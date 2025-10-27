Původně přitom plánovali na kole vyrazit "jen" ze Singapuru domů do Anglie. Nakonec si ale řekli, proč si to "o kousek" neprodloužit? Teď jsou tak na cestě kolem světa a blízko tomu zapsat se do historie. Rádi by překonali hned několik světových rekordů, například největší vzdálenost, jakou kdy otec a syn ujeli na kole, nebo nejrychlejší objetí světa na kole dvojicí otec a syn.
Překonat sami sebe i inspirovat ostatní
Na své dobrodružné výpravě si stanovili tři hlavní cíle: překonat sami sebe, získat peníze pro UNICEF i pro místní obchod s koly a inspirovat ostatní. "K malým dobrodružstvím, k velkým dobrodružstvím. Prostě k tomu, aby se dostali ze své komfortní zóny a skutečně se posunuli v cestě, o které dříve nevěděli, že ji dokážou," říká dvaadvacetiletý Josh, který celý projekt inicioval.
S šestapadesátiletým otcem, bývalým vojákem britské armády, se momentálně nachází v polovině cesty. Ujeli víc než 15 tisíc kilometrů a v sedle kola strávili přes 800 hodin. "Posledních sedm měsíců bylo obrovskou fyzickou, mentální a emocionální horskou dráhou," píší na svém Instagramu. Společně už projeli Evropu, dostali se přes Čínu, Vietnam, Thajsko a aktuálně šlapou do pedálů v Malajsii.
Přes hory, tropickou džungli i nekonečné pláně
Na cestě je čeká řada překážek, horské průsmyky, tropické džungle i nekonečné pláně. "Jsme nadšení z toho, co nás čeká - rozmanité kultury, odlehlé krajiny, divoká zvířata," řekl George na začátku cesty, zároveň ale přiznal i obavy. Jejich cesta totiž vede také přes tzv. Pamírskou dálnici, která je součástí staré Hedvábné stezky.
"Je to druhá nejvýše položená dálnice na světě a jako cyklistická trasa má být naprosto úžasná, ale je zjevně velmi vysoko v nadmořské výšce a velmi odlehlá," říká George. Lehký nebude ani úsek přes Nullaborskou nížinu v jižní Austrálii, kilometry dlouhou, vyprahlou, bezlesou poušť. "Takže je s tím spojeno hodně logistického úsilí, abychom se ujistili, že máme dostatek vody a jídla."
Hvězdy sociálních sítí
Jejich cestu, kterou Josh pečlivě dokumentuje, sledují tisíce fanoušků na sociálních sítích. "Jsem ten neochotný partner. Vůbec jsem se nechtěl pouštět do téhle instagramové a tiktokové blázniviny," směje se George. Oba ale moc dobře vědí, že bez sdílení příběhu by jejich mise neměla takový dosah.
Společně už zažili několik podobných dobrodružství. V roce 2022 zvládli během tří měsíců projet na kole napříč Spojenými státy, tedy přes šest tisíc kilometrů. Právě tehdy se rozhodli, že chtějí poznat ze sedla kola celý svět.
"Chci také inspirovat ostatní, aby si vážili času stráveného se svými rodiči nebo dětmi a aby si našli čas na společné aktivity. Často se necháme unést vlastními světy a důležitost těchto vztahů si uvědomíme, až když už může být příliš pozdě," uzavírá Josh.