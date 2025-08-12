Magazín

Toužili po tichu a přírodě. Staré venkovské stavení proměnili v útulný a krásný domov

Toužili po tichu a přírodě. Staré venkovské stavení proměnili v útulný a krásný domov
"Když jsme přijeli poprvé, cítila jsem z domu a jeho okolí velký potenciál," vzpomíná designérka Monika Turner ze studia Miramari design, která stála u zrodu celého projektu.
"Dům byl nadneseně řečeno v ideálním stavu - a to v tak špatném, že jsme nemuseli dělat žádné velké kompromisy," dodává pobaveně. A tak z původní stavby zůstala jen střecha a obvodové zdivo.
"Výsledek je pro nás radost - a to je nejdůležitější - majitelé jsou tu šťastní," uzavírá.
Díky zápalu všech tvůrců a otevřenosti majitelů vznikl nový dům se starou duší, který je moderní, prostorný, maximálně propojený se zahradou, a přesto citlivě zasazený do vesnického prostředí. Zobrazit 15 fotografií
Foto: Tomáš Dittrich
Nikola Bernard Nikola Bernard
před 7 hodinami
Majitelé dnes již do detailu vyladěné venkovské stavby měli od začátku jasno: hledali tiché místo v blízkosti přírody. Když v jedné malé vesnici našli právě toto stavení, okamžitě se do něj zamilovali. Díky poloze, rozlehlé zahradě i okolním lesům získali přesně to, co hledali – klid, prostor a soukromí. Cesta k vysněnému bydlení však nebyla snadná. Domek totiž musel projít výraznou rekonstrukcí.

"Když jsme přijeli poprvé, cítila jsem z domu a jeho okolí velký potenciál," vzpomíná designérka Monika Turner ze studia Miramari design, která stála u zrodu celého projektu. "Dům byl nadneseně řečeno v ideálním stavu - a to v tak špatném, že jsme nemuseli dělat žádné velké kompromisy," dodává pobaveně.

A tak z původní stavby zůstala jen střecha a obvodové zdivo.

Díky zápalu všech tvůrců a otevřenosti majitelů vznikl nový dům se starou duší, který je moderní, prostorný, maximálně propojený se zahradou, a přesto citlivě zasazený do vesnického prostředí.

Ale místo, kde stojí, zůstává v tajnosti.

Související

Dům jako by šeptal: "Dej mi šanci." Majitelka poslechla a v Chřibské vznikl zázrak

Chřibská, památka, záchrana, rekonstrukce, příběh
27 fotografií

Splněná přání a snové zadání

Kombinace velkorysosti prostoru a hřejivosti domova se stala hlavním zadáním. Interiér je vzdušný, otevřený, plný světla, ale zároveň útulný a bezpečný. Jde o prostor, kde majitelé plně vnímají roční období, změny počasí i okolní klid. 

Dům je dnes rozdělen do dvou křídel: v jednom je obývací část s kuchyní a jídelnou, ve druhém ložnice, velká šatna a komfortní koupelna. Do podkroví se podařilo vložit ještě další pokoj a otevřenou pracovnu.

Velkou roli hraje výhled do přírody, který se otvírá díky několika velkým posuvným oknům - některá z nich se dokonce zasouvají do kapsy ve fasádě.

Nešlo ale jen o design. Majitelé hledali místo, které bude jejich skutečným útočištěm. "Vždy se snažíme koncipovat interiér tak, aby byl příjemný a pohodlný a klient měl pocit, že ho vnitřní prostor obejme jako hřejivý pléd. Nesmí působit studeně!" popisuje filozofii navrhování Monika Turner. A paní domu s jejím tvrzením souhlasí. Dnes si pochvaluje každý kout: sedací parapet u velkého okna, dlouhou lavici u krbu, která zároveň slouží k uložení dřeva i jako TV nábytek, a především světlo a klid, který dům nabízí.

Harmonie, bezpečí a důraz na světlo

Dům působí harmonicky a kompaktně. "Když se pohybujete v prostoru, mělo by to působit tak, že do jakéhokoli koutu se podíváte, čeká vás tam nějaký pěkný 'obraz', pohled, zátiší, které vás příjemně upoutá. To všechno dohromady vytváří pocit harmonie a bezpečí," říká Turner.

Tomu odpovídá i barevnost a materiály: jemná paleta béžové, šedé, bílé a hnědé, dřevěné podlahy v ložnici, betonové stěrky s podlahovým topením v obytných částech, vlněný koberec v patře a vápenná výmalba typu "limewash".

Během navrhování a přestavby mysleli i na výběr světel - jejichž působení na lidské tělo mnoho lidí podceňuje. "Potřebovali jsme vytvořit ideální podmínky pro osvětlení interiéru od časného rána až po večerní tlumené LED osvětlení u podlahy. Připravovali jsme ho s panem Ondráčkem ze společnosti Artemide Hynka Medřického. Osvětlení věrně imituje denní světlo, nechybí ani teplejší odstín odpoledního osvětlení nebo v celém domě instalované večerní a noční osvětlení," vysvětluje designérka.

