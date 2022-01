Video: Nekonečný bazén i desítky ložnic. Nejdražší soukromé sídlo v USA je na prodej

Nedávno dostavěná luxusní rezidence s názvem The One v americkém Los Angeles se brzy může stát jedním z nejdráže prodaných soukromých sídel na světě. Na počátku února vstupuje do dražby za 295 milionů dolarů čili v přepočtu za 6,4 miliardy korun. Na budoucího majitele v ní čekají například privátní lázně, několik desítek ložnic nebo vlastní noční bar.

1:39 Luxusní rezidence The One vstupuje do dražby za 295 milionů dolarů | Video: Reuters

Developer a současný majitel Nile Niami stavěl okázalé sídlo po dobu 10 let. Jeho cílem bylo vytvořit "jednu z nejhonosnějších soukromých rezidencí na světě", cituje bývalého filmového producenta server CNN. Celý objekt se rozkládá na ploše 16 tisíc metrů čtverečních. Samotný dům, který se nachází se v prominentní čtvrti Bel Air ve městě Los Angeles, má přibližně 10 tisíc metrů čtverečních. To je rozloha přibližně 50 běžných rodinných domů. The One se tak podle amerického serveru Business Insider stane největší soukromou rezidencí ve Spojených státech. V domě nechybí noční klub, bowlingová dráha, kinosál se 40 sedačkami, privátní kosmetický salon či garáž, která pojme až 30 automobilů. K dispozici je také vinný sklípek pro přibližně 10 tisíc lahví, popisuje americký server The Hollywood Reporter. Ke sportovnímu vyžití se v rezidenci nachází venkovní běžecká dráha, tenisový kurt nebo posilovna. Podél jejího obvodu se rozprostírá "nekonečný" bazén a k odpočinku poslouží privátní wellness se dvěma saunami. Rezidence se dohromady může chlubit 49 koupelnami, dvoupatrovou knihovnou a 21 ložnicemi. Budoucímu majiteli se také z oken naskytne ikonický 360stupňový výhled na samotné Los Angeles, přilehlé pohoří San Gabriel Mountains a břehy Tichého oceánu. Hodnota sídla se ještě na podzim loňského roku odhadovala přibližně na 500 milionů dolarů čili v přepočtu 10,8 miliardy korun, uvedl server CNN. Nicméně po dohodě s předními americkými realitními makléři se ho Niami kvůli covidové krizi rozhodl dát do dražby za téměř poloviční částku. Aukce potrvá u americké společnosti Concierge Auctions od 7. do 10. února. Pokud se rezidence prodá za nabízených 295 milionů dolarů, stane se podle serveru CNN nejdráže prodanou nemovitostí ve Spojených státech. Po celém světě je známých jen několik podobně honosných sídel, které se vůbec kdy prodaly za vyšší cenu. Mezi ně se řadí například francouzský zámek Château Louis XIV, který si saúdský korunní princ Muhammad bin Salmán zakoupil před několika lety za 301 milionů dolarů, tedy přibližně za 6,5 miliardy korun.