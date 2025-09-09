Magazín

VIDEO: Turistka v Tatrách zachytila malý zázrak. Nadšení vystřídala ostrá kritika

před 3 hodinami
Markéta Staňková, turistka z Česka, zažila v Tatrách moment, který většina z nás zná jen z přírodopisných dokumentů. Během túry spatřila — a hlavně natočila — rysici se dvěma mláďaty. Video rychle obletělo sociální sítě i média. Pohled na divokou přírodu však nevyvolal jen dojetí - uživatelé platforem se rozdělili na dva tábory.
Vysoké Tatry, ilustrační foto
Vysoké Tatry, ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Video zveřejnila na svém profilu na Facebooku s krátkým komentářem:
"Samozřejmě že video je přiblížené. Chovali jsme se tiše a respektovali její prostor."

Krátký klip, který ukazuje výjimečně plachého predátora v jeho přirozeném prostředí, se rychle začal šířit. Zdálo by se, že se veřejnost nadšeně spojí v obdivu k přírodě. Jenže realita internetu je často jiná.

Dva tábory

Komentáře pod videem ukázaly, že to, co jeden vnímá jako poklad, může jiný chápat jako problém. Diskuse se rychle rozdělila do dvou táborů - na obdivovatele a kritiky.

Na jedné straně stáli lidé, kteří děkovali za sdílení vzácného okamžiku. "Úžasné. Máte krásný zážitek, o který jste se s námi podělila. Děkuji." nebo "Nádherné video, tiše závidím. Tohle bych chtěl zažít!" psali nadšení sledující. Mnozí upozorňovali na to, že rys žije svobodně v přírodě, ne v kleci v zoo a že je dobře, když se veřejnost učí přírodu obdivovat.

Vedle toho se ale objevily i velmi kritické hlasy: "Když ti lidé vlezou všude. Zvířata nemají soukromí." či "Zvířata už nemají nikde klid. Všude lidé - a pak se diví, když jim to oplácí a zvířata je začnou navštěvovat ve vesnicích."

Někteří zpochybňovali také samotné zveřejnění videa a ptali se, zda není lepší si takový zážitek nechat pro sebe. Pár z nich dokonce tvrdilo, že jde jen o další ukázku lidské potřeby získat chválu na úkor přírody.

Proč nejsou zvířata v Tatrách plachá?

Jeden z uživatelů Facebooku také podotkl, že ho překvapuje, jak blízko se daří zvířata natáčet. "Rys je velmi plaché zvíře. Neustále vidím fotografie z Tater, lišky, jeleny, kamzíky natočené z několika metrů. To jsou tam všechna zvířata ochočená, nebo co?" napsal se zaujetím.

Na to mu odpovědělo hned několik lidí: "Podle mě jsou už tak zvyklá na lidskou přítomnost a pachy, že nás neberou jako přímou hrozbu." "V Tatrách se lišky naučily chodit podél hlavních stezek. Lidé tam často zanechávají zbytky, třeba jablka, která někdo s pocitem, že jsou přírodní a nevadí, pohodí pod keř. A to už může ovlivnit chování zvířat," odpověděl další z účastníků diskuse. 

Krásný zážitek, ale za jakou cenu?

Na první pohled by se mohlo zdát, že video rysí rodinky spojuje - ale ve skutečnosti spíše vyvolává otázky. Je správné sdílet podobné zážitky veřejně? Nehrozí, že místo, kde se rys objevil, začnou lidé znovu a znovu navštěvovat s nadějí vytvořit vlastní nezapomenutelné video?

Zachycený přírodní zážitek tak přerostl v diskusi o zodpovědnosti turistů, o hranicích respektu ke zvířatům, o dopadech lidské přítomnosti v horách a o tom, co ještě je "přiblížení k přírodě" a co už narušení její rovnováhy.

"Tatry jsou překrásné. Ale my jsme v nich hosté. A host má vědět, kdy je čas odejít," napsala jedna z uživatelek Facebooku.

Je však nutné dodat, že autorka videa ve svém příspěvku neprojevila žádnou snahu se zviditelnit a nikoho nevyzývala, aby hledal rysa na stejném místě. Jen sdílela zážitek, který se jí stal. A zároveň ukázala, že příroda je nádherná, ale i křehká. A také že internet rozhodně není tichým pozorovatelem.

Foto: Reprofoto / Markéta Staňková
 