Ideální zakázka a radost

Na projektu se podíleli i další odborníci - třeba architekt František Brychta, který pomáhal s řešením stavby a zachováním historického vzhledu směrem do ulice. O zahradu se postarali Jana Pyšková a Jan Záhora.

Všichni tvůrci se mohli plně realizovat. I díky tomu v garáži vznikla ještě malá garsonka - samostatná jednotka pro hosty nebo soukromí. "Toto byla pro nás ideální zakázka. Měli jsme naprosto volnou ruku a nesvazoval nás ani finanční rozpočet. Mohli jsme realizovat vše, co jsme navrhli," shrnuje Monika Turner.

"Výsledek je pro nás radost - a to je nejdůležitější - majitelé jsou tu šťastní," uzavírá. Z venkovské ruiny se stal harmonický a esteticky vyladěný dům, který je pevně zasazen do místa, kam přirozeně patří.

Prohlédnout si 15 fotografií
 
Mohlo by vás zajímat

Ikonický obchodní dům, kam se nechodilo jen na nákupy. Navštěvoval ho i Oscar Wilde

Ikonický obchodní dům, kam se nechodilo jen na nákupy. Navštěvoval ho i Oscar Wilde

Popová hvězda Taylor Swiftová vydá nové album. Prozradila jen název

Popová hvězda Taylor Swiftová vydá nové album. Prozradila jen název

Zázrak. Máslo z vody a vzduchu není biblické zjevení, ale investice Billa Gatese

Zázrak. Máslo z vody a vzduchu není biblické zjevení, ale investice Billa Gatese

Záhada tanečního moru z roku 1518. Léto, kdy se lidé utancovali k smrti

Záhada tanečního moru z roku 1518. Léto, kdy se lidé utancovali k smrti
Přehled
Magazín.Aktuálně.cz Obsah Obrazem lifestyle bydlení Bydlení & reality dům rekonstrukce rekonstrukce domu venkov stavba design architektura

Právě se děje

před 5 minutami
Zelenskyj: Uvolníme Rusku části Ukrajiny výměnou za cestu země do NATO

Zelenskyj: Uvolníme Rusku části Ukrajiny výměnou za cestu země do NATO

Prezident Volodymyr Zelenskyj zároveň odmítá odevzdání předat další území, která má Kyjev stále pod kontrolou.
před 7 minutami
Zázraky se staly, hecují se v Plzni. Koubek ale ví, že je potřeba heroický výkon

Zázraky se staly, hecují se v Plzni. Koubek ale ví, že je potřeba heroický výkon

Fotbalisté Viktorie se dnes pokusí proti Glasgow Rangers smazat třígólové manko a uchovat si naději na hlavní fázi Ligy mistrů.
před 16 minutami

Thajský voják utrpěl zranění kvůli mině na hranicích s Kambodžou

Thajský voják dnes utrpěl zranění kvůli výbuchu miny na hranicích s Kambodžou, informovala podle agentur thajská armáda. Ta zároveň Phnompenh obvinila, že nadále pokládá nové miny u sporných hranic…
Přečíst zprávu
před 29 minutami
Ikonický obchodní dům, kam se nechodilo jen na nákupy. Navštěvoval ho i Oscar Wilde

Ikonický obchodní dům, kam se nechodilo jen na nákupy. Navštěvoval ho i Oscar Wilde

Nepřehlédnutelnou budovu, která dnes stojí na londýnské Great Marlborough Street, založil mladý Liberty díky půjčce 2 tisíc liber od budoucího tchána.
před 35 minutami
Uzákoněte dýška v hospodách, navrhuje komora. Spropitné má být součástí mzdy

Uzákoněte dýška v hospodách, navrhuje komora. Spropitné má být součástí mzdy

Pravidla pro spropitné by měla být jasně legislativně ukotvena, aby spropitné mohlo být oficiální součástí odměny za práci. Navrhuje to Hospodářská ko
Aktualizováno před 41 minutami

"Nezničitelný" Kursk měl ustát i zásah torpédem. Po mohutném výbuchu šel ke dnu

"Nezničitelný" Kursk měl ustát i zásah torpédem. Po mohutném výbuchu šel ke dnu
Prohlédnout si 47 fotografií
Ponorka operovala hlavně v regionu Severního ledového oceánu. (Na archivním snímku ze září 1999 ponorka shodné třídy.)
Dne 12. srpna 2000 v Barentsově moři se však ponorka potopila. (Snímek je 3D fikcí z počítačové hry.)
před 55 minutami
"Je navždy naše." Pro Rusy je místo, kde se Putin setká s Trumpem, senzací
8:06

"Je navždy naše." Pro Rusy je místo, kde se Putin setká s Trumpem, senzací

Rusové bojující na frontě a váleční blogeři ze schůzky prezidentů nadšení nejsou, tvrdí v pořadu Spotlight News spolupracovník Aktuálně.cz v Moskvě.
Další zprávy