VIDEO: Slonice objevila lebku svého blízkého. Její reakce lidem zlomila srdce

Cara se společně se skupinou turistů zastavila, aby obdivovala majestátního slona. Najednou se však před jejich očima odehrála dojemná scéna, na kterou nikdy nezapomenou a kterou nikdo nečekal. Slonice narazila na lebku jiného slona a začala s ní pohybovat. Dle jejího chování je pravděpodobné, že šlo o člena její rodiny nebo smečky.
"Používala chobot i zadní nohy, aby si ji důkladně prohlédla," popisuje Cara. "Po asi 15 až 20 minutách začala být velmi emocionální - běhala křovím, plašila tlupu paviánů a hlasitě troubila. Ještě asi po 20 minutách jsme ji slyšeli sténat z naší chaty. Toto chování jsme nikdy předtím neviděli, a to i přesto, že jsme na safari strávili stovky hodin. Můj manžel je totiž průvodce," popsala.
Video, které Cara natočila a sdílela na Instagramu, se rychle stalo virálním. V popisku k příspěvku uvedla: "Je vždy úžasné objevit něco nového i po tolika hodinách strávených v africké divočině. Slyšeli jsme, že sloni reagují na lebky jiných slonů, ale nikdy jsme to sami neviděli - až do jednoho neuvěřitelného safari v Misava Safari Camp."
Silné emoce a reakce
Podle odborníků je jedním z nejsilnějších projevů emocí u slonů právě proces truchlení. Sloni si pamatují své blízké a dokáží je oplakávat i mnoho let po jejich smrti. Jejich emoce - radost, smutek, empatie, soucit i hněv - jsou srovnatelné s těmi lidskými. To, co Cara zachytila, se zdá být dalším důkazem jejich hluboké citové inteligence.
Na sociálních sítích se pod příspěvkem začaly objevovat stovky komentářů: "Tohle je důvod, proč jsou sloni moje nejoblíbenější zvířata. Jejich duše jsou tak vyspělé a čisté - měli bychom si z nich brát příklad a nenechat je vyhynout," napsala jedna z uživatelek sociálních sítí, kterou video zasáhlo.
Jiný uživatel dodal: "Projevuje víc emocí a empatie než většina lidí dneska."
Přestože během stejného safari viděla Cara i další fascinující momenty - jako buvola útočícího na lvy nebo hyenu kradoucí kořist leopardům - právě tato dojemná chvíle navždy zůstane hluboce zakořeněná v jejím srdci. A možná i v srdci ostatních účastníků tohoto pozorování africké divoké zvěře.
