mladší syn krále Karla III. odstoupil v roce 2020 z královských povinností a přestěhoval se do Kalifornie, kde žije s manželkou Meghan Markleovou.
Vratislav Dostál
Vratislav Dostál

Komentář: Nevěří si. Testu soudržnosti nové vlády budou předcházet podpisy všech 108 poslanců

před 1 hodinou
Cizinecká policie nepustila do Česka Izraelce, Francie ho označila za nežádoucího

Cizinecká policie nepustila do Česka Izraelce, Francie ho označila za nežádoucího

Podle izraelského ministerstva obrany odepření vstupu nesouviselo s vojenskou službou.
před 2 hodinami
Nečas podepsal pohádkovou smlouvu v Coloradu. V žebříčku boháčů přeskočil Pastrňáka

Nečas podepsal pohádkovou smlouvu v Coloradu. V žebříčku boháčů přeskočil Pastrňáka

Hokejový útočník Martin Nečas podepsal novou osmiletou smlouvu s Coloradem. Ročně by měl vydělat v průměru 11,5 milionu dolarů (242,6 milionu korun).
Aktualizováno před 2 hodinami
Babiš utahuje šrouby. Koaliční poslanci budou muset podpořit Okamuru v čele sněmovny

ŽIVĚ
Babiš utahuje šrouby. Koaliční poslanci budou muset podpořit Okamuru v čele sněmovny

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
Další zprávy