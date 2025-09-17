Magazín

VIDEO: Slonice objevila lebku svého blízkého. Její reakce lidem zlomila srdce

nib nib
před 1 hodinou
Sloni jsou považováni za jedny z nejemotivnějších zvířat na planetě – a jejich schopnost truchlit po ztrátě člena smečky je toho jasným důkazem. Nedávno tuto teorii potvrdil i srdcervoucí okamžik, který zachytila dobrodružka Cara Pringová během safari v Jihoafrické republice.
Foto: Reprofoto

Cara se společně se skupinou turistů zastavila, aby obdivovala majestátního slona. Najednou se však před jejich očima odehrála dojemná scéna, na kterou nikdy nezapomenou a kterou nikdo nečekal. Slonice narazila na lebku jiného slona a začala s ní pohybovat. Dle jejího chování je pravděpodobné, že šlo o člena její rodiny nebo smečky.

"Používala chobot i zadní nohy, aby si ji důkladně prohlédla," popisuje Cara. "Po asi 15 až 20 minutách začala být velmi emocionální - běhala křovím, plašila tlupu paviánů a hlasitě troubila. Ještě asi po 20 minutách jsme ji slyšeli sténat z naší chaty. Toto chování jsme nikdy předtím neviděli, a to i přesto, že jsme na safari strávili stovky hodin. Můj manžel je totiž průvodce," popsala.

Související

VIDEO: Turistka v Tatrách zachytila malý zázrak. Nadšení vystřídala ostrá kritika

Vysoké Tatry, ilustrační foto

Video, které Cara natočila a sdílela na Instagramu, se rychle stalo virálním. V popisku k příspěvku uvedla: "Je vždy úžasné objevit něco nového i po tolika hodinách strávených v africké divočině. Slyšeli jsme, že sloni reagují na lebky jiných slonů, ale nikdy jsme to sami neviděli - až do jednoho neuvěřitelného safari v Misava Safari Camp."

Silné emoce a reakce

Podle odborníků je jedním z nejsilnějších projevů emocí u slonů právě proces truchlení. Sloni si pamatují své blízké a dokáží je oplakávat i mnoho let po jejich smrti. Jejich emoce - radost, smutek, empatie, soucit i hněv - jsou srovnatelné s těmi lidskými. To, co Cara zachytila, se zdá být dalším důkazem jejich hluboké citové inteligence.

Na sociálních sítích se pod příspěvkem začaly objevovat stovky komentářů: "Tohle je důvod, proč jsou sloni moje nejoblíbenější zvířata. Jejich duše jsou tak vyspělé a čisté - měli bychom si z nich brát příklad a nenechat je vyhynout," napsala jedna z uživatelek sociálních sítí, kterou video zasáhlo.

Jiný uživatel dodal: "Projevuje víc emocí a empatie než většina lidí dneska."

Přestože během stejného safari viděla Cara i další fascinující momenty - jako buvola útočícího na lvy nebo hyenu kradoucí kořist leopardům - právě tato dojemná chvíle navždy zůstane hluboce zakořeněná v jejím srdci. A možná i v srdci ostatních účastníků tohoto pozorování africké divoké zvěře.

Zdroje: What's the Jam, News18, DailyMail

 
Mohlo by vás zajímat

Herci čtou na neobvyklých místech. V českých městech proběhne Noc literatury

Herci čtou na neobvyklých místech. V českých městech proběhne Noc literatury

Jak jste na tom s pravopisem? Tyhle chytáky byste měli znát, jako když bičem mrská

Jak jste na tom s pravopisem? Tyhle chytáky byste měli znát, jako když bičem mrská
Infografika

Alias Charlie Sheen. Dokument o kontroverzním herci je promarněná příležitost

Alias Charlie Sheen. Dokument o kontroverzním herci je promarněná příležitost

Češi se bojí zánětu, který ovlivňuje stárnutí. Z lékáren rychle mizí přírodní látky

Češi se bojí zánětu, který ovlivňuje stárnutí. Z lékáren rychle mizí přírodní látky
Magazín.Aktuálně.cz Obsah slon video nález kostra lebka smrt rodina zvíře srdce láska smutek objev

Právě se děje

před 2 minutami
Herci čtou na neobvyklých místech. V českých městech proběhne Noc literatury

Herci čtou na neobvyklých místech. V českých městech proběhne Noc literatury

Devatenáctého ročníku série veřejných čtení ze současné světové literatury v českých překladech se zúčastní např. Josef Trojan nebo Lenka Krobotová.
před 12 minutami
Jak Tálibán objevil becherovku. Sklad na české ambasádě pobouřil afghánské teokraty
2:31

Jak Tálibán objevil becherovku. Sklad na české ambasádě pobouřil afghánské teokraty

Byly to záběry, které právě před čtyřmi lety obletěly Česko: bojovníci Tálibánu se v dobytém Kábulu probírají skladem alkoholu českého velvyslanectví.
před 21 minutami
Jak jste na tom s pravopisem? Tyhle chytáky byste měli znát, jako když bičem mrská
Infografika

Jak jste na tom s pravopisem? Tyhle chytáky byste měli znát, jako když bičem mrská

Čeština je krásná i zrádná. Vyzkoušejte náš pravopisný kvíz a zjistěte, co si ještě pamatujete ze školy.
před 33 minutami
Předsedu Pirátů Hřiba vyšetřuje policie. Neoprávněné odměny prý vrátil

Předsedu Pirátů Hřiba vyšetřuje policie. Neoprávněné odměny prý vrátil

Hřib měl jako člen vedení města funkci vykonávat zdarma, za pět měsíců ale dostal 280 000 korun.
před 59 minutami
Tolik lásky jsem dlouho nedostal, pochvaloval si Babiš. Fiala v něm vidí riziko
5:44

Tolik lásky jsem dlouho nedostal, pochvaloval si Babiš. Fiala v něm vidí riziko

Andrej Babiš působí uvolněněji a lidověji než Petr Fiala, jehož slovům chybí více emocí. Přitom jich potřebuje ve voličích vyvolat více než Babiš.
před 1 hodinou
Dvojice českých turistů zabloudila v náročném terénu Tater, jeden se zranil

Dvojice českých turistů zabloudila v náročném terénu Tater, jeden se zranil

Dvojice českých turistů bez potřebného vybavení zabloudila mimo značené trasy ve vysokohorském terénu Vysokých Tater na Slovensku.
před 1 hodinou
VIDEO: Slonice objevila lebku svého blízkého. Její reakce lidem zlomila srdce

VIDEO: Slonice objevila lebku svého blízkého. Její reakce lidem zlomila srdce

Turistka zachytila během safari v Jihoafrické republice zcela srdcervoucí okamžik.
Další zprávy